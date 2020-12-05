Monza Ralli'sinde liderliği alan Ogier şampiyonluğa yaklaştı

İlk 3 etabın iklinde Ogier 8.3 saniyelik farkla etap galibiyetini aldı ve Toyota Yaris’ini önceki günün lideri Dani Sordo’nun önünde zirveye taşıdı.

Sordo’nun önceliği Hyundai’nin üreticiler şampiyonasındaki 7 puanlık liderliğini korumaktı ve bu sebeple sonraki etapta 5 saniye geri aldı ama Evans’a karşı direnç gösteremedi ve İngiliz sürücü günün 3. etabını galibiyetle kapattı.

Araçlar günün ortasında servislerini olurken öğleden sonraki bölümün ilk etabı sırasında kar geldi ve M-Sport'tan Gus Greensmith ve Hyundai’den Ole Christian Veiby aynı virajda sert bir kaza geçirdiler.

Sonraki yani 11. etapta ise şampiyona lideri Evans kaza yaptı.

Evans ve co-pilotu Scott Marshall hemen dışarı atladı ve hemen arkalarından gelen şampiyona rakipleri Ogier’in yavaşlamasını sağladılar ve diğer yarışçıların da taşarak kendi araçlarına zarar vermesini önlemeye çalıştılar.

Toyota takım patronu Tommi Makinen, “Çılgın, çılgınca koşullar. Hiç söz yok. Olmak istediğimiz tek şey şampiyonluk. Üstesinden çok iyi geldi, her zaman inanılmaz bir sürüş çıkardı. Bunu sorgulamaya gerek yok.” dedi.

Evans ise Ogier’in şampiyonluk ihtimalini arttırdığı için hoşnut değildi ve kendini rahat hissettiğini, hatta ilk etaplarda yeterince zorlamadığını söyledi.

“Orada olmanız gerekiyor, denemeniz gerekiyor, geride oturarak hiçbir şey kazanamazsınız. Bence herkesin bir şekilde risk alması gerekiyordu.”

“Benim açımdan takım için çok üzgünüm, doğrusu üreticiler kanadında Toyota Gazoo Racing için ikimizin de yükselmesi çok iyi görünüyordu.”

“Tabii ki şimdi hatam sebebiyle o iş de zora bindi, o yüzden takım için çok üzgünüm. İnanılmaz bir aracımız oldu, tüm sene inanılmaz bir ekibimiz ve burada da, yani tabii ki kendim için hayal kırıklığına uğramış durumdayım ama onlar için de çok üzgünüm ve hayal kırıklığı içindeyim.”

Etapta diğer bir kaybeden de M-Sport'un erken lideri Esapekka Lappi’ydi, o da aracına 3 tam kar lastiği almıştı fakat takımından bunu Fiesta’sına takması için herhangi bir mesaj almadı.

Kızgın Fin sürücü, “Kimse bize kar yağdığını söylemedi. Bize verilen bilgi sadece ıslak olduğu yönündeydi o yüzden kar lastiklerim takılı değildi. Eğer takmazsanız doğru lastiklere sahip olmanın anlamı yok.” dedi.

Sonraki etap her yerin karla kaplanması sebebiyle iptal edildi bu da ekiplerin günün son çıkışı için Monza pistine dönmesine yol açtı. Bu da Sordo tarafından kazanıldı ve İspanyol sürücünün son güne lider giren Sebastien Ogier’e 17.8 saniye yaklaşmasını sağladı.

Geçtiğimiz senenin şampiyonu Ott Tanak Hyundai için 3.lüğü alırken sağlam kalan 2. Toyota Kalle Rovanpera’yla neredeyse 1 dakika geriden takip etti. Evan’ın kazası sonrasında ise WRC şampiyonasında avantaj Hyundai'de görünüyor.

WRC2 şampiyonasında ise iki şampiyona adayı Mads Ostberg ve Pontus Tidemand, Adrien Fourmaux spin atıp lastik patlattıktan sonra dakikalar kaybedince ilk 2 sıraya yerleştiler. En kötü sonucunu alan Tidemand’ın önünde şampiyonluğu alması için Ostberg’in 30.9 saniyelik avantajını koruması gerek.

WRC3 sıralaması ise misafir yarışçılar Andres Mikkelsen ve Oliver Solberg’in Skoda’ları tarafından domine ediliyor. WRC sınıfında yıprandıktan sonra ikili 6. ve 7. sıraları almış durumdalar.

WRC3’te 3. sıradaki Jari Huttunen ise en yakın rakipleri Kajetan Kajetanowicz ve Marco Bulcacia Wilkinson çeşitli sorunlarla boğuştuktan sonra kategorinin şampiyonluğuna çok yaklaşmış durumda.

Junior WRC’nin puan lideri Tom Kristensson ise sınıfına 2.5 dakikadan fazla fark atmış durumda.

Pazar gününün planında 3 etap daha duruyor ve hepsi Villa Reale pistinin sınırları içerisinde gerçekleştirilecek.

Günün son etabında ise puanların kazanılabileceği Power Stage’i izleyeceğiz ve burada Hyundai’den Thierry Neuville ve Toyota’dan Elfyn Evans geri dönerek 2020 sezonunun sonucunu belirlemekte önemli bir rol üstlenecekler.