Motorsport Heroes: Michele Mouton'un WRC kariyerinin hüzünlü sonu

Tarihin en başarılı kadın ralli pilotu olan Mouton, kendisinin son Dünya Rally Şampiyonası yarışı olacak olan Corsica yarışını ilk üç içerisinde götürürken, Peugeot 205 T16'sında yaşadığı teknik bir sorun nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı. Ancak bir sonraki gün, Lancia pilotu Henri Toivonen ve co-pilotu Sergio Cresta, yarışta yaptıkları kaza sebebiyle hayata gözlerini yummuşlardı - ki bu kaza Grup B araçları için sonun başlangıcıydı.

Filmde konuşan Mouton şunları söyledi: "İlk günden sonra en iyi formuma sahip olduğumu biliyordum. Genel sıralamada üçüncüydüm [Toivonen ve Bruno Saby'nin arkasında]. Ancak vites kutusu ile ilgili bir arıza yaşadım ve yarıştan çekilmek zorunda kaldım. Ancak o yarış, benim için en iyi yarıştı."

"Ondan sonra biliyordum ki eğer spora devam etseydim, aile hayatımı özleyecektim. 35 yaşındaydım. Benim için gayet net bir durumdu. O zamanki eşim olan Fredrik Johnsson'a 'bu benim sonum' demiştim."

"Orada yarışmayı bıraktım ve bundan hiçbir zaman pişmanlık duymadım, çünkü bir sonraki sene kızım Jessie dünyaya geldi. Bu yüzden doğru zamanda bıraktım."

Yılın sonunda emekli olan Mouton, emekliliğinden önce o yılın Almanya şampiyonasını domine etti - büyük bir ralli şampiyonası kazanan ilk kadın olmuştu ve bunu, alanının en rekabetçi yıllarından birinde yapmıştı. Daha sonrasında Mouton, Johnsson ile Toivonen'in anısına 'Race of Champions' etkinliğini hayata geçirdi.

Senna filminin senaristi olan Manish Pandey'in yazıp yönettiği 111 dakikalık film, motor sporlarının kahramanlarının hikayelerini beraber dokumamıza, onların hikayelerini ise arşivleri ve birinci el kanıtları ile anlatmasına yardımcı oluyor.

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Aynı zamanda 1986 Tour de Corse yarışının özetlerini de Motorsport.tv'de izleyebilirsiniz.