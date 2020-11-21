WRC
WRC
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
Canceled
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
Canceled
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
Canceled
R
WRC
Ypres Rallisi
19 Kas
Canceled
R
WRC
Monza Rallisi
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
12 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WRC / Son dakika

Morbidelli, Hyundai ile WRC Monza Rallisi'ne katılacak

paylaşım
yorumlar
Morbidelli, Hyundai ile WRC Monza Rallisi'ne katılacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Üç kez MotoGP yarış galibi Franco Morbidelli, Hyundai Rally Team Italia ile önümüzdeki ay yapılacak Rally Monza WRC mücadelesine katılacak.

WRC organizatörleri, 2020 WRC sezonunun ACI Rally Monza etkinliğiyle kapanacağını duyurdu ve bu etkinlik 3-6 Aralık tarihleri arasında efsanevi Monza Pisti'nde yapılacak.

Rally Monza'da genellikle MotoGP efsanesi ve Morbidelli'nin akıl hocası Valentino Rossi yer  alıyordu.

Ancak bu kez bir başka MotoGP sürücüsü Morbidelli de etkinlikte yer alacak.

Bu yıl MotoGP'de üç yarış kazanan İtalyan sürücü, Hyundai i20 R5'in direksiyonuna geçecek ve böylelikle WRC finalinde yer alacak.

Morbidelli, "Gerçek bir Dünya Ralli Şampiyonası ayağına katılma fikri beni gerçekten çok heyecanlandırdı."

“Bu, dünyanın en iyi sürücüleri arasında olmak ve farklı bir spor dalında rekabet etmek için inanılmaz bir fırsat olacak."

“Çok keyifli olacak, pek çok detayı hızlı bir şekilde öğrenmem gerekecek ve buna adapte olmam kolay olmayacak."

“Matteo Ballarin [WITHU Başkanı] beni aradığında, bu konuda ikinci kez düşünmedim. Çünkü bunlar hayatınız boyunca birkaç kez karşınıza çıkabilecek Fıratlardır."

"İlk teste olabildiğince hazırlanabilmek adına Umberto Scandola'dan hızlandırılmış bir eğitim alacağım!" dedi.

Hyundai Rally Team İtalya patronu Riccardo Scandola, “ACI Rally Monza muhtemelen tüm WRC sezonunun en çok takip edilen anı ve bu seri için tarihi bir an olacak."

"WRC'deki programımız hepimizin bildiği sebeplerden ötürü sık sık değişti, ancak sezonun Monza'da da Franco Morbidelli ile sonlandırılması olağanüstü olacak."

“Franco'nun biraz güven kazanması için çok çalışıyoruz." dedi.

Öte yandan Rossi, Monza Rallisi'nde yer alma fikrini reddeden sürücülerin başına geliyor.

 
Resmi: Ogier bir yıl daha Toyota ile WRC'de yarışacak

Önceki haber

Resmi: Ogier bir yıl daha Toyota ile WRC'de yarışacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP , WRC
Pilotlar Franco Morbidelli
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Sizin Köşeniz: Ona saygı duyulmalı
Formula 1 Formula 1 / Blog

Sizin Köşeniz: Ona saygı duyulmalı

Verstappen, son yarışların "daha öngörülebilir" olmasını bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, son yarışların "daha öngörülebilir" olmasını bekliyor

Hamilton, Schumacher'in F1 başarılarındaki rolünü artık daha iyi anlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Schumacher'in F1 başarılarındaki rolünü artık daha iyi anlıyor

Binotto, Mercedes'ten 40 ila 50 beygir geride olduklarını düşünüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto, Mercedes'ten 40 ila 50 beygir geride olduklarını düşünüyor

Verstappen özel bir uçak satın almış olabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen özel bir uçak satın almış olabilir

Massa: "Ferrari, Vettel'le devam etmemekte haklıydı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Massa: "Ferrari, Vettel'le devam etmemekte haklıydı"

Ferrari ve Renault, motorların dondurulmasını kabul edebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari ve Renault, motorların dondurulmasını kabul edebilir

Ecclestone'a göre Liberty Media, F1'i satabilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ecclestone'a göre Liberty Media, F1'i satabilir

Son Haberler

Morbidelli, Hyundai ile WRC Monza Rallisi'ne katılacak
WRC WRC / Son dakika

Morbidelli, Hyundai ile WRC Monza Rallisi'ne katılacak

Resmi: Ogier bir yıl daha Toyota ile WRC'de yarışacak
WRC WRC / Son dakika

Resmi: Ogier bir yıl daha Toyota ile WRC'de yarışacak

Hyundai, Monza Rallisi için Sordo'yu görevlendirdi
WRC WRC / Son dakika

Hyundai, Monza Rallisi için Sordo'yu görevlendirdi

Kubica, 2021'de yeniden ralliye dönebilir
F1 Formula 1 / Son dakika

Kubica, 2021'de yeniden ralliye dönebilir

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sizin Köşeniz: Ona saygı duyulmalı

3s
2
Formula 1

Verstappen, son yarışların "daha öngörülebilir" olmasını bekliyor

2s
3
Formula 1

Hamilton, Schumacher'in F1 başarılarındaki rolünü artık daha iyi anlıyor

17s
4
Formula 1

Binotto, Mercedes'ten 40 ila 50 beygir geride olduklarını düşünüyor

1g
5
Formula 1

Verstappen özel bir uçak satın almış olabilir

19s

Son Haberler

Morbidelli, Hyundai ile WRC Monza Rallisi'ne katılacak
WRC

Morbidelli, Hyundai ile WRC Monza Rallisi'ne katılacak

Resmi: Ogier bir yıl daha Toyota ile WRC'de yarışacak
WRC

Resmi: Ogier bir yıl daha Toyota ile WRC'de yarışacak

Hyundai, Monza Rallisi için Sordo'yu görevlendirdi
WRC

Hyundai, Monza Rallisi için Sordo'yu görevlendirdi

Kubica, 2021'de yeniden ralliye dönebilir
F1

Kubica, 2021'de yeniden ralliye dönebilir

Colin McRae WRC belgeseli yayınlanacak
WRC

Colin McRae WRC belgeseli yayınlanacak

Son Videolar

WRC: İtalya Rallisi 13-14. etaplar 01:48
WRC
11 Eki 2020

WRC: İtalya Rallisi 13-14. etaplar

WRC: İtalya Rallisi 15-16. etaplar 01:51
WRC
11 Eki 2020

WRC: İtalya Rallisi 15-16. etaplar

WRC: İtalya Rallisi 11-12. etaplar 01:48
WRC
10 Eki 2020

WRC: İtalya Rallisi 11-12. etaplar

WRC: İtalya Rallisi 7-10. etaplar 01:48
WRC
10 Eki 2020

WRC: İtalya Rallisi 7-10. etaplar

WRC: İtalya Rallisi 4-6. etaplar 01:48
WRC
10 Eki 2020

WRC: İtalya Rallisi 4-6. etaplar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.