Michelin, WRC lastik ihalesine katılacak
Motorsport.com, Michelin'in 2025-2027 yılları arasında Dünya Ralli Şampiyonası'nın lastik tedarikçisi olmak için ihaleye katılacağını öğrendi.
FIA, Temmuz ayında WRC lastik ihalesini açarak lastik markalarını şampiyonanın tek lastik tedarikçisi olmak için teklif vermeye davet etti.
Lastik ihalesi 2025'ten 2027'ye kadarki üç yıllık dönemi kapsayacak ve sözleşmenin son yılı, WRC'nin yeni düzenlemelere geçmesi beklenen döneme denk gelecek.
İtalyan lastik üreticisi Pirelli, 2019 yılındaki lastik ihalesini kazanmasının ardından 2021-2024 yılları arasında serinin tek lastik tedarikçisi olmuştu.
Michelin, Pirelli'den önceki 2011-2020 döneminde WRC'ye lastik tedarik ediyoruz.
Motorsport.com, Fransız firmanın 15 Eylül'deki son başvuru tarihinden önce teklif sunacağını öğrendi. Üreticiden bir temsilci de geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Akropolis Rallisi'ne katılmış ve bunun olacağının sinyallerini vermişti.
Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre, teklif veren diğer markalar Hindistanlı MRF Tyres ve Pirelli olacak.
FIA'nın başvuru sonuçlarını 19 Ekim'de açıklaması bekleniyor.
Michelin tires
Photo by: Sutton Images
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