Neuville 2022 WRC değişikliklerini anlamış değil

Bu sene Haziran ayında yapılacak olan FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nde serinin kullanıma hazır bileşenlere olan güveninin arttığını göz önüne alındığında an itibariyle kullanılan şanzıman, fren, süspansiyon ve aerodinami teknolojisinde azalmaya gidilecek.

Uygulanması planlanan çözümün en üstünde Ralli 1 bulunmakta. Ralli 1, beş bölümlük teknik piramidin en üst kısmında yer alıyor. Bunun sebebi WRC'de sürdürülebilirliği arttırırken ve maliyeti düşürürken, ulusal düzeydeki yarışmaya aday sürücüler ve ekipler için erişilebilirliği artırmak.

Böylece Ralli 1 türü WRC araçlarında FIA tarafından geliştirilen kaza temeli bulunacak ve bununla beraber serinin sürdürülülebilirliğini artırmak amacıyla ortak bit hibrit sisteme sahip olacak.

Ayrıca, otomobilin aerodinamik ve mekanik bileşenlerinde yüksek harcama yapan üretici ekiplerinin rakiplerine göre bir avantaj tasarlamasını önlemek için yeni sınırlar uygulanacak.

FIA, Ralli 1 çözümünü, üretici desteğini sürdürmenin ve büyütmenin bir yolu olarak sundu: 'Ölçeklendirme kavramı, daha fazla otomobilin katılımını en üst düzeye çıkarmak için düzenlemelere uymasını sağlayacaktır'.

Ancak Neuville, önerilen kural seti üzerindeki hayal kırıklığını dile getirdi.

Neuville, "Patronuma bu b*k gibi şey üzerinde anlaşıp onaylamadığını hemen sordum, ama anlaşılmış gibi görünüyor," dedi ve ekledi:"Maliyet azaltma, otomobili teknik olarak daha az ilgi çekici hale getirme - beş vites geri koyma, merkez farkı yok, daha az aerodinamik, süspansiyonda daha az tekerlek hareketi - Dürüst olmak gerekirse noktayı görmüyorum.

"Üç yıl önce WRC'yi canlandırmaya ve WRC'ye yeni bir hayat vermeye karar verdik ve dürüst olmak gerekirse, çözümler çok iyi çalıştı. Organizatörler tarafından, izleyiciler tarafından - ve şimdi R5-plus'a geri dönüyoruz.

"Bu arabaları sürmekle gerçekten ilgilenip ilgilenmediğimi bilmiyorum ama bulacağız."

Takım patronları yapılan önerilerin arkasında

Konu hakkında konuşan Hyundai Motorsport direktörü Andrea Adamo, Ralli 1'e verdiği desteği vurguladı.

Adamo, "Çok açık: FIA ve üreticiler arasında kurallar yapıldı, bu yüzden orada ne olduğu kabul edildi." dedi.

M-Sport adına konuşan ekip yöneticisi Richard Millener ise, özellikle daha deneyimli ekipler arasında böyle bir tepki beklediğini söyledi.

Millener, "Sürücülerden herhangi birine kaba davranmak istemeden, programı finanse edenler onlar değil." dedi ve ekledi: "Şu anda, arabada yaklaşık 40.000£'a mal olan hidrolik sistemler var ve yine de heyecan verici organizasyonlar düzenleyebiliriz. İnsanların bu maliyet olmadan izlemek ve katılmak istedikleri bir ürüne sahip olabiliriz.

"Üreticilerin şu anda nerede rekabet ettiklerine baktığınızda - özellikle Formula E - tüm kurallar onların istediği şekilde sağlandı: sadece aracın üstüne kendi logonuzu koyup gidiyorsunuz.

"Bu şekilde ilerlemek istemiyoruz. WRC her zaman uzman mühendisliğe ve markaların galeri ürününe muhtaç olacak. Her ne kadar yakın zamanda olmayacak olmasına rağmen bu çözümler, serimizdeki dört veya beş üreticinin hedeflerine ulaşmak için erişilebilir olmasını sağlayacak. İki veya üç yıl içinde bunun olacağını görebiliriz.