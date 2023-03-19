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Meksika Rallisi: Ogier galibiyete gidiyor!

Dünya Ralli Şampiyonası efsanesi Sebastien Ogier kusursuz bir performans sergileyerek son güne lider girdi.

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Meksika Rallisi: Ogier galibiyete gidiyor!
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Bu yıl WRC'de yarı zamanlı olarak yarışan sekiz kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier, Hyundai sürücüsü Esapekka Lappi'nin 11. etapta yaptığı kaza sonrası genel klasman liderliğini almıştı.

Liderliği aldıktan sonra çok iyi bir tempo yakalayan Ogier, takım arkadaşı Elfyn Evans ile arasını her geçen etap daha da artırdı ve pazar gününe 35.8 saniye farkla lider girdi.

Ogier rahat görünüyor ancak takım arkadaşı Evans için aynı şey söylenemez. İngiliz sürücü, cumartesi öğleden sonra yapılan etaplar sonrası Thierry Neuville'in baskısı altına girdi ve ikili arasında 4.3 saniyelik fark var.

Dünya şampiyonu Kalle Rovanpera, Pazar gününe Hyundai sürücüsü Dani Sordo'nun (+2 dakika 21.2 saniye) önünde rahat bir dördüncülükle girerken, WRC2 genel klasman lideri Gus Greensmith günü altıncı sırada tamamladı.

Adrien Fouramux yedinci sırada yer alırken, kaybı telafi etmeye çalışan Ott Tanak 11. sıraya kadar çıktı.

Etap galipleri:

11. etap: France S. Ogier

12. etap: Belgium T. Neuville

13. etap: Belgium T. Neuville

14. etap: Belgium T. Neuville

15. etap: İptal edildi

16. etap: France S. Ogier

17. etap: Belgium T. Neuville

18. etap: Estonia O. Tänak

19. etap: Estonia O. Tänak

Mexico Meksika Rallisi - 19. etap sonrası klasman:

Sıra Pilot / Co-pilot Araç Sınıf Toplam süre Fark
1 France Sébastien Ogier
France Vincent Landais 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:35'37.6  
2 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:36'13.4 35.8
3 Belgium Thierry Neuville
Belgium Martijn Wydaeghe 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:36'17.7 40.1
4 Finland Kalle Rovanperä
Finland Jonne Halttunen 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:37'11.6 1'34.0
5 Spain Dani Sordo
Candido Carrera 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:37'58.8 2'21.2
6 United Kingdom Gus Greensmith
Sweden Jonas Andersson 		Škoda Fabia RS Rally2 RC2 2:46'11.0 10'33.4
7 France Adrien Fourmaux
France Alexandre Coria 		Ford Fiesta Rally2 RC2 2:46'32.6 10'55.0
8 Finland Emil Lindholm
Reeta Hämäläinen 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 2:46'48.6 11'11.0
9 Sweden Oliver Solberg
United Kingdom Elliott Edmondson 		Škoda Fabia RS Rally2 RC2 2:47'29.8 11'52.2
10 Poland Kajetan Kajetanowicz
Poland Maciek Szczepaniak 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 2:48'31.9 12'54.3
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