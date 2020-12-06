Monza Rallisi: Ogier kazandı, 7. kez WRC şampiyonu oldu!

COVID-19 nedeniyle kısaltılan 2020 Dünya Ralli Şampiyonası'nın son ayağı, Monza'da gerçekleştirildi ve oldukça farklı bir ralli vardı.

Sebastien Ogier, rakiplerinin hatalar yaptığı rallide en hatasız sürüşü yapan isimdi ve Pazar günü kontrolü elinde bırakmayarak zafere ulaştı.

Monza Rallisi'ne 14 puan farkla şampiyona lideri olarak gelen Toyota sürücüsü Elfyn Evans, cumartesi günkü etaplarda yaptığı hatanın ardından klasmanda en geriye düştü ve bugün Güç Etabı'yla birlikte ralliye geri döndü.

Evans'ın şampiyon olabilmesi için Ogier'in genel klasmanda geriye düşmesi ve damalı bayrağı ilk sırada görmemesi gerekiyordu. Ancak Fransız sürücü, son etaplarda hata yapmayarak damalı bayrağı ilk sırada gördü ve Güç Etabı'nda alınan puanlara bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Ogier böylelikle kariyerinin yedinci WRC şampiyonluğunu yakaladı. Bunlardan dördünü Volkswagen ile alan Ogier, M-Sport Ford ile iki ve Toyota ile bir şampiyonluk almış oldu.

Ott Tanak, sessiz sedasız ralliyi ikinci sırada tamamlarken, Hyundai'den takım arkadaşı Dani Sordo üçüncü oldu. Bu sonuçla beraber Hyundai de beş puan farkla 2020 WRC sezonunun takımlar şampiyonu oldu.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Evans bu sonuçlarla sezonu ikinci sırada tamamlarken, Tanak da 3. oldu.

Monza Rallisi'nin yıldızlarından Esapekka Lappi, bir noktada galibiyet için savaşsa da ralliyi dördüncü sırada tamamladı.

Bu yıl Toyota ile WRC sınıfındaki ilk yılını geride bırakan Kalle Rovanpera, Monza Rallisi'ni beşinci sırada tamamladı.

Andreas Mikkelsen, Skoda Fabia ile Monza Rallisi'nin WRC3 sınıfında zafere ulaşmayı başardı. Norveçli sürücü, rallinin yıldızlarından bir tanesiydi ve genel klasmanda altıncı olarak dikkat çekici bir başarı elde etti.

Oliver Solberg, WRC3 sınıfında iyi bir performans sergileyip kendi sınıfını ikinci sırada bitirirken, genel klasmanda yedinci oldu.

Juho Huttunen sekizinci, WRC2'nin galibi Mads Ostberg dokuzuncu ve WRC2 sınıfında ikinci olan Pontus Tidemand 10. oldu.

Bu sonuçlarla Neuville sezonu dördüncü bitirirken, Kalle Rovanpera beşinci oldu.

Power Stage sonucu:

1. T. Katsuta (5 puan)

2. O. Tänak (4 puan)

3. E. Evans (3 puan)

4. E. Lappi (2 puan)

5. D. Sordo (1 puan)

Monza Rallisi sonucu: Genel klasman