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WRC / Monte Carlo Rallisi / Etap raporu

Monte Carlo Rallisi: Ogier liderliğe yükseldi, Toyota 1-2-3!

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Monte Carlo Rallisi: Ogier liderliğe yükseldi, Toyota 1-2-3!
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Toyota sürücüsü Sebastien Ogier, cumartesi günkü etapların ardından Monte Carlo Rallisi'nde liderliğe yükseldi.

Toyota sürücüsü Sebastien Ogier, cuma günü öğleden sonra lastik patlatmasının ardından liderliği takım arkadaşı Elfyn Evans'a kaptırmıştı. Ogier bu sabah gerçekleşen etaplarda kar ve buza rağmen çarpıcı bir sürüş ortaya koydu ve İngiliz sürücüyü geçerek genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Ogier, günün ilk etabında oldukça iyi bir sürüş çıkardı ve en yakın rakibi Evans'ı 17.8 saniye ile geçerek en hızlı isim oldu.

10. etapta Toyota sürücüleri iyi bir tempo yakalamakta zorlandı. Hyundai sürücüsü Thierry Neuville çarpıcı şekilde en hızlı isim oldu. Günün son etabını Evans ilk sırada tamamlasa da Ogier hata yapmadı ve 1.3 saniye geride ikinci oldu.

Bu sonuçların ardından son dünya şampiyonu, pazar günkü etaplar öncesinde 13 saniye farkla ilk sırada yer alıyor.

Ogier, "Bu sabahki ilk etapta koşullar çok zordu. Bazı virajlarda lastiklerde çivi varmış gibi hissetmiyorduk. Güvenlik ekibinin geçişinden sonraki ikinci denemede şartlar çok değişti. Hislerime güvenmem gerekiyordu." dedi.

Evans, şu anda genel klasmanda ikinci sırada yer alıyor ve son etapta farkı biraz kapatabildiği için mutlu görünüyor.

Evans, "Buna gerçekten ihtiyacım vardı. Biraz sinir bozucu bir gün oldu. Yarın üzerindeki baskıyı devam ettirmeye çalışacağız." dedi.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Fotoğraf: Pirelli

Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera ise günü üçüncü sırada tamamladı. Finlandiyalı sürücünün sadece 7 saniye ardında bu hafta sonu yeni bir yardımcı pilotla yarışan Neuville bulunuyor.

Ott Tanak'ın galibiyet ve podyum umutları, arka arkaya iki kez lastik patlatmasının ardından sona erdi. Estonyalı sürücünün aracında sadece bir yedek lastik vardı ve ralliye patlak lastikle devam etmeye çalıştı. Ancak organizatörler, jantta yeterli lastik olmadığına karar verince, Hyundai sürücüsü ralliye veda etmiş oldu.

Dani Sordo, takım arkadaşı Neuville'in gerisinde beşinci sırada yer aldı. Tanak'ın ralliye veda etmesinin ardından Sordo'nun kazanacağı puanlar takım için büyük önem taşıyor. Bu yüzden Sordo, hata yapmamak adına risk almamaya çalıştı ve temposunu düşürdü.

Takamoto Katsuta, Toyota ile altıncı sırada yer alırken, WRC2 sınıfında TokSport ile yarışan Andreas Mikkelsen'in liderliği devam etti.

Gus Greensmith, Ford Fiesta ile daha tutarlı bir gün geçirip sekizinci olurken, ilk onu WRC2 sürücüsü Adrien Fourmaux ve Eric Camilli tamamladı.

Ralli, pazar günü yapılacak dört etapla son bulacak.

Monaco Monte Carlo Rallisi 11. etap sonucu genel klasman:

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Monte Carlo Rallisi
Editör Kemal Şengül

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