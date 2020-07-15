Mikkelsen, Pirelli’deki rolünün, WRC’ye dönmesine yardımcı olmasını umuyor

Ekim ayındaki Galler Rallisi, Mikkelsen’in serideki son rallisiydi ve bunun ardından Norveçli sürücünün Hyundai’deki iki senelik serüveni sona erdi. Mikkelsen’in yerine ise son şampiyon Ott Tanak geldi.

Mikkelsen ise kontratı olmayan sürücülerden sıyrılarak Pirelli rolünü almayı başardı. Diğer sürücüler arasında beş WRC galibiyeti bulunan Kris Meeke, Haydon Paddon ve tecrübeli Jari-Matti Latvala da vardı.

Mikkelsen, Pirelli ile ortaklığının, 2021’de seriye geri dönme konusunda takım patronlarına doğru sinyalleri göndermesini umuyor.

Motorsport.com’a konuşan Norveçli sürücü, “Pirelli’nin bana bu işi vermesinin çok olumlu bir işaret olduğunu düşünüyorum. Bu, bana inandıklarını gösteriyor.”

“Çokça sürüş yapacağım, böylece iyi bir ritimde olacağım ve elime WRC’ye geri dönme fırsatı geçtiğinde hazır olacağım.”

“Hedefim, üst düzey bir takımla WRC’ye dönmek. Seçeneklerimi açık tutuyorum ancak tüm takımlarla temastayım. Olasılıkların neler olduğunu görmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki sürücü, Sardunya’daki programına salı günü başlayacak ve bir Citroen C3 WRC’yi asfaltta ve toprak zeminde sürecek.

Pirelli’nin, WRC’nin dört yıl boyunca lastik tedarikçisi olacağı Aralık ayında açıklanmıştı.

Mikkelsen, “Bu işi yapmak için gereken tecrübeye sahibim. Bir süredir WRC’de yarışıyorum, bu yüzden lastiklerin neler yapması gerektiğini, nasıl çalışmaları gerektiğini biliyorum. 2021 sezonu başladığında herkesin memnun kalacağı bir lastik yapabileceğimizi düşünüyorum.”

“Bir ralli aracının direksiyonuna geri dönmekten çok, çok memnunum. Galler Rallisi’nden bu yana uzun zaman geçti. Elbette bazı rallilere katılmak isterdim, ancak şimdilik testler yapacağım ve bu da hiç yoktan iyidir. Bu da beni formda tutacak. Bundan çok memnunum.” dedi.