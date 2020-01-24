Monte Carlo Rallisi 2. etap: Neuville, Tanak ve Ogier'i geride bıraktı

Monte Carlo Rallisi'nin ilk etabı sonrası üçüncülüğe gerileyen Thierry Neuville, ikinci etaptaki koşullarlaa rakiplerine kıyasla daha iyi baş etmeyi başardı.

Hyundai'nin Belçikalı sürücüsü, Breziers etabını 16 dakika 23.7 saniyede geçerek, en yakın rakibi Sebastien Ogier'den 25. saniye almayı başardı ve genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Neuville şimdi, ilk etabın galibi Ogier'in 19.1 saniye önünde lider durumda. Ogier, ilk etabın ardından ikinci etapta da ilk iki arasında yer aldı ancak ikinci etaptaki koşullara adapte olmakta zorlanınca genel klasmanda Neuville'in gerisinde kaldı.

Hyundai'nin şampiyon sürücüsü Ott Tanak, ikinci etapta takım arkadaşı Neuville'e yaklaşık 30 saniye kaybetti ve üçüncü oldu. Genel klasmanda Neuville'in 25.1 saniye ardına düşerken, Ogier ile arasında 6 saniye var.

Tanak, ikinci etabın beklenenden daha zor olduğunu ve hem buzlu şartların hem de görüşün sorun yarattığını söyledi.

Yeni Toyota sürücüsü Elfyn Evans, iyi performans göstermeye devam etti. Dördüncü etabı Tanak'ın sadece 0.2 saniye gerisinden tamamlayan Evans, genel klasmanda dördüncü sırada yer alıyor.

Hyundai sürücüsü Sebastien Loeb, ikinci etapta lider Neuville'e 50 saniyeye yakın zaman kaybetti ve şimdi genel klasmanda 51 saniye geride beşinci sırada yer alıyor.

M-Sport Ford sürücüleri için zor geçen ilk günde Esapekka Lappi, yaşanılan radyatör/ısınma sorunlarına rağmen genel klasmanda 1 dakika 7.8 saniye geride altıncı sırada yer alıyor.

İlk etapta iyi bir performans gösteren Kalle Rovanpera, ikinci etapta 1 dakika 15 saniyeye yakın vakit kaybetti ve genel klasmanda 1 dakika 18.5 saniye geride yedinci sırada yer alıyor.

WRC3'ün lideri Eric Camilli, genel klasmanda sekizinci, WRC2'nin lideri Mads Ostberg dokuzuncu ve WRC3 sürücüsü Stephane Sarrazin onuncu sırada yer alıyor.

SS2 sonrası klasman: