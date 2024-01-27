Monte Carlo Rallisi: Neuville, aralarındaki yakın mücadeleye rağmen Ogier'i geride bıraktı

Neuville cumartesi öğleden sonraya ralli liderliği ile başladı. Ancak Ogier'in Fransız'ın 700. kariyer en hızlı zamanı da dahil olmak üzere iki etap galibiyeti elde etti. Toyota sürücüsü günün sondan bir önceki etabın sonunda Neuville'in 0.8 saniye önünde yer aldı.

Ancak Hyundai'den Neuville, son etapta Ogier'i sersemletmek ve pazar günü çıkacakları etaplar öncesinde 3.3 saniyelik fark ile liderliğe geri döndü.

Neuville ayrıca, ilk 10 ekibi ödüllendiren 2024 için yeni bir puan sistemi kapsamında bugünün elde edilebilecek olan maksimum 18 puanı da geçici olarak güvence altına aldı. Hyundai sürücüsünün pazar günü ralliyi tamamlaması halinde bu puanları hanesine yazdıracak. Pazar gününün en hızlı sürücü için maksimum yedi puanın yanı sıra Power Stage galibi için de beş bonus puan verilecek.

Güne üçüncü sırada başlayan Ogier 15 puana ulaşırken, cuma gününü lideri tamamlayan Evans hayal kırıklığı yaratan bir günün ardından üçüncü sırada [+34.9 saniye] 13 puan topladı.

Hyundai'den Ott Tanak, motor sorunları nedeniyle kesintiye uğrayan cumartesi gününü M-Sport'tan Adrien Fourmaux'nun [+2 dakika 54.0 saniye] önünde dördüncü sırada ve genel klasman liderinin [+1 dakika 46.9 saniye] arkasında tamamladı. Andreas Mikkelsen altıncılığı [4 dakika 21.2 saniye] 12. etapta yarış dışı kalan Gregoire Munster'den geri aldı. Munster'in yarışı terk etmesi Toyota'dan Takamoto Katsuta'yı da yedinciliğe yükseltti [+7 dakika 34.0 saniye].

Cumartesi öğleden sonra yarış yeniden başladığında zafer mücadelesi bir kademe daha yükseldi. Ogier öğlen servisinde mücadelede kalmak için mükemmel sürmesi gerektiğini açıkladı ve Fransız pilot da bunu yerine getirdi.

Ogier, Neuville'in sabah yıldızlaştığı etabın ikinci geçişi olan 12. etapta (Esparron/Oze -18.79km) müthiş bir performans sergiledi. Toyota pilotu bu kez, iyi bir etap sürdüğünü düşünen ralli lideri Neuville'i 5.5 saniye farkla geçmeyi başardı.

Ogier, 2020 Monte Carlo Rallisi kazananının 2,2 saniye yakınına getiren zamanı kaydederken daha fazla risk aldığını da itiraf etti.

Photo by: Toyota Racing Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Evans etaba genel klasmanda ikinci sırada başladı ancak etapta zorlandı ve sonuçta 16.9 saniye ile üçüncü sıraya geriledi.

Etap sonucuna şaşıran Evans, "Bu büyük bir sürpriz. Bu kadar kötü olmasına şaşırdım, çok iyi hissetmedim ama bu biraz kronik bir durum." dedi.

Tanak ve Katsuta da aynı süreleri elde ederek kendilerine olan güvenlerini artırdılar. Ancak altıncı sıradaki Munster için etabın 6.3 km'de kalp kırıklığıyla yarışı sona erdi.

M-Sport sürücüsü, yavaş hızdaki sol virajda çakıl yığınına çarpmasının ardından Puma'sı bariyerlere takıldı gününü erken bitirdi.

Ogier, 13. etapta (Les Nonieres/Chichilianne, 20.04km) ilham verici atağını sürdürdü. İlk yarısı kuru olan etapta, bir tünel kuru yolu ıslak ve kaygan bir kapanış bölümünü olarak ikiye ayırdı.

Açıkça kanıtlamak istediği bir nokta olan Ogier, kariyerinin 700. etap galibiyetini elde etti. Neuville'i 3.0 saniye farkla geride bırakan Ogier, bu hafta sonu ilk kez 0.8 saniye farkla ralli liderliğine yükseldi.

Ogier, "Zorlamaya devam etmeliyiz, çok yakın. Bu güzel mücadeleyi seviyoruz ve bu taraftarlar için de iyi. Artık geri çekilecek zaman yok, sadece zorlayacak zaman var." dedi.

Evans üst üste ikinci etapta da Ogier ve Neuville'in hızına yetişemedi. Üç kez şampiyona ikincisi olan Evans, yol tutuşunun düşük olduğu bölümlerde zorlandı ve takım arkadaşının 7.6 saniye gerisine düşerek liderle arasındaki farkın 21.9 saniyeye çıkmasına engel olamadı.

Photo by: Toyota Racing Elfyn Evans, Toyota Gazoo Racing WRT

Neuville, Ogier'in hızına mükemmel bir cevap vererek son etabı 4.1 saniye farkla çarpıcı bir şekilde geçerek rallinin liderliğine geri dönerken, Evans 13.8 saniye daha zaman kaybetti.

Neuville, "İyi bir etap çıkardık, mükemmeldi. Her şey iyi gitti ve araçtan gerçekten keyif aldım, inanılmazdı." dedi.

WRC2'de Nikolay Gryazin günün son etabında liderliği Pepe Lopez'den geri aldı, ikili arasındaki fark sadece 0.2 saniye.

Ralli pazar günü yapılacak üç etabın ardından sona erecek.

14. etabın ardından klasman: