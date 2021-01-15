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Neuville, 2021 sezonu öncesinde yardımcı pilotuyla yollarını ayırdı

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Neuville, 2021 sezonu öncesinde yardımcı pilotuyla yollarını ayırdı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Thierry Neuville, 2021 Dünya Ralli Şampiyonası sezonu başlamadan bir hafta önce uzun süredir birlikte yarıştığı yardımcı pilot Nicolas Gilsoul ile yollarını ayırdı.

Bu sabah açıklanan kararla beraber, Neuville'in Gilsoul ile olan 10 yıllık ortaklığı sona ermiş oldu.

Hyundai sürücüsü Neuville, gelecek hafta yapılacak olan Monte Carlo Rallisi'ne Martijn Wydaeghe ile beraber katılacak.

Ancak Neuville veya Hyundai Motorsport, Wydaeghe'nin sadece ilk rallide mi yoksa kalan tüm rallilerde mi yer alacağını henüz doğrulamadı.

Neuville, "Yeni sezon için Nicolas ile bir anlaşma yolu bulamadık. Bu yüzden işbirliğimizi durdurmaya karar verdik.

“Birlikte harika anılarımız var ve son on yıldaki çalışmalarından ötürü ona teşekkür etmek istiyorum."

“Şimdi Monte Carlo Rallisi'ne odaklanma vakti zamanı geldi ve Martijn ile beraber hazırlanmak için çok çalışıyoruz. İkimiz için de çok zor bir ralli olacak." dedi.

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Photo by: McKlein / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Pilotlar Thierry Neuville
Takımlar Hyundai Motorsport
Editör Jason Craig

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