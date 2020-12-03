Monza Rallisi: Karlı ilk etabın en hızlısı Ogier!

COVID-19'un etkilediği 2020 WRC takviminin son ayağı Monza'da yapılıyor ve bugün 4.3 kilometrelik ilk etap yapıldı. Toyota sürücüsü Sebastien Ogier, Toyota Yaris'iyle hızlı bir başlangıç yaparak Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'in önünde en hızlı isim oldu.

İlk etabın en iyi zamanı 3:31.5 ile Fransız sürücüden gelirken, en yakın rakibi Neuville 0.5 saniye geride kaldı.

Hem Ogier hem de Neuville, bu hafta sonu Elfyn Evans'ı geçerek şampiyon olmak isteseler de, şu anda şampiyonada ciddi şekilde gerideler.

Bununla birlikte şampiyona lideri Elfyn Evans, bugünkü Shakedown'da ve ilk etapta epey zorlandı.

Sabah gerçekleştirilen etapta spin atan ve egzozuna zarar veren İngiliz sürücü, ilk etapta da zorlandı. Ancak yine de ilk beşe girmeyi başardı.

Son dünya şampiyonu Ott Tanak, Monza'dai ilk etabı 2 saniye geride üçüncü sırada tamamlarken, Evans 2.7 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

Günün en büyük olayı Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta'nın yaşadığı sorun ve ilk etaba erken veda etmesi oldu.

M-Sport'un genç sürücüsü Adrien Fourmaux şu anda WRC2'yi ilk sırada götürüyor.

WRC3 sınıfındaki zamanlar ise oldukça iyiydi. Juho Huttunen, genel klasmanda dokuzuncu olurken, WRC3'te en hızlı isim olmayı başardı.

Andreas Mikkelsen ise Skoda Fabia ile WRC3'ü ikinci sırada tamamladı.

MotoGP sürücüsü Franco Morbidelli, ilk etabı 55. sırada tamamladı. Bu hafta sonu yapılan rallide toplamda 92 sürücü mücadele ediyor.

Monza Rallisi: 1. etap sonuçları - ilk on (WRC1):