Morbidelli, Hyundai ile WRC Monza Rallisi'ne katılacak

WRC organizatörleri, 2020 WRC sezonunun ACI Rally Monza etkinliğiyle kapanacağını duyurdu ve bu etkinlik 3-6 Aralık tarihleri arasında efsanevi Monza Pisti'nde yapılacak.

Rally Monza'da genellikle MotoGP efsanesi ve Morbidelli'nin akıl hocası Valentino Rossi yer alıyordu.

Ancak bu kez bir başka MotoGP sürücüsü Morbidelli de etkinlikte yer alacak.

Bu yıl MotoGP'de üç yarış kazanan İtalyan sürücü, Hyundai i20 R5'in direksiyonuna geçecek ve böylelikle WRC finalinde yer alacak.

Morbidelli, "Gerçek bir Dünya Ralli Şampiyonası ayağına katılma fikri beni gerçekten çok heyecanlandırdı."

“Bu, dünyanın en iyi sürücüleri arasında olmak ve farklı bir spor dalında rekabet etmek için inanılmaz bir fırsat olacak."

“Çok keyifli olacak, pek çok detayı hızlı bir şekilde öğrenmem gerekecek ve buna adapte olmam kolay olmayacak."

“Matteo Ballarin [WITHU Başkanı] beni aradığında, bu konuda ikinci kez düşünmedim. Çünkü bunlar hayatınız boyunca birkaç kez karşınıza çıkabilecek Fıratlardır."

"İlk teste olabildiğince hazırlanabilmek adına Umberto Scandola'dan hızlandırılmış bir eğitim alacağım!" dedi.

Hyundai Rally Team İtalya patronu Riccardo Scandola, “ACI Rally Monza muhtemelen tüm WRC sezonunun en çok takip edilen anı ve bu seri için tarihi bir an olacak."

"WRC'deki programımız hepimizin bildiği sebeplerden ötürü sık sık değişti, ancak sezonun Monza'da da Franco Morbidelli ile sonlandırılması olağanüstü olacak."

“Franco'nun biraz güven kazanması için çok çalışıyoruz." dedi.

Öte yandan Rossi, Monza Rallisi'nde yer alma fikrini reddeden sürücülerin başına geliyor.