Meksika Rallisi: Ogier, Suninen'in önünde liderliğini koruyor

Cuma günü gösterdiği harika performans sonrası liderliğe yükselen Sebastien Ogier, cumartesi günü gerçekleştirilen etaplarda da yine harika bir performans sergiledi.

Fransız sürücü, 13. etapta 16 dakika 44 saniye ile en hızlı isim olurken, Ott Tanak ikinci, Teemu Suninen üçüncü ve Elfyn Evans dördüncü oldu.

Kalle Rovanpera etabı beşinci bitirirken, Thierry Neuville altıncı oldu.

14. etapta Hyundai sürücüsü Neuville, Tanak'ın 2.9 saniye önünde ilk sırada yer aldı. Tanak'ın sadece 0.6 saniye gerisinde Ogier yer alırken, Evans dördüncü ve Suninen beşinci oldu.

Tanak, 15. etapta Evans'ın 2.7 saniye gerisinde en hızlı isim olmayı başardı. Ogier 6.1 saniye geride üçüncü, Suninen 6.8 saniye geride dördüncü ve Neuville 9.8 saniye geride beşinci oldu.

Bu sonuçların ardından Ogier, en yakın rakibi Suninen'in 28.3 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Suninen'in 6.6 saniye gerisinde Tanak yer alırken, onun da sadece 9.4 saniye gerisinde Evans var.

Beşinci sıradaki Rovanpera, takım arkadaşı Evans'ın 38.1 saniye gerisinde yer alırken, WRC2'nin lideri Pontus Tidemand, WRC sürücülerinin yaşadığı sorunların ardından genel klasmanda altıncı sıraya yükseldi.

Nikolay Gryazin yedinci, WRC3 lideri Marco Bulacia sekizinci, Christian Veiby dokuzuncu ve Gus Greensmith onuncu sırada.

15. etap sonrası klasman: