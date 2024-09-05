Neuville, 2025 için Hyundai ile yeni sözleşme imzaladı

Mevcut WRC şampiyona lideri bu sezon Koreli markayla olan mevcut anlaşmasının son yılına girmişti fakat taraflar 2025 için kontrat yenilediler.

Neuville bir kez daha yardımcı pilot Martijn Wydaeghe ile yola devam ederken, Hyundai 2019 dünya şampiyonu Tanak ve Martin Jarvoeja ile de yola devam etme kararı aldı.

Tanak, 2023'ü M-Sport-Ford'da geçirdikten bu yıl Hyundai'ye dönmüştü.

Neuville, Hyundai'ye 2014 yılında katıldı ve o günden bu yana şampiyon olamasa da, zaman zaman iyi sonuçlara imza attı.

36 yaşındaki Belçikalı pilot, 2026 için de kontrat imzalamak istiyordu ancak Hyundai'nin 2025 sonrasında seride devam edip etmeyeceği belli olmadığı için o yılla ilgili herhangi bir planlama yapılmadı.

Neuville, bu hafta sonu Yunanistan'da düzenlenecek Akropolis Rallisi öncesinde yaptığı açıklamada, "Hyundai Motorsport ile olan sözleşmemi 2025 FIA Dünya Ralli Şampiyonası sezonu için uzatıyor olmaktan çok memnunum."

“Motor sporlarında bizimki kadar uzun süreli çok fazla ortaklık olmasa da 2014'ten bu yana birlikte büyük başarılar elde ettik."

“Daha önce de söylediğim gibi bu takım benim için ikinci aile oldu ve hırsımız ya da motivasyonumuz her geçen yıl daha da arttı. Bu sezonun sonunda onlarla birlikte ilk pilotlar şampiyonluğumuzu kazanmak ve ortaklığımızı 12. yıla taşımak büyük bir onur olacaktır."

"Gelecekte bizi nelerin beklediğini görmek için sabırsızlanıyorum.” dedi.

Hyundai gelecek yıl üçüncü i20 N Rally1'i kimin kullanacağını henüz açıklamadı.

Koltuk için Esapekka Lappi, Andreas Mikkelsen ve Dani Sordo dışında Adrien Fourmaux 'un da adı geçiyor.