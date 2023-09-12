Prime'a abone ol
Önceki / WRC takımları Subaru'nun dönüşünü memnuniyetle karşılayacak Sonraki / M-Sport'un WRC Rally1 programını durdurmaya niyeti yok
WRC Haberler

Michelin, WRC lastik ihalesine katılacak

Motorsport.com, Michelin'in 2025-2027 yılları arasında Dünya Ralli Şampiyonası'nın lastik tedarikçisi olmak için ihaleye katılacağını öğrendi.

Giacomo Rauli
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Tom Howard
, News editor
Michelin lastiği

FIA, Temmuz ayında WRC lastik ihalesini açarak lastik markalarını şampiyonanın tek lastik tedarikçisi olmak için teklif vermeye davet etti.

Lastik ihalesi 2025'ten 2027'ye kadarki üç yıllık dönemi kapsayacak ve sözleşmenin son yılı, WRC'nin yeni düzenlemelere geçmesi beklenen döneme denk gelecek.

İtalyan lastik üreticisi Pirelli, 2019 yılındaki lastik ihalesini kazanmasının ardından 2021-2024 yılları arasında serinin tek lastik tedarikçisi olmuştu.

Michelin, Pirelli'den önceki 2011-2020 döneminde WRC'ye lastik tedarik ediyoruz.

Motorsport.com, Fransız firmanın 15 Eylül'deki son başvuru tarihinden önce teklif sunacağını öğrendi. Üreticiden bir temsilci de geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Akropolis Rallisi'ne katılmış ve bunun olacağının sinyallerini vermişti.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre, teklif veren diğer markalar Hindistanlı MRF Tyres ve Pirelli olacak.

FIA'nın başvuru sonuçlarını 19 Ekim'de açıklaması bekleniyor.

Michelin tires

Michelin tires

Photo by: Sutton Images

paylaşım
yorumlar

WRC takımları Subaru'nun dönüşünü memnuniyetle karşılayacak

M-Sport'un WRC Rally1 programını durdurmaya niyeti yok

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Giacomo Rauli Daha fazlası
Giacomo Rauli
Verstappen, Hollanda GP'de özel bir kask tasarımıyla yarışacak

Verstappen, Hollanda GP'de özel bir kask tasarımıyla yarışacak

Formula 1
Hollanda GP

Verstappen, Hollanda GP'de özel bir kask tasarımıyla yarışacak Verstappen, Hollanda GP'de özel bir kask tasarımıyla yarışacak

Marko: "Ferrari ve Mercedes bu yıl ilerleme kaydetmedi"

Marko: "Ferrari ve Mercedes bu yıl ilerleme kaydetmedi"

Formula 1
Belçika GP

Marko: "Ferrari ve Mercedes bu yıl ilerleme kaydetmedi" Marko: "Ferrari ve Mercedes bu yıl ilerleme kaydetmedi"

Vasseur: "Gelişiyoruz, yakında daha fazla güncelleme gelecek"

Vasseur: "Gelişiyoruz, yakında daha fazla güncelleme gelecek"

Formula 1
Kanada GP

Vasseur: "Gelişiyoruz, yakında daha fazla güncelleme gelecek" Vasseur: "Gelişiyoruz, yakında daha fazla güncelleme gelecek"

Son Haberler

Ecclestone: "F1'in Hamilton gibi isimlere ihtiyacı var"

Ecclestone: "F1'in Hamilton gibi isimlere ihtiyacı var"

F1 Formula 1

Ecclestone: "F1'in Hamilton gibi isimlere ihtiyacı var" Ecclestone: "F1'in Hamilton gibi isimlere ihtiyacı var"

FIA, yağmur için daha agresif bir çamurluk çözümü planlıyor

FIA, yağmur için daha agresif bir çamurluk çözümü planlıyor

F1 Formula 1
Singapur GP

FIA, yağmur için daha agresif bir çamurluk çözümü planlıyor FIA, yağmur için daha agresif bir çamurluk çözümü planlıyor

Wolff: "Aston Martin ve McLaren'inki gibi bir adım atmalıyız"

Wolff: "Aston Martin ve McLaren'inki gibi bir adım atmalıyız"

F1 Formula 1

Wolff: "Aston Martin ve McLaren'inki gibi bir adım atmalıyız" Wolff: "Aston Martin ve McLaren'inki gibi bir adım atmalıyız"

Kawasaki'de Rea'in koltuğu için ana aday Bassani!

Kawasaki'de Rea'in koltuğu için ana aday Bassani!

SBK World Superbike

Kawasaki'de Rea'in koltuğu için ana aday Bassani! Kawasaki'de Rea'in koltuğu için ana aday Bassani!

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol