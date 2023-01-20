Monte Carlo Rallisi: Ogier ve Toyota fırtına gibi başladı
Dünya Ralli Şampiyonası efsanesi Sebastien Ogier, Perşembe gecesi gerçekleştirilen etapların ardından genel klasmanda liderliğe yükseldi.
- Sekiz kez dünya şampiyonu ve sekiz kez Monte Carlo Rallisi gibi Ogier, perşembe günü gerçekleştirilen etaplarda harika bir performans sergiledi ve sezona adeta fırtına gibi başladı.
Toyota sürücüsü, ilk etabı takım arkadaşı Elfyn Evans'ın 1.3 saniye önünde ilk sırada tamamlarken, ikinci etabı da yine Evans'ın 4.7 saniye önünde birinci bitirdi ve böylelikle genel klasmanda 6 saniye farkla liderliğe yükseldi.
M-Sport'un yeni ismi Ott Tanak, Ford Puma'sının beşinci vitesi çalışmamasına rağmen açılış etaplarını 15.4 saniye geride üçüncü sırada tamamladı ve içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında nispeten iyi bir iş yapmış oldu.
Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, ikinci etapta bir buza çıkıp kayması nedeniyle önemli saniyeler kaybetti ve genel klasmanda 15.5 saniye geride dördüncü sırada yer alıyor.
Etaplara ilk başlayan isim olan son dünya şampiyonu Kalle Rovanpera, Toyota'sıyla 17.1 saniye geride beşinci sırada yer aldı.
Dani Sordo (Hyundai), Pierre-Louis Loubet (M-Sport), Esapekka Lappi (Hyundai) ve Takamoto Katsuta (Toyota) ilk dokuzu tamamlıyor.
Ralli, Cuma günü toplam 105.34 km'lik altı etapla devam edecek.
İkinci etap sonrası klasman:
|Poz.
|Sürücü
|Araç
|Zaman
|Fark
|1
|Sebastien Ogier
|Toyota
|26dk33.7sn
|2
|Elfyn Evans
|Toyota
|26dk39.7sn
|6.0sn
|3
|Ott Tanak
|Ford
|26dk49.1sn
|15.4sn
|4
|Thierry Neuville
|Hyundai
|26dk49.2sn
|15.5sn
|5
|Kalle Rovanpera
|Toyota
|26dk50.8sn
|17.1sn
|6
|Dani Sordo
|Hyundai
|27dk05.8sn
|32.1sn
|7
|Pierre-Louis Loubet
|Ford
|27dk14.0sn
|40.3sn
|8
|Esapekka Lappi
|Hyundai
|27dk15.1sn
|41.4sn
|9
|Takamoto Katsuta
|Toyota
|27dk30.7sn
|57.0sn
|10
|Nikolay Gryazin
|Skoda
|27dk40.3sn
|1dk06.6sn
Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1
Photo by: McKlein / Motorsport Images
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