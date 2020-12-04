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WRC / Monza Rallisi / Yarış ayak raporu

Monza WRC: Hyundai'den Sordo zirvede, Neuville için unutulacak bir gün

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Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Hyundai’den Dani Sordo, 2020 Ralli Şampiyonası’nın son ve şampiyon belirleyici ayağı olan Monza Rallisi’nde ilk günün lideri oluyor.

İtalya Grand Prix’sinin düzenlendiği alanın etrafında yer alan patikalar sayesinde sürücüler ıslak, çamurlu asfalt ve bastıran yağmur altında suyla dolan çakıllarla boğuşurken en tecrübeli sürücüler bile zorlandı.

Sordo sabahın açılış etabını kazandı ama sonra M-Sport takımından Esapekka Lappi risk alarak bu etkinlik için her araca ayrılan 2 kar lastiği setinden birini kullanarak Fiesta WRC’siyle diğer herkesten daha emin bir şekilde turlarını tamamladı ve yol tutuşunda zorlanan diğer sürücülerin önünde listeyi lider tamamladı.

Fakat Cuma günü Hyundai’den Thierry Neuville için bir kabus oldu. Belçikalı Monza’ya şampiyonluk yarışında düşük de olsa Sebastien Ogier ve Elfyn Evans’ın Toyota’larını geçme ümidiyle gelmişti fakat spin attıktan ve motorunu istop ettirdikten sonra açılış etabında 20 saniye geriye düştü. 2. etapta hızını yakalamasına rağmen Neuville, aracının sağ ön köşesiyle bir şikana çarptı ve finişi görmek için hırslanınca aracını sudan geçerken boğdu.

Bu da sonuç olarak şampiyona yarışının Toyota sürücüleri Evans ve Ogier arasında geçecek olması demek. Hyundai’den Ott Tanak’ın ise unvanını devam ettirebilmesi için her iki sürücünün de ralli dışı kalması ve sürücünün galibiyeti alırken, Güç Etabı’nda da kendine en yüksek puanları kazandırması gerekiyor.

Hyundai de bu sebeple üreticiler şampiyonasını garantilemek için güçlerini odaklamayı hedefleyecektir. Şu anda Hyundai’nin Toyota’ya karşı 7 puanlık düşük bir avantajı var fakat Sordo, günün son etabında aracını zorlayarak Lappi’nin 1 saniye önünde günün liderliğini kapattı ve İspanyol sürücü, Ralli’nin kalanında böylelikle herkesten sonra yarışarak en optimum yol koşullarında sürecek.

Sordo: “Bugün çok zor bir gündü. Gayet iyi başladık, sonrasında çok çamurlu yerlerde biraz zaman kaybettik çünkü pek hoşlanmıyorduk - çok, çok zordu. Günün sonunda önde olabilmek için çok zorladım, bence çıkışta en arkada olmak ve biraz daha temiz çizgilere sahip olmak çok önemli.”

Toyota sürücüleri arasındaki özel savaşta da Ogier günün ilk etabında spin atarken Evans’ın aracı istop etti. Gallerli sürücü bugünün 2 etabını kazandı ve geceyi Ogier 3, Evans ise 4. sırada tamamladı.

Toyota takım patronu Tommi Makinen: “Aslında tam da beklediğim gibi... çok stresli ve sürücüler için çok zorlayıcı diyebilirim. Bence herkes biraz tedirgin olabilir.”

Lappi’nin kar lastiklerindeki avantajını gördükten sonra tüm takımlar öğleden sonraki seanslarda daha ekstrem hamurlara geçti. Beklenmeyen yüksek talep sonrasında FIA, her araca bu hafta sonu için ikişer set daha kar lastiği verileceğini söyledi.

Cumartesi günü ise takımlar Monza’da Villa Reale alanını bırakıp son günlerde çamurlu karla kaplanan Bergamasque Alp’lerindeki 3 etabı ikişer kez dönecekler. Akşam boyunca biraz daha kar yağma ihtimali var fakat kış yağmurunun altında daha çok çamurlaşma şansı yüksek, bu da en sert yapılı lastiklerin değerini daha da arttıracaktır.

Evans: “Bence bugün, ekstrem koşullardan ötürü hepimiz kış lastiklerini kullandık. Bence fazladan birkaç lastiğimizin olmasını herkes memnuniyetle karşılayacaktır. Şu andaki gibi ekstrem koşullar altında lastiklerimize çivi takabilmemiz daha iyi olurdu ama biliyorsunuz ki öyle bir şeyimiz yok, o yüzden kış lastikleriyle idare etmemiz gerekecek.”

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Seri WRC
Etkinlik Monza Rallisi
Editör Nick Garton

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