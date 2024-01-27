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Monte Carlo Rallisi: Neuville liderliği ele geçirdi, Tanak'tan ilk etap galibiyeti

Monte Carlo Rallisi'nin üçüncü gününün öğlen servisi zamanı geldiğinde ilk iki günün lideri Elfyn Evans liderliğini Hyundai'den Thierry Neuville'ye kaptırdı.

Editör Burak Yasul
Yayın tarihi
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Perşembe gecesi açılışta seyircilerin meşalelerle yaptığı gösteriye pilotlar yolda gösterdikleri sıkı mücadeleyle karşılık veriyor.

Monte Carlo Rallisinin üçüncü gününe lider başlayan Evans, liderliğini öğlen servisine giderken kaybetti. Dün yarışı bitirmeye odaklandığını ve risk almayacağını söyleyen Evans, dünkü temposunu koruyarak ve hata yapmadan ilerleyen Nueville'nin 5.1 saniye gerisine düştü.

Sebastian Ogier ise, güne ikinci sırada başlamasına rağmen bugün kaybettiği zamanlarla liderin 7.7 saniye gerisinde yer alarak öğlen servisine 3. sırada gidiyor.

Tanak, Monte Carlo Rallisi'nin 11. etabında yarıştaki ilk etap galibiyetini elde etti. 11. etapta Tanak ile aynı zamanı elde eden Neuville öğlen servisine genel klasman lideri olarak gidiyor.

Dün yaptığı hata sonrası oldukça geriye düşen Takamoto Katsuta, sadece finishe gelmeyi planladığını söylese de bugün temposunu arttırmış gözüküyor. Öğle servisinden önceki son etapta aldığı üçüncülük bunun göstergesi.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Fotoğraf: M-Sport

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Monte Carlo Rallisi'nin 10 etabı oldukça çekişmeye sahne oldu. Rally 1 klasmanındaki 8 araç sadece 10 saniyelik zaman diliminde etabı tamamladılar. Etabı Sebastian Ogier kazanırken ikinci Neuville, üçüncü ise Katsuta oldu.

Cumartesi gününün ilk etabıında ise, Tanak ralli boyunca zaman zaman yaşadığı motor problemini tekrar yaşadı ve zaman kaybetti. 

Cumartesi gününe ikinci başlamış Ogier ise, yol notlarında fazla risk almadıklarını söyleyerek zaman kaybetti. 

Tanak ve Ogier'in zaman kaybettiği ve geride kaldığı etapta M-Sport Ford takımından genç isim Gregoire Munster iyi bir etap geçirerek etabı üçüncü sırada noktaladı.

WRC 2 kategorisinde ise, Nikolay Gryazin, Pepe Lopez'in 5.9 saniye önünde yer alıyor.

Pilotlar öğlen servisinin ardından sabah geçtikleri etapları tekrar geçerek günü noktalayacaklar.

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