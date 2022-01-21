Monte Carlo Rallisi: Cuma sabahına damga vuran Loeb, liderliğe yükseldi

Dokuz kez dünya ralli şampiyonu Sebastien Loeb, M-Sport Ford ile katıldığı ilk rallide, kendisine hayran bırakmaya devam etti.

Cuma gününün ardından Toyota sürücüsü Sebastien Ogier'in en yakın takipçisi olan Loeb, cumartesi sabahına damgasını vurdu.

Loeb ve yeni yardımcı pilotu Isabelle Galmiche, zor ve buzlu şartlarda düzenlenen asfalt etapların üçünü de kazandı.

Gün, 18.33 kilometrelik Beuil 1. etabıyla başladı ve Loeb, bu etabı 10 dakika 8 saniyede tamamlayarak yeni ekibiyle ilk etap zaferini elde etmiş oldu. Bu, kariyerinin 922. etap zaferiydi.

Ogier 1.2 saniye geride ikinci olurken, Elfyn Evans 2.4 saniye geride üçüncü oldu.

13.49 kilometrelik dördüncü etapta Loeb 7 dakika 40.1 saniye ile zirvede yer aldı. Onu Hyundai ile nihayet ritim yakalayan Ott Tanak ve Thierry Neuville takip etti.

Evans ve Ogier sırasıyla dördüncü ve beşinci oldular. Bu sonuçların ardından lider Ogier ve Loeb arasında 2.8 saniye kaldı.

Sébastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Öğle arasından önceki son etap olan 17.11 kilometrelik beşinci etapta zafer 10 dakika 56 saniye ile bir kez daha Loeb'ün oldu.

Fransız sürücü, Evans'ın zamanından 2.3 saniye daha hızlıydı ve temkinli bir sürüş çıkaran Ogier'in etabı 15.8 saniye geride yedinci sırada tamamlamasıyla genel klasman liderliğine yükseldi.

Öğleden sonra yapılacak üç etap öncesinde Loeb, genel klasmanda Evans'ın 10.6 saniye önünde ilk sırada yer alıyor. Ogier ise 15.8 saniye kaybettiği beşinci etap sonrası, 13 saniye geride üçüncü sırada yer alıyor.

Loeb, "Bütün sabah çok zorladım ve araç harikaydı. Bu araçla kendimi harika hissediyorum ve bu yüzden zorlamaya devam ediyorum." dedi.

Başlangıçta tempo yakalamakta zorlanan Hyundai sürücüleri, etaplar ilerledikçe hız kazandılar. Neuville, M-Sport Ford sürücüsü Adrian Fouramux'un 4. etapta yaptığı ve yarış dışı kaldığı korkutucu kazanın ardından dördüncü sıraya kadar yükseldi.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

M-Sport Ford ile ritim yakalamaya başlayan Craig Breen de Hyundai sürücüsü Ott Tanak ve takım arkadaşı Gus Greensmith'in önünde beşinci sırada yer alıyor.

Greensmith, Puma'da yaşadığı hibrit sorununun ardından dördüncü sıradan yedinci sıraya kadar geriledi.

Geçen yıl güçlü sürüşler çıkaran Takamoto Katsuta ve Kalle Rovanpera ise, yeni Toyota'ya alışmakta zorluk çektiler.

Katsuta, sabahki etapların ardından 1 dakika 23 saniye geride sekizinci sırada yer alıyor. Rovanpera ise 1 dakika 58 sanayie geride dokuzuncu sırada.

İletişim sorunu yaşayan Oliver Solberg, güne kokpitin içerisine dolan tuhaf bir dumanla başladı.

Yoğun dumana rağmen etaba devam eden İsveçli sürücü, bu durumun kendisini olumsuz etkilediğini belirtti.

İsveçli sürücü, genel klasmanda 2 dakika 3 saniye geride 10. sırada yer alıyor.

WRC2'de ise Andrea Mikkelsen'in liderliği bulunuyor.

Etap galipleri

3. etap: S. Loeb

4. etap: S. Loeb

5. etap: S. Loeb

2022 Monte Carlo Rallisi - Beşinci etabın ardından genel klasman: