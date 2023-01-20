Monte Carlo Rallisi: Ogier sorunlara rağmen tüm etapları kazandı, Evans lastik patlattı

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Favori rallisinde dominant bir performans gösteren Ogier, şu ana kadar gerçekleştirilen beş etabın tamamını kazanmayı başardı, üstelik bunu Cuma sabahı gerçekleştirilen üç etabın ikisinde hibrit arızası yaşamasına rağmen yaparak dikkatleri yine üstüne çekti.

Liderliğini koruyan Ogier, hemen arkasında bulunan Evans'ın lastik patlatarak gerilemesi sonucu ikinci sıraya yükselen Thierry Neuville'in 32.7 saniye önünde yer alıyor.

Üçüncü sırada bir bariyere temas etmekten son anda kurtulan son şampiyon Kalle Rovanpera bulunmakta. Ford Puma ile ilk rallisinde fena performans göstermeyen Ott Tanak ise dördüncü.

Beşinci sırada gerileyen Evans, altıncı sırada Dani Sordo, yedinci sırada tam zamanlı Hyundai sürücüsü olarak ilk rallisine çıkan Esapekka Lappi, sekizinci sırada ise bu hafta sonu dördüncü Yaris'in direksiyonuna geçen Takamoto Katsuta yer aldı.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Monte Carlo Rallisi: Cuma sabah etaplarının özeti

Perşembe gecesi bıraktığı yerden devam eden Ogier, gün doğarken gerçekleştirilen etapların en hızlı ismiydi. Sıcaklıklar sıfır derecenin altında seyrederken, tepelerde kar olmasına rağmen yollar çoğunlukla kuruydu.

Monte Carlo deneyiminden en iyi şekilde yararlanan ve tek yedek lastik taşıyan tek Rally1 pilotu olarak avantaj kazanan Ogier, güne etap galibiyetiyle başladı.

İkinci sırada 3.2 saniye gerideki Evans, üçüncü sırada yumuşak lastiklerle 6.1 saniye geride kalan Rovanpera yer aldı. Neuville ve Tanak ise Toyota sürücülerinin hızına ayak uyduramadılar ve ciddi zaman kaybettiler.

Etaba başlarken genel klasmanda üçüncü sırada yer alan Tanak, etap biterken beşinciliğe kadar gerilemişti, ancak üçüncü sıradaki Rovanpera ile fark yalnızca 0.2 saniye civarındaydı!

Yüksek temposunu sürdüren Ogier, dördüncü etapta da galibiyete ulaşmayı başardı, ancak etap esnasında bir hibrit arızasıyla karşılaşarak zaman kaybetti. Fransız sürücü, kaybettiği zamana rağmen ikinci sıradaki Evans'tan 2.1 saniye daha hızlıydı.

Üçüncü sırada genel klasmanda da üçüncülüğe yükselen Neuville, dördüncü sırada ise sadece 6.0 saniye gerideki Katsuta yer aldı. Katsuta, etap esnasında ufak bir lastik patlağıyla karşılaşmasına rağmen potansiyelini göstermeyi başardı.

Buzlu etaplarda geçen sezonun şampiyonu olarak yolu açmak zorunda kalan Rovanpera, yolların tuzlanması nedeniyle ekstra bir zorlukla karşılaştığı etabı 10 saniye geride tamamlarken, Tanak ise 7.8 saniye geride kaldı.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: M-Sport

Beşinci etapta da hibrit sistemdeki sorunla mücadele eden Ogier, buna rağmen temposunu bir an olsun düşürmeyerek ikinci sıradaki Rovanpera'nın 1.3 saniye önünde arka arkaya beşinci etap galibiyetine ulaşmayı başardı.

Yol koşullarına uyum sağlamayı başaran Rovanpera, bir sola dönüş esnasında aracın sağ tarafıyla bir bariyere çarpması nedeniyle zaman kaybetmese etap galibiyetine de ulaşabilirdi.

Rovanpera "Etabın ilk gerçek frenleme bölümüydü, beklediğimden daha az yol tutuşuna sahiptim ve virajı geniş aldım. Oldukça zorlu bir virajdı ve sanırım lastik seçimim mükemmel değildi." dedi.

Lastik patlatan Evans tam 42.1 saniye kaybederken, nerede ve nasıl lastik patlattığını bilmediğini de itiraf etti.

Bu etapta ciddi yara alan bir diğer isimse Pierre-Louis Loubet oldu. Yine bir sol virajda yoldan çıkan ve bir kayaya çarpan Loubet, hidrolik direksiyonu kaybetti ve genel klasmanda dokuzunculuğa kadar geriledi.

WRC2'de ise liderlik koltuğundaki isim, Yohan Rossell'e tam 22.7 saniye fark atan Nikolay Gryazin.