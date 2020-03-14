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WRC / Meksika Rallisi / Yarış ayak raporu

Meksika Rallisi: Ogier, Suninen'in önünde liderliğini koruyor

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Meksika Rallisi: Ogier, Suninen'in önünde liderliğini koruyor
Ekleyen:
Çeviren: İnci Beğen , Editör
14 Mar 2020 20:32

Altı kez dünya ralli şampiyonu Sebastien Ogier, Meksika Rallisi'ndeki liderliğini koruyor.

Cuma günü gösterdiği harika performans sonrası liderliğe yükselen Sebastien Ogier, cumartesi günü gerçekleştirilen etaplarda da yine harika bir performans sergiledi.

Fransız sürücü, 13. etapta 16 dakika 44 saniye ile en hızlı isim olurken, Ott Tanak ikinci, Teemu Suninen üçüncü ve Elfyn Evans dördüncü oldu.

Kalle Rovanpera etabı beşinci bitirirken, Thierry Neuville altıncı oldu.

14. etapta Hyundai sürücüsü Neuville, Tanak'ın 2.9 saniye önünde ilk sırada yer aldı. Tanak'ın sadece 0.6 saniye gerisinde Ogier yer alırken, Evans dördüncü ve Suninen beşinci oldu.

Tanak, 15. etapta Evans'ın 2.7 saniye gerisinde en hızlı isim olmayı başardı. Ogier 6.1 saniye geride üçüncü, Suninen 6.8 saniye geride dördüncü ve Neuville 9.8 saniye geride beşinci oldu.

Bu sonuçların ardından Ogier, en yakın rakibi Suninen'in 28.3 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Suninen'in 6.6 saniye gerisinde Tanak yer alırken, onun da sadece 9.4 saniye gerisinde Evans var.

Beşinci sıradaki Rovanpera, takım arkadaşı Evans'ın 38.1 saniye gerisinde yer alırken, WRC2'nin lideri Pontus Tidemand, WRC sürücülerinin yaşadığı sorunların ardından genel klasmanda altıncı sıraya yükseldi.

Nikolay Gryazin yedinci, WRC3 lideri Marco Bulacia sekizinci, Christian Veiby dokuzuncu ve Gus Greensmith onuncu sırada.

15. etap sonrası klasman:

Sıra Pilot / Co-pilot Araç Toplam süre Fark
1 France Sébastien Ogier
France Julien Ingrassia 		Toyota Yaris WRC 2:03'08.800  
2 Finland Teemu Suninen
Finland Jarmo Lehtinen 		Ford Fiesta WRC 2:03'37.100 28.300
3 Estonia Ott Tanak
Estonia Martin Jarveoja 		Hyundai i20 Coupe WRC 2:03'43.700 34.900
4 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin 		Toyota Yaris WRC 2:03'53.100 44.300
5 Finland Kalle Rovanperä
Finland Jonne Halttunen 		Toyota Yaris WRC 2:04'31.200 1'22.400
6 Sweden Pontus Tidemand
Patrik Barth 		Škoda Fabia R5 Evo 2:10'19.900 7'11.100
7 Russian Federation Nikolay Gryazin
Russian Federation Yaroslav Fedorov 		Hyundai i20 R5 2:11'16.800 8'08.000
8 Marco Bulacia
Giovanni Bernacchini 		Citroën C3 R5 2:13'04.700 9'55.900
9 Norway Ole Christian Veiby
Sweden Jonas Andersson 		Hyundai i20 R5 2:15'30.800 12'22.000
10 United Kingdom Gus Greensmith
United Kingdom Elliott Edmondson 		Ford Fiesta WRC 2:16'05.000 12'56.200
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Seri WRC
Etkinlik Meksika Rallisi
Editör Nick Garton

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Meksika Rallisi

Meksika Rallisi

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