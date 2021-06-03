Mikkelsen, 2022'de WRC'ye dönmek için M-Sport ile görüşüyor

WRC2 sürücüsü Mikkelsen, M-Sport'un 2022 için düşündüğü adaylardan biri haline geldi çünkü gelecek yılki yeni Rally1 hibrit düzenlemelerinde, şampiyon olabilecek seviyede bir isim istiyorlar.

Takım Patronu Richard Millener, 2022 için pek çok ismi değerlendirdiklerini ve Toyota ile anlaşması bulunan Elfyn Evans'ı yeniden İngiliz ekibe getirmek istediklerini belirtti.

Evans'ı M-Sport'a geri getirmenin büyük bir görev olacağını kabul eden Millener, son iki yıldır WRC2'de yarışan Mikkelsen'in takımın potansiyel hedefleri arasında olduğunu da ortaya koydu.

Millener, "O [Andreas] potansiyel sürücülerden biri ve onunla görüşmemek aptalca olurdu ama bu, görüşmelerden daha fazlasına sahip olduğumuz anlamına gelmiyor."

"WRC2'de iyi bir iş çıkardı ve belki de WRC'de olmak istiyor ama şu anda bunun ötesinde bir şey yok." dedi.

Motorsport.com'a konuşan Mikkelsen ise 2022 için M-Sport ile görüşmelerin devam ettiğini doğrularken, Ford'un yeni Rally1 dönemi için “ilginç bir yer olacağını” dile getirdi.

31 yaşındaki Norveçli sürücü, son olarak WRC'de Hyundai takımı için mücadele etmişti.

Volkswagen ile üç WRC zaferi bulunan Mikkelsen, "Geçen yıldan beri onlarla [M-Sport] temas halindeyim. Sonunda Skoda ve Toksport'tan hem WRC2 hem de ERC'ye katılmam konusunda oldukça güzel bir teklif aldım."

“Fakat gelecek için M-Sport ile görüşmeler yapıyoruz ve orası yeni düzenlemeler ile beraber gelecek için çok ilginç bir yer olabilir. Çok rekabetçi olabileceklerine eminim. Bundan fazlasını söyleyemem.” dedi.

M-Sport şu anda biri İngiliz Gus Greensmith tarafından kullanılan iki araca sahip. İkinci aracı ise Fin sürücü Teemu Suninen ve Fransız sürücü Adrien Fourmaux paylaşıyor.

Ekip, 2022 sürücü kadrosunu belirlemek için henüz bir zaman dilimi belirlemedi.