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Neuville: "Etaba gecikmemin nedeni taktiksel değildi, yakıt basıncı sorunu yaşadım"

Thierry Neuville, İsveç Rallisi'nde yakıt basıncı sorunu yaşadığını söyledi ve daha iyi bir etap başlangıç pozisyonu elde etmek için kasıtlı olarak taktiksel bir oyun oynadığı iddialarını reddetti.

Tom Howard
Editör Tom Howard
Yayın tarihi
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Hyundai sürücüsü, Hyundai i20 N'ini çalıştırmakta zorlanınca altıncı etabın başlangıcına dört dakika geç kaldı ve 40 saniye ceza aldı.

Bu durum Belçikalı sürücünün etap başlangıç sıralamasında Toyota sürücüsü Elfyn Evans'ın gerisine düşmesine ve karla kaplı yollarda en kötü koşullara maruz kalmasına neden oldu.

Etap sonunda yaşanan bu olayla ilgili şüpheci bir şekilde konuşan Evans, "Sanırım rekabet ruhu ortadan kalktı. Pişman olacağımız bir şey söylemeden önce bu konuda bir yargıya varmak için bekleyelim." dedi.

Evans, bu olayında yaşandığı üç etapta Neuville'e zaman kaybetti. Evans, altıncı etap başlamadan önce üçüncü sırada yer alıyordu. Öğleden sonra kaybetiği bu zamanlarla birlikte lider Esapekka Lappi'nin 1:50.0 saniye gerisinde günü beşinci sırada tamamladı.

Neuville, bir yakıt basıncı sorunu yaşadığını doğrularken stratejik bir hamle yaptığı yönündeki iddiaları reddetti.

Neuville, "Dürüst olmak gerekirse bir sorun vardı ve hâlâ da devam ediyor." 

Thierry Neuville, Hyundai World Rally Team

Thierry Neuville, Hyundai World Rally Team

Photo by: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

"Araç çalışmadığında Elfyn'de yanımızda duruyordu. Ekiple iletişim kurduktan sonra aracı çalıştırabildik."

"Altıncı etaptan önce etabın başlangıcına giderken araç düzgün çalışmıyordu. Çalıştırma prosedürünü denedik ve çalıştıramadık. Sanırım dört dakika geç çalıştı. Tüm öğleden sonrayı bu şekilde tamamladık."

"Sorun yakıt basıncıyla ilgili. Yakıt pompasını manuel olarak zorluyorduk. Altıncı etaptan önce çalışmadı ve yapabileceğim hiçbir şey yoktu."

"Eğer strateji yapmak isteseydim etaptan önce 53 dakikam vardı. Herhangi bir yerde durabilir ve araç üzerinde çalışabilirdim. 'Zaman kontrolünden' hemen önce değil. Bunu zaman kontrolünden önce yapmak kötü bir karar olurdu." dedi.

Günün sonunda Neuville'in altıncı etaptan önce yaşadığı sorun sorulduğunda Evans, "Neler olup bittiğinden emin değilim ama eğer bu kasıtlıysa bence yeni bir stratejiste ihtiyaçları var." dedi.

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