Prime'a abone ol
WRC Monte Carlo Rallisi
Haberler

Monte Carlo Rallisi: Ogier zorladı, Neuville sezona muhteşem bir zaferle başladı!

2024 Monte Carlo Rallisi'nde zafer, Power Stage etabında da en hızlı zamanı yapan Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'in oldu.

Editör Burak Yasul
Güncelleme
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1

Monte Carlo Rallisi'nin son etabı olan Power Stage de dahil olmak üzere günün tüm etaplarını kazanan Neuville 2020'den sonra bir kez daha yarışı kazanarak podyumun zirvesine çıktı.

Günün öğleden önceki iki etabında Ogier ile farkı 13.5 saniyeye çıkaran Neuville, ralli galibiyetine hata yapmadığı sürece oldukça yakın gözüküyordu ve bunu da başardı. Ayrıca Neuville pazar gününün lideri olarak aldığı 7 puana ek olarak Power Stage'den 5 puan daha aldı ve hafta sonunu maksimum puanla noktaladı.

Cumartesi gününün ilk etabında oldukça zaman kaybeden Ogier, ralli galibiyeti için farkı günün ilerleyen etaplarında azaltmıştı. Ancak bugün sabah etaplarında kaybettiği zaman zamanlarla beraber galibiyet şansını zora sokmuştu. Power Stage'de Toyota'dan takım arkadaşı Takamoto Katsuta'nın sadece 0.2 saniye önünde yer alan Ogier etabı ikinci sırada noktaladı.

Ogier, bu hafta sonuna 10. Monte Carlo Rallisi galibiyeti hedefiyle başlarken hedefine ulaşamamış oldu.

Grégoire Munster, Louis Louka, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Fotoğraf: M-Sport

Grégoire Munster, Louis Louka, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Cuma günü kaybettiği büyük zamana rağmen ralliye tutunan Japon pilot Katsuta, Power Stage'de çok iyi bir zaman yaparak hem ralli galibi hem de Power Stage galibi Neuville'nin sadece 2.7 saniye gerisinde kalarak etabı üçüncü sırada noktaladı.

Katsuta, Rally 1 sınıfı araçların içerisinde oldukça iyi bir dereceye imza attığı önündeki rakipleriyle olan farkın azlığından görülebilir. Ayrıca Katsuta, bu hızının ödülü olarak da ekstra 3 puanı cebine koydu.

Toyota'nın bu sezon tam zamanlı pilotu olan Elfyn Evans, hafta sonu boyunca azalan bir performans gösterdi. Perşembe gecesine oldukça hızlı başlayan isim önce farkın azalmasına engel olamadı. Cumartesi günü de liderliğini kaptırdı ve tekrar ele geçiremedi. Pazar günü de çok dikkat çekmeyen bir performans sergileyen Evans, Power Stage'yi 4. genel klasmanı da 3. sırada noktalayarak yarış tamamladı.

Hyundai pilotu Ott Tanak, pazar gününe iyi başlamış ve gün sonunda elde edilecek 7 puanı gözüne kestirmişti. Ancak Power Stage'te geride kalması bu hedefinden uzaklaşmasına yol açtı. Kendisi Power Stage'te verilen son puanın sahibi olmayı da başardı.

Rally 1 sınıfında Power Stage'i diğer tamamlayan isimler, Andreas Mikkelsen, Adrien Fourmaux ve Gregoire Munster oldu.

WRC2 sınıfında ise, Power Stage oldukça sıkı bir mücadeleye sahne oldu. Yohan Rossel, etabı oldukça hızlı bir şekilde geçerek en yakın rakibine 4.8 saniye fark atarak rallinin galibi oldu.

Monaco Monte Carlo Rallisi sonucu:

Poz Sürücü Araç Zaman/Fark
1 Belgium T. Neuville Hyundai 3sa09dk30.9sn
2 France S. Ogier Toyota +16.1sn
3 United Kingdom E. Evans Toyota +45.2sn
4 Estonia O. Tänak Hyundai +1dk59.8sn
5 France A. Fourmaux Ford  +3dk36.9sn
6 Norway A. Mikkelsen Hyundai +5dk34.6sn
7 Japan T. Katsuta Toyota +8dk28.5sn
8 France Y. Rossel Citroën (WRC2) +10dk29.8sn
9 Spain P. López Skoda (WRC2) +10dk33.8sn
10 Bulgaria N. Gryazin Citroën (WRC2) +10dk45.2sn

Etap galipleri:

Etap 1 Thoard / Saint-Geniez 21,01 km United Kingdom Elfyn Evans
Etap 2 Bayons / Bréziers 25,19 km United Kingdom Elfyn Evans
Etap 3 Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 1 16,68 km Belgium Thierry Neuville
Etap 4 Champcella / Saint-Clément 1 17,87 km France Sébastien Ogier
Etap 5 La Bréole / Selonnet 1 18,31 km France Sébastien Ogier
Etap 6 Saint-Léger-les-Mélèzes / La Bâtie-Neuve 2 16,68 km Belgium Thierry Neuville
Etap 7 Champcella / Saint-Clément 2 17,87 km Belgium Thierry Neuville
Etap 8 La Bréole / Selonnet 2 18,31 km France Sébastien Ogier
Etap 9 Esparron / Oze 1 18,79 km Belgium Thierry Neuville
Etap 10 Les Nonières / Chichilianne 1 20,04 km France Sébastien Ogier
Etap 11 Pellafol / Agnières-en-Dévoluy 1 21,37 km Estonia Ott Tänak
Etap 12 Esparron / Oze 2 18,79 km France Sébastien Ogier
Etap 13 Les Nonières / Chichilianne 2 20,04 km France Sébastien Ogier
Etap 14 Pellafol / Agnières-en-Dévoluy 2 21,37 km Belgium Thierry Neuville
Etap 15 La Bréole / Selonnet 3 18,31 km Belgium Thierry Neuville
Etap 16 Digne-les-Bains / Chaudon-Norante 19,01 km Belgium Thierry Neuville
Etap 17 La Bollène-en-Vésubie / Col de Turini (PS) 14,80 km Belgium Thierry Neuville
paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Önceki haber Monte Carlo Rallisi: Neuville son etap öncesinde farkı açtı, galibiyete yaklaştı!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burak Yasul
Ferrari'nin yeni araçla ilgili simülatörden aldığı yanıtlar olumlu

Ferrari'nin yeni araçla ilgili simülatörden aldığı yanıtlar olumlu

Formula 1

Ferrari'nin yeni araçla ilgili simülatörden aldığı yanıtlar olumlu Ferrari'nin yeni araçla ilgili simülatörden aldığı yanıtlar olumlu

Norris'ten, Verstappen'den korktuğu iddialarına yanıt

Norris'ten, Verstappen'den korktuğu iddialarına yanıt

Formula 1

Norris'ten, Verstappen'den korktuğu iddialarına yanıt Norris'ten, Verstappen'den korktuğu iddialarına yanıt

Monte Carlo Rallisi: Neuville son etap öncesinde farkı açtı, galibiyete yaklaştı!

Monte Carlo Rallisi: Neuville son etap öncesinde farkı açtı, galibiyete yaklaştı!

WRC
Monte Carlo Rallisi

Monte Carlo Rallisi: Neuville son etap öncesinde farkı açtı, galibiyete yaklaştı! Monte Carlo Rallisi: Neuville son etap öncesinde farkı açtı, galibiyete yaklaştı!

Son Haberler

F1 2023 vs 2022: En iyi ve en kötü yarışlar

F1 2023 vs 2022: En iyi ve en kötü yarışlar

F1 Formula 1

F1 2023 vs 2022: En iyi ve en kötü yarışlar F1 2023 vs 2022: En iyi ve en kötü yarışlar

Vowles: "Hamilton direksiyon başında bir ahtapot gibi"

Vowles: "Hamilton direksiyon başında bir ahtapot gibi"

F1 Formula 1

Vowles: "Hamilton direksiyon başında bir ahtapot gibi" Vowles: "Hamilton direksiyon başında bir ahtapot gibi"

Ferrari'nin yeni araçla ilgili simülatörden aldığı yanıtlar olumlu

Ferrari'nin yeni araçla ilgili simülatörden aldığı yanıtlar olumlu

F1 Formula 1

Ferrari'nin yeni araçla ilgili simülatörden aldığı yanıtlar olumlu Ferrari'nin yeni araçla ilgili simülatörden aldığı yanıtlar olumlu

Norris'ten, Verstappen'den korktuğu iddialarına yanıt

Norris'ten, Verstappen'den korktuğu iddialarına yanıt

F1 Formula 1

Norris'ten, Verstappen'den korktuğu iddialarına yanıt Norris'ten, Verstappen'den korktuğu iddialarına yanıt

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol