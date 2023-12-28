Neuville gelecekteki WRC yarış formatı için düşüncelerini paylaştı

WRC yarışlarının formatı bu sezon çok konuşulan bir konu oldu. Hyundai pilotu şampiyonanın genel cazibesini artırması için en çok çaba sarf edenlerden biri oldu.

WRC pilotları, günlerin uzunluğu ve yol bölümlerinin özellikle tartışma konusu olması nedeniyle mevcut yarış formatını eleştiriyor.

Eleştirilere yanıt olarak, bu ayın başlarında FIA'ya sunulmadan önce WRC Komisyonu tarafından bir dizi öneri bir araya getirildi.

Minimum yarış uzunluğunu 2024 için 250 kilometreye düşürme girişiminin reddedildiği anlaşılırken, FIA rallilerin son gününü renklendirmek amacıyla cumartesi ayağından sonra puanların dağıtılacağı ve özellikle pazar günü için yeni bir puan dağılımının yapılacağı yeni bir puan sistemini onayladı.

FIA'nın her seviyedeki ralli için bir yol haritası çizilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan yeni bir çalışma grubu oluşturma kararının ardından WRC gelecekte daha fazla değişikliğe uğrayabilir.

Grubun başkanlığını 2001 Dünya Ralli Şampiyonası co-pilot şampiyonu ve FIA başkan yardımcısı Robert Reid ile Motorsport UK'nin başkanı olan 1981 WRC yardımcı pilotlar şampiyonu David Richards yürütüyor.

WRC formatının geleceğine ilişkin görüşü sorulan Neuville, rallilerin uzunluğunda daha fazla çeşitlilik görmek ve geçmişin ikonik etkinliklerinin geri dönmesini istediğini açıkladı.

Autosport'a verdiği demeçte Neuville, "Benim için her şeyden önce ve her zaman söylediğim gibi, rallinin formatı çok uzun ve kimse ralliyi dört gün boyunca takip etmediği için bu bir sorun."

"Ancak ralli formatını tamamen değiştirmemek için Monte Carlo'yu dört günlük bir etkinlik olarak tutardım. Safari Rallisi'ni beş ya da altı gün gibi daha uzun bir süreye yayardım. Ancak geçmişte olduğu gibi biraz heyecan yaratmak için daha uzun etaplarla."

Photo by: Red Bull Content Pool Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

"Arjantin ve Galler gibi ikonik yarışları geri getirirdim. Bence ikisi de geri gelmek istiyorlar."

"Daha sonra diğer rallileri sadece cuma ve cumartesi olacak şekilde kısaltırdım. Cuma sabahı shakedown yapabilir. Ardından öğlen başlayıp akşam sekize kadar ve belki de karanlıkta asfaltta saat 10-11'e kadar sürebilirsiniz."

"Sonra uzun bir cumartesi günü yapardım. Akşam 'Servis Alanında' insanlar için güzel bir parti ve akşam konserle günü bitirirdim."

"Pazar günü [bazı etkinliklerde] bir etap yaparız ama bunu tekrarlarız. Belki [etabın yakınında] uzaktan bir servisimiz olur, böylece insanlar servise gelebilir. Ardından etaba yürüyüp bizi iki kez görebilir ve bizimle [pilotlarla] biraz etkileşim kurabilirler. Bu, ralliyi insanların ayağına getirecektir." dedi.