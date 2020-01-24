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WRC / Monte Carlo Rallisi / Yarış ayak raporu

Monte Carlo Rallisi: Evans lider, Tanak kaza yaptı

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Monte Carlo Rallisi: Evans lider, Tanak kaza yaptı
Ekleyen:
, Writer
Çeviren: Cem Özel, Editör
24 Oca 2020 12:20

Toyota ile ilk mücadelesine çıkan Elfyn Evans, Hyundai sürücüsü Thierry Neuville’in önünde Monte Carlo Rallisi’ni lider götürürken, son şampiyon Ott Tanak büyük bir kaza yaptı.

Evans, sabah bölümünde gerçekleştirilen üç etabı da lider tamamladı ve Neuville ile arasını 8.9 saniyeye kadar açtı.

İkinci sıraya gerileyen Neuville, kaygan zeminde lastiklerde zorlandığını söyledi.

Toyota ile ilk mücadelesine çıkan diğer bir isim olan altı kez Monte Carlo Rallisi galibi Sebastien Ogier, Neuville’in hemen arkasında üçüncü sırada yer alıyor. Lider Evans ile Ogier arasında sadece 9.7 saniye var. Ogier, özellikle tümseklerde aracı öğrenmeye devam ettiğini söyledi.

Hyundai ile ilk rallisine çıkan Tanak ise yüksek hızlı bir sağ-sol viraj dizisinde yoldan çıktı ve büyük bir kaza yaptı. Estonyalı sürücünün aracı bir tepeden aşağı doğru taklalar atarak yuvarlandı ancak Tanak’ın ve yardımcı sürücü Martin Jarveoja’nın durumu iyi. Kaza öncesinde Tanak, liderin 10.3 saniye gerisinde dördüncüydü.

Tanak ayrıca 3. etapta, Neuville’in de sorun yaşadığı bir noktada spin atmıştı. Aynı noktada M-Sport sürücüsü Gus Greensmith de spin atıp bir çukurda takılı kaldı.

Yedi kez Monte Carlo Rallisi galibi Sebastien Loeb, 48.4 saniye geride sabah bölümünü dördüncü sırada tamamladı. Loeb, öndeki araçların yola savurduğu tozlardan şikayetçiydi. Ancak günün ilk etabında ikinci olmayı da başardı.

Greensmith’in yanı sıra dün Teemu Suninen’in de sorun yaşamasıyla beraber M-Sport’un tek umudu olarak kalan Esapekka Lappi, sabah bölümünü liderin 1dk29.9sn gerisinde beşinci tamamladı. Fin sürücü, kendisinin hız eksikliğinden şikayetçiydi.

Toyota’dan çaylak Kalle Rovanpera, Lappi’nin 24.6 saniye gerisinde altıncı sırada yer alırken; diğer bir Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta yedinci sıraya yükseldi ancak Rovanpera’nın 2dk16sn gerisinde yer alıyor.

Eric Camilli, Citroen C3’ü ile birlikte genel klasmanda 8. sırada ve WRC3 sınıfının lideri konumunda. WRC2 lideri Ole Christian Veiby ve WRC3’ten Nicolas Ciamin ise ilk 10’u tamamlayan isimler oldular.

Kariyerinde tek bir Formula 1 yarışına katılan ve Le Mans şampiyonluğu bulunan Stephane Sarrazin ise WRC3 liderliği için Camilli’yi zorluyordu, ancak sabah bölümünün son etabında 2 dakika kadar zaman kaybedince geriye düştü.

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Monte Carlo Rallisi
Alt-etkinlik 2. gün
Pilotlar Elfyn Evans , Sébastien Ogier , Thierry Neuville
Takımlar Toyota Racing
Editör Graham Keilloh

Yarış merkezi

Monte Carlo Rallisi

Monte Carlo Rallisi

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