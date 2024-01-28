Monte Carlo Rallisi: Neuville son etap öncesinde farkı açtı, galibiyete yaklaştı!

Cumartesi günü Neuville ve Ogier arasındaki sıkı rekabette günü önde tamamlayıp 18 puanı cebine koyan Neuville olmuştu. Neuville bugün power stage tamamlaması durumunda 18 puanı hanesine yazdıracak.

Cumartesi gününü liderin sadece 3.3 saniye gerisinde tamamlayan Ogier, 10. Monte Carlo Rallisi galibiyeti için çok motive görünüyordu.

Pazar günü erken saatlerde başlayan etaplarda hafta sonunun erken etaplarında da görüldüğü gibi yer yer buzlanmalar görüldü.

15. etap olan La Bréole / Selonnet etabı cuma günü de iki kez geçilmiş ve etapların ikisini de Ogier kazanmıştı. Ancak Ogier pazar gününe yavaş başladı ve günün ilk etabını Neuville'ye kaptırdı. Neuville, etabı Ogier 4.7 saniye önünde tamamlayarak aralarındaki farkı da 8 saniyeye çıkardı.

Hafta sonu boyunca zaman zaman motor sorunları yaşayan Ott Tanak etabı liderin 5.1 saniye gerisinde tamamlayarak en hızlı üçüncü zamanı elde etti.

Cuma gününe hızlı başlayan ancak cumartesi günü bu hızını koruyamayan ve genel klasmanda üçüncülüğü sıraya gerileyen Efyn Evans etabı Tanak'ın 1.8 saniye arkasında bitirdi.

Genel klasmandaki beşinciliği rahat olan M-Sport Puma pilotu Adrien Fourmaux 5. olurken takım arkadaşı ve cumartesi günü yaptığı hatanın ardından oldukça zaman kaybeden Gregoire Munster 6. oldu. Munster aracındaki hasarlar sebebiyle cumartesi akşamı super ralli yapmak zorunda kaldı.

Fotoğraf: M-Sport Grégoire Munster, Louis Louka, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Günün Power Stage'den önceki son etabı olan Digne-les-Bains / Chaudon-Norante arasında geçilen 19.01 km'lik etabın kazananı yine Neuville oldu.

Neuville'nin 0.2 saniye arkasında etabı tamamlayan Evans Power Stage öncesi moral yakaladı.

Günün ikinci etabında da üçüncü değişmedi ve Tanak oldu.

Ogier bu etapta da rakibine karşı zaman kaybetti ve aralarındaki farkın 13.5 saniyeye kadar açılmasına engel olamadı.

Hafta sonu boyunca bazı etaplarda sürpriz performanslar sergileyen Takamoto Katsuta, etabı 5. sırada noktaladı.

WRC2'de ise, cumartesi gününün lideri Nikolay Gryazin liderliği Pepe Lopez'e kaptırdı.

Hem günün hem de rallinin son etabı olan La Bollène-Vésubie / Col de Turini arasında geçilecek olan 14.80 km'lik Power Stage öğleden sonra koşulacak. Etabı en hızlı bitiren pilot ekstra 8 puanı hanesine yazdıracak.

Final etabını bugün S Sport'tan canlı seyredebilirsiniz.