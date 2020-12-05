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WRC / Monza Rallisi / Yarış ayak raporu

Monza Ralli'sinde liderliği alan Ogier şampiyonluğa yaklaştı

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Monza Ralli'sinde liderliği alan Ogier şampiyonluğa yaklaştı
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Sebastien Ogier, takım arkadaşı Elfyn Evans kaza yapmasının ardından Monza Rallisi'nde Cumartesi gününü lider tamamladı ve 7. şampiyonluğuna yaklaştı.

İlk 3 etabın iklinde Ogier 8.3 saniyelik farkla etap galibiyetini aldı ve Toyota Yaris’ini önceki günün lideri Dani Sordo’nun önünde zirveye taşıdı.

Sordo’nun önceliği Hyundai’nin üreticiler şampiyonasındaki 7 puanlık liderliğini korumaktı ve bu sebeple sonraki etapta 5 saniye geri aldı ama Evans’a karşı direnç gösteremedi ve İngiliz sürücü günün 3. etabını galibiyetle kapattı.

Araçlar günün ortasında servislerini olurken öğleden sonraki bölümün ilk etabı sırasında kar geldi ve M-Sport'tan Gus Greensmith ve Hyundai’den Ole Christian Veiby aynı virajda sert bir kaza geçirdiler.

Sonraki yani 11. etapta ise şampiyona lideri Evans kaza yaptı.

Evans ve co-pilotu Scott Marshall hemen dışarı atladı ve hemen arkalarından gelen şampiyona rakipleri Ogier’in yavaşlamasını sağladılar ve diğer yarışçıların da taşarak kendi araçlarına zarar vermesini önlemeye çalıştılar.

 

Toyota takım patronu Tommi Makinen, “Çılgın, çılgınca koşullar. Hiç söz yok. Olmak istediğimiz tek şey şampiyonluk. Üstesinden çok iyi geldi, her zaman inanılmaz bir sürüş çıkardı. Bunu sorgulamaya gerek yok.” dedi.

Evans ise Ogier’in şampiyonluk ihtimalini arttırdığı için hoşnut değildi ve kendini rahat hissettiğini, hatta ilk etaplarda yeterince zorlamadığını söyledi.

“Orada olmanız gerekiyor, denemeniz gerekiyor, geride oturarak hiçbir şey kazanamazsınız. Bence herkesin bir şekilde risk alması gerekiyordu.”

“Benim açımdan takım için çok üzgünüm, doğrusu üreticiler kanadında Toyota Gazoo Racing için ikimizin de yükselmesi çok iyi görünüyordu.”

“Tabii ki şimdi hatam sebebiyle o iş de zora bindi, o yüzden takım için çok üzgünüm. İnanılmaz bir aracımız oldu, tüm sene inanılmaz bir ekibimiz ve burada da, yani tabii ki kendim için hayal kırıklığına uğramış durumdayım ama onlar için de çok üzgünüm ve hayal kırıklığı içindeyim.”

Etapta diğer bir kaybeden de M-Sport'un erken lideri Esapekka Lappi’ydi, o da aracına 3 tam kar lastiği almıştı fakat takımından bunu Fiesta’sına takması için herhangi bir mesaj almadı.

Kızgın Fin sürücü, “Kimse bize kar yağdığını söylemedi. Bize verilen bilgi sadece ıslak olduğu yönündeydi o yüzden kar lastiklerim takılı değildi. Eğer takmazsanız doğru lastiklere sahip olmanın anlamı yok.” dedi.

Sonraki etap her yerin karla kaplanması sebebiyle iptal edildi bu da ekiplerin günün son çıkışı için Monza pistine dönmesine yol açtı. Bu da Sordo tarafından kazanıldı ve İspanyol sürücünün son güne lider giren Sebastien Ogier’e 17.8 saniye yaklaşmasını sağladı.

Geçtiğimiz senenin şampiyonu Ott Tanak Hyundai için 3.lüğü alırken sağlam kalan 2. Toyota Kalle Rovanpera’yla neredeyse 1 dakika geriden takip etti. Evan’ın kazası sonrasında ise WRC şampiyonasında avantaj Hyundai'de görünüyor.

WRC2 şampiyonasında ise iki şampiyona adayı Mads Ostberg ve Pontus Tidemand, Adrien Fourmaux spin atıp lastik patlattıktan sonra dakikalar kaybedince ilk 2 sıraya yerleştiler. En kötü sonucunu alan Tidemand’ın önünde şampiyonluğu alması için Ostberg’in 30.9 saniyelik avantajını koruması gerek.

WRC3 sıralaması ise misafir yarışçılar Andres Mikkelsen ve Oliver Solberg’in Skoda’ları tarafından domine ediliyor. WRC sınıfında yıprandıktan sonra ikili 6. ve 7. sıraları almış durumdalar.

WRC3’te 3. sıradaki Jari Huttunen ise en yakın rakipleri Kajetan Kajetanowicz ve Marco Bulcacia Wilkinson çeşitli sorunlarla boğuştuktan sonra kategorinin şampiyonluğuna çok yaklaşmış durumda.

Junior WRC’nin puan lideri Tom Kristensson ise sınıfına 2.5 dakikadan fazla fark atmış durumda.

Pazar gününün planında 3 etap daha duruyor ve hepsi Villa Reale pistinin sınırları içerisinde gerçekleştirilecek.

Günün son etabında ise puanların kazanılabileceği Power Stage’i izleyeceğiz ve burada Hyundai’den Thierry Neuville ve Toyota’dan Elfyn Evans geri dönerek 2020 sezonunun sonucunu belirlemekte önemli bir rol üstlenecekler.

Oliver Solberg, Aaron Johnston, Skoda Fabia R5

Oliver Solberg, Aaron Johnston, Skoda Fabia R5
1/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Tommi Makinen, Toyota Gazoo Racing

Tommi Makinen, Toyota Gazoo Racing
2/100

Fotoğraf: Toyota Racing

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC and Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC and Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
3/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
4/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
5/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
6/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
7/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
8/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
9/100

Fotoğraf: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
10/100

Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
11/100

Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
12/100

Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
13/100

Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
14/100

Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
15/100

Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
16/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
17/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Nicolas Gilsoul, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
18/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Thierry Neuville, Hyundai Motorsport

Thierry Neuville, Hyundai Motorsport
19/100

Fotoğraf: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

Thierry Neuville, Hyundai Motorsport

Thierry Neuville, Hyundai Motorsport
20/100

Fotoğraf: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
21/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
22/100

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
23/100

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
24/100

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
25/100

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
26/100

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
27/100

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
28/100

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
29/100

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
30/100

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
31/100

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
32/100

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
33/100

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
34/100

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
35/100

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
36/100

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
37/100

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
38/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC
39/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Takamoto Katsuta, Toyota Gazoo Racing

Takamoto Katsuta, Toyota Gazoo Racing
40/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Takamoto Katsuta, Daniel Barritt, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Takamoto Katsuta, Daniel Barritt, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
41/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Takamoto Katsuta, Daniel Barritt, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Takamoto Katsuta, Daniel Barritt, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
42/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Takamoto Katsuta, Daniel Barritt, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Takamoto Katsuta, Daniel Barritt, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
43/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Takamoto Katsuta, Daniel Barritt, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Takamoto Katsuta, Daniel Barritt, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
44/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Takamoto Katsuta, Daniel Barritt, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Takamoto Katsuta, Daniel Barritt, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
45/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing
46/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing
47/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
48/100

Fotoğraf: Toyota Racing

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
49/100

Fotoğraf: Toyota Racing

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
50/100

Fotoğraf: Toyota Racing

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
51/100

Fotoğraf: Toyota Racing

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
52/100

Fotoğraf: Toyota Racing

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
53/100

Fotoğraf: Toyota Racing

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
54/100

Fotoğraf: Toyota Racing

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
55/100

Fotoğraf: Toyota Racing

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
56/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
57/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
58/100

Fotoğraf: Toyota Racing

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
59/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
60/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
61/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
62/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Pontus Tidemand, Patrik Barth, Toksport WRT Skoda Fabia R5

Pontus Tidemand, Patrik Barth, Toksport WRT Skoda Fabia R5
63/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Parc Ferme

Parc Ferme
64/100

Fotoğraf: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
65/100

Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
66/100

Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
67/100

Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
68/100

Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
69/100

Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
70/100

Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
71/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
72/100

Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
73/100

Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
74/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
75/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
76/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
77/100

Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
78/100

Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
79/100

Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
80/100

Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
81/100

Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
82/100

Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
83/100

Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
84/100

Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
85/100

Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
86/100

Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
87/100

Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
88/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
89/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Ott Tänak, Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Hyundai Motorsport
90/100

Fotoğraf: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Hyundai Motorsport

Ott Tänak, Hyundai Motorsport
91/100

Fotoğraf: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

Oliver Solberg, Aaron Johnston, Skoda Fabia R5

Oliver Solberg, Aaron Johnston, Skoda Fabia R5
92/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Oliver Solberg, Aaron Johnston, Skoda Fabia R5

Oliver Solberg, Aaron Johnston, Skoda Fabia R5
93/100

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Ole Christian Veiby, Jonas Andersson, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ole Christian Veiby, Jonas Andersson, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
94/100

Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

Ole Christian Veiby, Jonas Andersson, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ole Christian Veiby, Jonas Andersson, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
95/100

Fotoğraf: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

Ole Christian Veiby, Jonas Andersson, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ole Christian Veiby, Jonas Andersson, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
96/100

Fotoğraf: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Ole Christian Veiby, Jonas Andersson, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ole Christian Veiby, Jonas Andersson, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
97/100

Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Ole Christian Veiby, Jonas Andersson, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ole Christian Veiby, Jonas Andersson, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
98/100

Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Ole Christian Veiby, Jonas Andersson, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ole Christian Veiby, Jonas Andersson, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
99/100

Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Ole Christian Veiby, Jonas Andersson, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ole Christian Veiby, Jonas Andersson, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC
100/100

Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Monza Rallisi
Editör Nick Garton

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Monza WRC: Hyundai'den Sordo zirvede, Neuville için unutulacak bir gün
WRC

Monza WRC: Hyundai'den Sordo zirvede, Neuville için unutulacak bir gün

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ACI Monza Rallisi: 10 ve 13. etaplar 01:50
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ACI Monza Rallisi: 10 ve 13. etaplar

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ACI Rally Monza: 7 - 9. etaplar özeti

ACI Monza Rallisi: 4 ve 6. etaplar özeti 01:49
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ACI Monza Rallisi: 4 ve 6. etaplar özeti

ACI Monza Rallisi: 1. günün lideri Ogier 01:51
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ACI Monza Rallisi: 1. günün lideri Ogier

ACI Monza Rallisi: Shakedown 01:49
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ACI Monza Rallisi: Shakedown

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