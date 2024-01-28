Monte Carlo Rallisi: Ogier zorladı, Neuville sezona muhteşem bir zaferle başladı!

Monte Carlo Rallisi'nin son etabı olan Power Stage de dahil olmak üzere günün tüm etaplarını kazanan Neuville 2020'den sonra bir kez daha yarışı kazanarak podyumun zirvesine çıktı.

Günün öğleden önceki iki etabında Ogier ile farkı 13.5 saniyeye çıkaran Neuville, ralli galibiyetine hata yapmadığı sürece oldukça yakın gözüküyordu ve bunu da başardı. Ayrıca Neuville pazar gününün lideri olarak aldığı 7 puana ek olarak Power Stage'den 5 puan daha aldı ve hafta sonunu maksimum puanla noktaladı.

Cumartesi gününün ilk etabında oldukça zaman kaybeden Ogier, ralli galibiyeti için farkı günün ilerleyen etaplarında azaltmıştı. Ancak bugün sabah etaplarında kaybettiği zaman zamanlarla beraber galibiyet şansını zora sokmuştu. Power Stage'de Toyota'dan takım arkadaşı Takamoto Katsuta'nın sadece 0.2 saniye önünde yer alan Ogier etabı ikinci sırada noktaladı.

Ogier, bu hafta sonuna 10. Monte Carlo Rallisi galibiyeti hedefiyle başlarken hedefine ulaşamamış oldu.

Fotoğraf: M-Sport Grégoire Munster, Louis Louka, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Cuma günü kaybettiği büyük zamana rağmen ralliye tutunan Japon pilot Katsuta, Power Stage'de çok iyi bir zaman yaparak hem ralli galibi hem de Power Stage galibi Neuville'nin sadece 2.7 saniye gerisinde kalarak etabı üçüncü sırada noktaladı.

Katsuta, Rally 1 sınıfı araçların içerisinde oldukça iyi bir dereceye imza attığı önündeki rakipleriyle olan farkın azlığından görülebilir. Ayrıca Katsuta, bu hızının ödülü olarak da ekstra 3 puanı cebine koydu.

Toyota'nın bu sezon tam zamanlı pilotu olan Elfyn Evans, hafta sonu boyunca azalan bir performans gösterdi. Perşembe gecesine oldukça hızlı başlayan isim önce farkın azalmasına engel olamadı. Cumartesi günü de liderliğini kaptırdı ve tekrar ele geçiremedi. Pazar günü de çok dikkat çekmeyen bir performans sergileyen Evans, Power Stage'yi 4. genel klasmanı da 3. sırada noktalayarak yarış tamamladı.

Hyundai pilotu Ott Tanak, pazar gününe iyi başlamış ve gün sonunda elde edilecek 7 puanı gözüne kestirmişti. Ancak Power Stage'te geride kalması bu hedefinden uzaklaşmasına yol açtı. Kendisi Power Stage'te verilen son puanın sahibi olmayı da başardı.

Rally 1 sınıfında Power Stage'i diğer tamamlayan isimler, Andreas Mikkelsen, Adrien Fourmaux ve Gregoire Munster oldu.

WRC2 sınıfında ise, Power Stage oldukça sıkı bir mücadeleye sahne oldu. Yohan Rossel, etabı oldukça hızlı bir şekilde geçerek en yakın rakibine 4.8 saniye fark atarak rallinin galibi oldu.

Monte Carlo Rallisi sonucu:

Poz Sürücü Araç Zaman/Fark 1 T. Neuville Hyundai 3sa09dk30.9sn 2 S. Ogier Toyota +16.1sn 3 E. Evans Toyota +45.2sn 4 O. Tänak Hyundai +1dk59.8sn 5 A. Fourmaux Ford +3dk36.9sn 6 A. Mikkelsen Hyundai +5dk34.6sn 7 T. Katsuta Toyota +8dk28.5sn 8 Y. Rossel Citroën (WRC2) +10dk29.8sn 9 P. López Skoda (WRC2) +10dk33.8sn 10 N. Gryazin Citroën (WRC2) +10dk45.2sn

Etap galipleri: