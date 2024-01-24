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WRC
Etap raporu

Monte Carlo Rallisi: Shakedown'da Tanak ve Hyundai lider!

Hyundai sürücüsü Ott Tanak, Rallye Monte-Carlo öncesinde shakedown etabını Toyota sürücüsü Elfyn Evans ve takım arkadaşı Thierry Neuville'in önünde lider tamamladı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Monte Carlo Rallisi, yarın akşam yapılması planlanan iki özel etapla başlayacak. Bunun öncesinde bugün bir shakedown gerçekleşti.

WRC sürücüleri, Route de la Garde adı verilen 3.28 kilometrelik kısa etapta, sezonun ilk etkinliği öncesinde test yaptılar.

En hızlı zamanı Martin Jarveoja ile beraber Hyundai'ye geri dönen Ott Tanak yaptı. M-Sport Ford ile sadece bir sezon geçirdikten sonra Hyundai Motorsport'a geri dönen Estonyalı sürücü, 2:00:5 ile Elfyn Evans ve Scott Martin'in 0.1 saniye farkla geçerek zirvede yer aldı.

İkinci Hyundai i20 N Rally1'i süren Thierry Neuville ve Martijn Wydaeghe, 0.8 saniye geride üçüncü oldu.

Neuville'in 0.1 saniye arkasında ikinci Toyota GR Yaris Rally1'i süren dokuz kez Monte-Carlo Rallisi galibi sekiz kez WRC Dünya Şampiyonu Sébastien Ogier yer aldı.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Fotoğraf: Toyota Racing

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

İlk 5, Takamoto Katsuta ve Aaron Johnston'a emanet edilen üçüncü Toyota GR Yaris Rally1 ile tamamlandı.

Japon sürücü Ogier'den 2.2 daha yavaştı ve bu da bir anlama geliyor: muhtemelen Shakedown'ın ilk dördü zafer ve podyum için mücadele edecek.

Andreas Mikkelsen, birkaç yıl aradan sonra ana sınıfa geri dönmeye hazırlanırken, shakedown etabını Katsuta'nın 2 saniye gerisinde altıncı sırada tamamlayabildi.

Onun arkasında M-Sport takımının iki Ford Puma Rally1 Hybrid'i yer aldı. Gregoire Munster, Mikkelsen'in sadece 0.3 saniye ardında yer alırken, takım arkadaşı Adrien Fourmaux da onu 0.7 saniye geriden takip etti.

Grégoire Munster, Louis Louka, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Fotoğraf: M-Sport

Grégoire Munster, Louis Louka, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

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