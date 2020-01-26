Monte Carlo Rallisi: Neuville şeytanın bacağını kırdı, Monte Carlo'yu sonunda kazandı!

2020 Monte Carlo Rallisi oldukça heyecanlı bir mücadeleye ev sahipliği yaptı.

Ott Tanak'ın büyük bir kaza yapıp yarış dışı kalmasının ardından galibiyet mücadelesi Thierry Neuville, Sebastien Ogier ve Elfyn Evans arasında geçti.

Dün gerçekleştirilen son iki etabın ikisini de kazanan Hyundai sürücüsü Neuville, öndeki Toyota sürücülerini yakalamıştı.

Sabah yapılan son iki etapta ise yine en hızlı isim olmayı başardı ve önce Ogier'i sonra da Evans'ı geçerek liderliğe oturdu.

Öğleden sonra gerçekleştirilen 15. etapta zirveyi kimseye bırakmadı ve hafta sonunun son etabı olan Power Stage'i de kazanarak 2020 Monte Carlo Rallisi'nin galibi oldu.

Böylelikle Neuville, son yıllarda bir türlü kazanamadığı Monte Carlo'da ilk zaferini elde etmiş oldu.

Neuville, Power Stage'de Ogier ile aynı zamanı yaptı ancak hesaplamalar sonrası o etabın da galibi oldu. Böylelikle hafta sonunu maksimum puanla tamamlamış oldu.

Geride kalan üç yılda Monte Carlo'yu kazanan isim olan Ogier, yeni takımı Toyota ile ilk mücadelesini ikinci sırada noktaladı ve sezona podyumla başladı. Ogier, Power Stage'de ikinci olarak fazladan puanlar da aldı.

Rallinin yıldızlarından Evans ise, Toyota ile ilk rallisinde galibiyet mücadelesi verdi ve son gün hem Neuville hem de Ogier'in gerisinde kalarak üçüncü oldu ve podyuma çıktı.

İlk günde motor sorunlarıyla boğuşan M-Sport sürücüsü Esapekka Lappi, buna karşılık iyi bir tempo yakaladı ve ralliyi dördüncü sırada tamamlamayı başardı.

Toyota ile ilk WRC mücadelesine katılan çaylak Kalle Rovanpera, iyi bir performansla ralliyi beşinci sırada tamamlarken, günün kaybedeni olan Hyundai sürücüsü Sebastien Loeb altıncı oldu.

Takamoto Katsuta'nın yedinci sırada bitirdiği rallide Teemu Suninen sekizinci oldu.

WRC3'te zafer Eric Camilli'nin olurken, WRC2'de galibiyete ulaşan isim Mads Ostberg oldu.

Power Stage sonuçları:

1. Thierry Neuville (Hyundai)

2. Sébastien Ogier (Toyota)

3. Timo Suninen (M-Sport)

4. Elfyn Evans (Toyota)

5. Esapekka Lappi (M-Sport)

Monte Carlo Rallisi - Genel klasman