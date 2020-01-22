Monte Carlo Rallisi: Shakedown'ın en hızlısı Ogier ve Toyota!

2020 Dünya Ralli Şampiyonası'nın ilk rallisi olan Monte Carlo Rallisi, bu hafta sonu start alıyor ve Shakedown etabında Hyundai-Toyota düellosu, geçen yıl kaldığı yerden devam etti.

Shakedown etabında bu yıl Toyota'ya katılan eski dünya şampiyonu Sebastien Ogier en hızlı isimdi ve 1:57.1'lik derecesiyle Toyota Yaris WRC ile katıldığı ilk resmi seansta en hızlı isim oldu.

İkinci sırada Hyundai'nin Belçikalı sürücüsü Thierry Neuville yer aldı. Belçikalı pilot, Hyundai i20 Coupe ile Ogier'den sadece 0.1 saniye yavaş kaldı. Neuville, ilk dört sıradaki sürücüler arasında yeri değişmeyen tek isim oldu.

Neuville'in sadece yarım saniye gerisinde M-Sport'tan Toyota'ya geçiş yapan Elfyn Evans yer aldı. Britanyalı sürücü, en iyi derecesini ikinci denemesinde yaptı.

Onun da 0.6 saniye gerisinde son dünya şampiyonu ve Hyundai'nin yeni sürücüsü Ott Tanak yer alıyor.

Sürpriz şekilde beşinci ve altıncı sıralarda M-Sport sürücüleri yer aldı. Teemu Suninen, Ogier'nin 2.3 saniye gerisinde beşinci sırada yer alırken, 0.3 saniye gerisinde takımın yeni sürücüsü Esapekka Lappi yer aldı.

Toyota'nın bir diğer yeni sürücüsü Kalle Rovanpera, Shakedown'da 2.9 saniye geride kaldı ve yedinci en hızlı zamanın sahibi oldu. Çaylak sürücü, güç ve aerodinami anlamında tamamen farklı olan Toyota'da deneyim kazanmaya devam etti.

M-Sport'tan Gus Greensmith dokuzuncu olurken, üçüncü Hyundai'nin direksiyonuna geçen ralli efsanesi Sebastien Loeb dokuzuncu oldu. İlk onu Toyota'nın dördüncü aracıyla mücadele eden Takamoto Katsuda tamamladı.

WRC2'de ise Mads Ostberg en hızlı isim oldu.

Monte Carlos Rallisi - Shakedown (Top 10):

01. Sebastien Ogier (Toyota) - 1:57.1

02. Thierry Neuville (Hyundai) +0,1 Sekunden

03. Elfyn Evans (Toyota) +0,6

04. Ott Tänak (Hyundai) +1,2

05. Teemu Suninen (Ford) +2,3

06. Esapekka Lappi (Ford) +2,6

07. Kalle Rovanperä (Toyota) +2,9

08. Gus Greensmith (Ford) +3,1

09. Sebastien Loeb (Hyundai) +3,3

10. Takamoto Katsuda (Toyota) +4,8