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Monte Carlo Rallisi: Ogier ve Toyota fırtına gibi başladı

Dünya Ralli Şampiyonası efsanesi Sebastien Ogier, Perşembe gecesi gerçekleştirilen etapların ardından genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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  • Sekiz kez dünya şampiyonu ve sekiz kez Monte Carlo Rallisi gibi Ogier, perşembe günü gerçekleştirilen etaplarda harika bir performans sergiledi ve sezona adeta fırtına gibi başladı.

Toyota sürücüsü, ilk etabı takım arkadaşı Elfyn Evans'ın 1.3 saniye önünde ilk sırada tamamlarken, ikinci etabı da yine Evans'ın 4.7 saniye önünde birinci bitirdi ve böylelikle genel klasmanda 6 saniye farkla liderliğe yükseldi.

M-Sport'un yeni ismi Ott Tanak, Ford Puma'sının beşinci vitesi çalışmamasına rağmen açılış etaplarını 15.4 saniye geride üçüncü sırada tamamladı ve içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında nispeten iyi bir iş yapmış oldu.

Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, ikinci etapta bir buza çıkıp kayması nedeniyle önemli saniyeler kaybetti ve genel klasmanda 15.5 saniye geride dördüncü sırada yer alıyor.

Etaplara ilk başlayan isim olan son dünya şampiyonu Kalle Rovanpera, Toyota'sıyla 17.1 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

Dani Sordo (Hyundai), Pierre-Louis Loubet (M-Sport), Esapekka Lappi (Hyundai) ve Takamoto Katsuta (Toyota) ilk dokuzu tamamlıyor.

Ralli, Cuma günü toplam 105.34 km'lik altı etapla devam edecek.

İkinci etap sonrası klasman:

Poz. Sürücü Araç Zaman Fark
1 Sebastien Ogier Toyota 26dk33.7sn  
2 Elfyn Evans Toyota 26dk39.7sn 6.0sn
3 Ott Tanak Ford 26dk49.1sn 15.4sn
4 Thierry Neuville Hyundai 26dk49.2sn 15.5sn
5 Kalle Rovanpera Toyota 26dk50.8sn 17.1sn
6 Dani Sordo Hyundai 27dk05.8sn 32.1sn
7 Pierre-Louis Loubet Ford 27dk14.0sn 40.3sn
8 Esapekka Lappi Hyundai 27dk15.1sn 41.4sn
9 Takamoto Katsuta Toyota 27dk30.7sn 57.0sn
10 Nikolay Gryazin Skoda 27dk40.3sn 1dk06.6sn
Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Photo by: McKlein / Motorsport Images

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