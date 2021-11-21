Monza Rallisi: Ogier kazandı, WRC'deki sekizinci şampiyonluğuna ulaştı!

Bu sezon, Dünya Ralli Şampiyonası'nda son kez tam sezon mücadele eden Sebastien Ogier, 2021 sezonunun son ayağı olan Monza Rallisi'ne şampiyona lideri olarak gelmişti.

Ogier ile takım arkadaşı Elfyn Evans arasında 17 puanlık fark vardı ve Fransız sürücü, ilk altıda finiş görmesi halinde otomatik olarak şampiyon olacaktı.

Ancak yedi kez dünya şampiyonu Ogier, rallinin başından itibaren harika bir tempo yakaladı ve şampiyonluk savaşı için gerekli olmasa bile, takım arkadaşıyla kıyasıya bir rekabete girdi.

İkili, son güne girerken aralarında 0.5 saniye vardı. Pazar sabahı yapılan ilk etapta, ikilinin derecesi yüzdelik dilimlere kadar aynıydı.

Fakat Evans, günün ikinci etabında yaptığı hataların ardından vakit kaybetti. Fark sekiz saniyeye ulaşırken, Ogier de epey rahatlamış oldu.

Günün son etabı, bugün öğleden sonra gerçekleştirildi ve Ogier, hatasız bir sürüşe imza atarak Monza Rallisi'ni arka arkaya ikinci kez kazanmış oldu.

Ogier bu sonuçla kariyerinin sekizinci şampiyonluğunu aldı ve WRC'deki son tam sezonunda da mutlu sona ulaşmış oldu.

Bu sezonun en istikrarlı sürücülerinden olan Ogier, sezonu beş galibiyet ve yedi podyumla noktalarken, sadece Arctic Finlandiya Rallisi'nde ilk ilk beşin dışında kalmış oldu.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Fotoğraf: Toyota Racing

Yılın istikrarlı isimlerinden olan Evans da, son rallilerde güçlü sonuçlar alsa da, bu performansı şampiyonluk için yeterli değildi.

Monza Rallisi'ni ikinci sırada bitiren Evans, böylelikle arka arkaya ikinci kez şampiyona ikincisi oldu.

Toyota ise bu sonuçlarla 2021 markalar şampiyonluğunu kazandı.

Podyumu, Hyundai sürücüsü Dani Sordo tamamladı. İspanyol sürücü, Thierry Neuville'in bariyerlere çarptığı cumartesi gününün ardından üçüncülüğe çıktı ve pazar günü hata yapmayarak sezonu podyumla noktalamış oldu.

Ott Tanak'ın kişisel sebeplerle katılamadığı rallide Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, dördüncü oldu ve sezonu şampiyona üçüncüsü olarak tamamladı.

Pazar günü spin atan Oliver Solberg, buna rağmen ralliyi beşinci sırada tamamlayarak, kariyerinin en iyi sonucunu aldı.

Bu hafta sonu Tanak'ın Hyundai WRC aracına geçen Teemu Suninen, katıldığı ilk rallide hatalardan nispeten uzak durmayı başardı ve ralliyi altıncı sırada bitirdi.

Pazar sabahı yaptığı hatanın ardından, aracının sol ön tarafına hasar veren Takamoto Katsuta, son etaba katılmayı başardı ancak ralliyi yedinci sırada tamamladı.

M-Sport Ford sürücüsü Gus Greensmith, pazar günkü spinin ardından ralliyi sekizinci tamamlarken, hafta sonu genel olarak performans anlamında geride kalan Kalle Rovanpera dokuzuncu oldu.

Böylelikle WRC'de 2021 sezonu tamamlanmış oldu.

Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport