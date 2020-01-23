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WRC / Monte Carlo Rallisi / Etap raporu

Monte Carlo Rallisi: İlk etabın lideri Ogier!

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Monte Carlo Rallisi: İlk etabın lideri Ogier!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
23 Oca 2020 21:05

Toyota'nın yeni sürücüsü Sebastien Ogier, Monte Carlo Rallisi'nin ilk etabının en hızlı ismi oldu.

Bu yıl Citroen'den Toyota'ya geçiş yapan Sebastien Ogier, Monte Carlo Rallisi'ne oldukça iyi başladı ve ilk sırada tamamladığı Shakedown'ın ardından ilk etabın da en hızlısıydı.

Rallinin ilk etabı 17.47 kilometrelik Puimichel'de yapıldı ve eski dünya şampiyonu, yeni Toyota ile 9 dakika 53.4 saniye ile en hızlı zamanı yakaladı.

Bu zaman, en yakın rakibi ve son dünya şampiyonu Ott Tanak'tan 1.8 saniye daha iyiydi. Estonyalı sürücü de tıpkı Ogier gibi yeni aracına iyi şekilde adapte olan isimlerden biriydi.

Elfyn Evans'ın Toyota'daki performansı da cesaret vericiydi. İngiliz sürücü, ilk etabı takım arkadaşı Ogier'in 1.9 saniye gerisinde tamamlarken, Tanak'ın da sadece 0.1 saniye gerisinde kaldı. Böylelikle Toyota sürücülerine ikisi ilk üçte yer almış oldu.

Hyundai'den Thierry Neuville, Monte Carlo Rallisi'nin ilk etabında lider Ogier'in 6.4 saniye, Tanak'ın ise 4.6 saniye gerisinde kaldı.

Onu da 3.8 saniye geriden WRC'nin çaylak ismi ve Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera takip etti.

Sebastien Loeb, Hyundai ile iyi bir ilk etap geçiremedi ve 10.9 saniye geride altıncı oldu.

Bu sonuçla, ilk altı Hyundai ve Toyota sürücülerinden oluşmuş oldu.

M-Sport için pek de iyi bir gün olmadı. Araçlarının su sıcaklığıyla ilgili bir sorun nedeniyle yavaşlamak zorunda kaldılar. Teemu Suninen henüz ilk etabın ardından 17.1 saniye geride kalmış durumda.

Yeni takım arkadaşı Esapekka Lappi ise 21.6 saniye geride kaldı. Toyota'dan Takamoto Katsuda dokuzuncu sırada yer alırken, Gus Greensmith ilk etap sonrası 33.7 saniye geride onuncu sırada yer alıyor.

İlk etabın ardından klasman: (ilk 10)

Poz. Sürücü/Yardımcı Araç Zaman/Fark
1 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC 9'53”4
2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +1"8
3 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +1"9
4 Neuville/Gilsoul Hyundai i20 Coupé WRC +6"4
5 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +10"2
6 Loeb/Elena Hyundai i20 Coupé WRC +10"9
7 Suninen/Lehtinen Ford Fiesta WRC +17"1
8 Lappi/Ferm Ford Fiesta WRC +21"6
9 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +27"2
10 Greensmith/Edmondson Ford Fiesta WRC +33"7
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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Monte Carlo Rallisi
Editör Giacomo Rauli

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