Monza Rallisi: Evans hata yaptı, Ogier şampiyonluğa gidiyor

WRC'de şampiyon bugün belli olacak ve Toyota sürücüleri arasındaki çekişme, pazar sabahı yapılan etaplarda da devam etti.

Dün, şampiyona lideri Sebastien Ogier ve Elfyn Evans arasında sadece 0.5 saniye vardı. Bugün yapılan ilk etabı Thierry Neuville kazanırken, Ogier ve Evans aynı zamanı yaparak ikinci ve üçüncü oldular.

Bu, son iki etaba girerken, ikili arasında yine 0.5 saniye olduğu anlamına geliyordu.

Günün ikinci etabında bir kez daha Neuville üstünlüğü vardı. Ancak gözler Toyota sürücülerinin üzerindeydi.

Evans, galibiyet için zorladığı etapta, iki kez hata yaptı ve durdu. Kaybettiği zaman da kendisine pahalıya patladı.

Ogier, güvenlik bir sürüş çıkarmasının ardından bu etabı 9.7 saniye geride dördüncü sırada tamamlarken, Evans yaptığı hataların ardından 16.8 saniye kaybetti.

Sonuç olarak bitime bir etap kala, genel klasman lideri Ogier ve Evans arasındaki zaman farkı 7.6 saniyeye çıktı.

Ogier, final etabında hata yapmadığı takdirde hem ralliyi hem de 2021 WRC şampiyonluğunu kazanacak.

Sabahki iki etabın ardından genel klasmanda bazı değişiklikler de yaşandı. Hyundai sürücüsü Dani Sordo, dün aldığı üçüncülüğü korumaya devam etse de, bitime bir ralli kala dördüncü Neuville ile arasında 14.3 saniye kaldı.

Etap içerisinde hem Oliver Solberg hem de Gus Greensmith spin attılar. Solberg buna rağmen beşinci sıradaki yerini korudu.

Takamoto Katsuta ise, bir saman balyasına çarpmasının ardından sol ön süspansiyonunu kırdı. Buna rağmen etabı tamamlasa da, genel klasman altıncılığını Teemu Suninen'e kaptırdı.

Greensmith de attığı spinin ardından sekizinci sırada yer alırken, Kalle Rovanpera dokuzuncu sırada yer alıyor.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Fotoğraf: Toyota Racing