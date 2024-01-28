Monte Carlo Rallisi: Ogier zorladı, Neuville sezona muhteşem bir zaferle başladı!
2024 Monte Carlo Rallisi'nde zafer, Power Stage etabında da en hızlı zamanı yapan Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'in oldu.
Monte Carlo Rallisi'nin son etabı olan Power Stage de dahil olmak üzere günün tüm etaplarını kazanan Neuville 2020'den sonra bir kez daha yarışı kazanarak podyumun zirvesine çıktı.
Günün öğleden önceki iki etabında Ogier ile farkı 13.5 saniyeye çıkaran Neuville, ralli galibiyetine hata yapmadığı sürece oldukça yakın gözüküyordu ve bunu da başardı. Ayrıca Neuville pazar gününün lideri olarak aldığı 7 puana ek olarak Power Stage'den 5 puan daha aldı ve hafta sonunu maksimum puanla noktaladı.
Cumartesi gününün ilk etabında oldukça zaman kaybeden Ogier, ralli galibiyeti için farkı günün ilerleyen etaplarında azaltmıştı. Ancak bugün sabah etaplarında kaybettiği zaman zamanlarla beraber galibiyet şansını zora sokmuştu. Power Stage'de Toyota'dan takım arkadaşı Takamoto Katsuta'nın sadece 0.2 saniye önünde yer alan Ogier etabı ikinci sırada noktaladı.
Ogier, bu hafta sonuna 10. Monte Carlo Rallisi galibiyeti hedefiyle başlarken hedefine ulaşamamış oldu.
Fotoğraf: M-Sport
Grégoire Munster, Louis Louka, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1
Cuma günü kaybettiği büyük zamana rağmen ralliye tutunan Japon pilot Katsuta, Power Stage'de çok iyi bir zaman yaparak hem ralli galibi hem de Power Stage galibi Neuville'nin sadece 2.7 saniye gerisinde kalarak etabı üçüncü sırada noktaladı.
Katsuta, Rally 1 sınıfı araçların içerisinde oldukça iyi bir dereceye imza attığı önündeki rakipleriyle olan farkın azlığından görülebilir. Ayrıca Katsuta, bu hızının ödülü olarak da ekstra 3 puanı cebine koydu.
Toyota'nın bu sezon tam zamanlı pilotu olan Elfyn Evans, hafta sonu boyunca azalan bir performans gösterdi. Perşembe gecesine oldukça hızlı başlayan isim önce farkın azalmasına engel olamadı. Cumartesi günü de liderliğini kaptırdı ve tekrar ele geçiremedi. Pazar günü de çok dikkat çekmeyen bir performans sergileyen Evans, Power Stage'yi 4. genel klasmanı da 3. sırada noktalayarak yarış tamamladı.
Hyundai pilotu Ott Tanak, pazar gününe iyi başlamış ve gün sonunda elde edilecek 7 puanı gözüne kestirmişti. Ancak Power Stage'te geride kalması bu hedefinden uzaklaşmasına yol açtı. Kendisi Power Stage'te verilen son puanın sahibi olmayı da başardı.
Rally 1 sınıfında Power Stage'i diğer tamamlayan isimler, Andreas Mikkelsen, Adrien Fourmaux ve Gregoire Munster oldu.
WRC2 sınıfında ise, Power Stage oldukça sıkı bir mücadeleye sahne oldu. Yohan Rossel, etabı oldukça hızlı bir şekilde geçerek en yakın rakibine 4.8 saniye fark atarak rallinin galibi oldu.
Monte Carlo Rallisi sonucu:
|Poz
|Sürücü
|Araç
|Zaman/Fark
|1
|T. Neuville
|Hyundai
|3sa09dk30.9sn
|2
|S. Ogier
|Toyota
|+16.1sn
|3
|E. Evans
|Toyota
|+45.2sn
|4
|O. Tänak
|Hyundai
|+1dk59.8sn
|5
|A. Fourmaux
|Ford
|+3dk36.9sn
|6
|A. Mikkelsen
|Hyundai
|+5dk34.6sn
|7
|T. Katsuta
|Toyota
|+8dk28.5sn
|8
|Y. Rossel
|Citroën (WRC2)
|+10dk29.8sn
|9
|P. López
|Skoda (WRC2)
|+10dk33.8sn
|10
|N. Gryazin
|Citroën (WRC2)
|+10dk45.2sn
Etap galipleri:
|Etap 1
|Thoard / Saint-Geniez
|21,01 km
|Elfyn Evans
|Etap 2
|Bayons / Bréziers
|25,19 km
|Elfyn Evans
|Etap 3
|Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 1
|16,68 km
|Thierry Neuville
|Etap 4
|Champcella / Saint-Clément 1
|17,87 km
|Sébastien Ogier
|Etap 5
|La Bréole / Selonnet 1
|18,31 km
|Sébastien Ogier
|Etap 6
|Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 2
|16,68 km
|Thierry Neuville
|Etap 7
|Champcella / Saint-Clément 2
|17,87 km
|Thierry Neuville
|Etap 8
|La Bréole / Selonnet 2
|18,31 km
|Sébastien Ogier
|Etap 9
|Esparron / Oze 1
|18,79 km
|Thierry Neuville
|Etap 10
|Les Nonières / Chichilianne 1
|20,04 km
|Sébastien Ogier
|Etap 11
|Pellafol / Agnières-en-Dévoluy 1
|21,37 km
|Ott Tänak
|Etap 12
|Esparron / Oze 2
|18,79 km
|Sébastien Ogier
|Etap 13
|Les Nonières / Chichilianne 2
|20,04 km
|Sébastien Ogier
|Etap 14
|Pellafol / Agnières-en-Dévoluy 2
|21,37 km
|Thierry Neuville
|Etap 15
|La Bréole / Selonnet 3
|18,31 km
|Thierry Neuville
|Etap 16
|Digne-les-Bains / Chaudon-Norante
|19,01 km
|Thierry Neuville
|Etap 17
|La Bollène-en-Vésubie / Col de Turini (PS)
|14,80 km
|Thierry Neuville
Alakalı video
Son Haberler
F1 2023 vs 2022: En iyi ve en kötü yarışlar
F1 2023 vs 2022: En iyi ve en kötü yarışlar F1 2023 vs 2022: En iyi ve en kötü yarışlar
Vowles: "Hamilton direksiyon başında bir ahtapot gibi"
Vowles: "Hamilton direksiyon başında bir ahtapot gibi" Vowles: "Hamilton direksiyon başında bir ahtapot gibi"
Ferrari'nin yeni araçla ilgili simülatörden aldığı yanıtlar olumlu
Ferrari'nin yeni araçla ilgili simülatörden aldığı yanıtlar olumlu Ferrari'nin yeni araçla ilgili simülatörden aldığı yanıtlar olumlu
Norris'ten, Verstappen'den korktuğu iddialarına yanıt
Norris'ten, Verstappen'den korktuğu iddialarına yanıt Norris'ten, Verstappen'den korktuğu iddialarına yanıt
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar