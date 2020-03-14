Meksika Rallisi: Ogier, Suninen'in önünde liderliğini koruyor
Altı kez dünya ralli şampiyonu Sebastien Ogier, Meksika Rallisi'ndeki liderliğini koruyor.
Cuma günü gösterdiği harika performans sonrası liderliğe yükselen Sebastien Ogier, cumartesi günü gerçekleştirilen etaplarda da yine harika bir performans sergiledi.
Fransız sürücü, 13. etapta 16 dakika 44 saniye ile en hızlı isim olurken, Ott Tanak ikinci, Teemu Suninen üçüncü ve Elfyn Evans dördüncü oldu.
Kalle Rovanpera etabı beşinci bitirirken, Thierry Neuville altıncı oldu.
14. etapta Hyundai sürücüsü Neuville, Tanak'ın 2.9 saniye önünde ilk sırada yer aldı. Tanak'ın sadece 0.6 saniye gerisinde Ogier yer alırken, Evans dördüncü ve Suninen beşinci oldu.
Tanak, 15. etapta Evans'ın 2.7 saniye gerisinde en hızlı isim olmayı başardı. Ogier 6.1 saniye geride üçüncü, Suninen 6.8 saniye geride dördüncü ve Neuville 9.8 saniye geride beşinci oldu.
Bu sonuçların ardından Ogier, en yakın rakibi Suninen'in 28.3 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.
Suninen'in 6.6 saniye gerisinde Tanak yer alırken, onun da sadece 9.4 saniye gerisinde Evans var.
Beşinci sıradaki Rovanpera, takım arkadaşı Evans'ın 38.1 saniye gerisinde yer alırken, WRC2'nin lideri Pontus Tidemand, WRC sürücülerinin yaşadığı sorunların ardından genel klasmanda altıncı sıraya yükseldi.
Nikolay Gryazin yedinci, WRC3 lideri Marco Bulacia sekizinci, Christian Veiby dokuzuncu ve Gus Greensmith onuncu sırada.
15. etap sonrası klasman:
|Sıra
|Pilot / Co-pilot
|Araç
|Toplam süre
|Fark
|1
| Sébastien Ogier
Julien Ingrassia
|Toyota Yaris WRC
|2:03'08.800
|2
| Teemu Suninen
Jarmo Lehtinen
|Ford Fiesta WRC
|2:03'37.100
|28.300
|3
| Ott Tanak
Martin Jarveoja
|Hyundai i20 Coupe WRC
|2:03'43.700
|34.900
|4
| Elfyn Evans
Scott Martin
|Toyota Yaris WRC
|2:03'53.100
|44.300
|5
| Kalle Rovanperä
Jonne Halttunen
|Toyota Yaris WRC
|2:04'31.200
|1'22.400
|6
| Pontus Tidemand
Patrik Barth
|Škoda Fabia R5 Evo
|2:10'19.900
|7'11.100
|7
| Nikolay Gryazin
Yaroslav Fedorov
|Hyundai i20 R5
|2:11'16.800
|8'08.000
|8
|Marco Bulacia
Giovanni Bernacchini
|Citroën C3 R5
|2:13'04.700
|9'55.900
|9
| Ole Christian Veiby
Jonas Andersson
|Hyundai i20 R5
|2:15'30.800
|12'22.000
|10
| Gus Greensmith
Elliott Edmondson
|Ford Fiesta WRC
|2:16'05.000
|12'56.200
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|WRC
|Etkinlik
|Meksika Rallisi
|Editör
|Nick Garton
Meksika Rallisi: Ogier, Suninen'in önünde liderliğini koruyor
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