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WRC / Monza Rallisi / Etap raporu

Monza Rallisi kazalar nedeniyle durduruldu

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Monza Rallisi kazalar nedeniyle durduruldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Monza Rallisi'nde öğleden sonra gerçekleştirilen etapta yaşanan iki kazanın ardından ralli durduruldu.

Monza Rallisi, öğleden sonra gerçekleştirilen Selvino etabıyla devam etti ancak aynı virajda yaşanan iki önemli kazadan sonra etabın iptaline karar verildi.

Hem Gus Greensmith hem de Ole Christian Veiby, 25 kilometrelik etabın aynı noktasında kaza yaptılar.

Sabah saatlerinde başlayan kar, öğleden sonra artmaya başladı ve bu da sürüş koşullarını önemli ölçüde zorlaştırdı.

Etaba başlayan ilk araçlar, önceki deneyimlerini baz alarak sadece ıslak zemin lastikleriyle sürüş yapmayı seçtiler.

Greensmith, kaygan zeminde aracının kontrolünü kaybedip yolun tarafına çarptı ve ardından takla attı.

Sonrasında Takamoto Katsuta, ıslak zemin lastikleriyle burayı güvenli şekilde geçmeyi başardı ancak Veiby, Greensmith'le aynı yerde kaza yaptı.

Sürücüler olayları yara almadan atlattılar ancak araçlarındaki hasar büyüktü.

Organizatörler, kazalardan kısa bir süre sonra etabın tekrar başlamayacağını ve rallinin 10 dakikalık bir gecikmenin ardından 11 km'lik Gerosa etabıyla devam edeceğini doğruladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Monza Rallisi
Alt-etkinlik 3. Gün
Editör Nick Garton

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