Monza Rallisi, 2021 WRC takvimine dahil edildi

İtalya'daki etkinliğin, organizatörlerin bu hafta başında COVID-19 salgını nedeniyle arka arkaya ikinci kez iptal etme kararı aldığı Japonya Rallisi'nden boşalan yere yani Kasım ayına geçmesi bekleniyordu.

Monza Rallisi'nin WRC takvimine girişi, Akropolis Rallisi'nin son etabının ardından resmen açıklandı.

Ralli, geçen yılın sonunda WRC takvimine dahil olmuş ve sezonun son ayağına ev sahipliği yapmıştı. O ralliyi kazanan Toyota sürücüsü Sebastien Ogier, yedinci şampiyonluğunu elde etmişti.

Ünlü Monza pistini de kapsayacak olan rallinin formatı ve etaplarıyla ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı.

Monza'nın takvime dahil olmasıyla beraber WRC, 2021 sezonunun son bölümünde üç ralliye sahip olacak. Ekim ayında Finlandiya ve İspanya Rallisi yapılacak ve sonrasında sezon Monza Rallisi ile son bulacak.

WRC takımları ve yerel marka Toyota, Japonya Rallisi'nin iptal edilmesinden dolayı üzüntü duysalar da organizatörler rallinin gelecek yıl gerçekleşeceğini umut ediyorlar.

2021 WRC takviminin kalan kısmı:

1-3 Ekim: Finlandiya Rallisi

14-17 Ekim: Katalonya Rallisi

19-21 Kasım: Monza Rallisi

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: McKlein / Motorsport Images