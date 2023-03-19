Meksika Rallisi: Ogier galibiyete gidiyor!

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Bu yıl WRC'de yarı zamanlı olarak yarışan sekiz kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier, Hyundai sürücüsü Esapekka Lappi'nin 11. etapta yaptığı kaza sonrası genel klasman liderliğini almıştı.

Liderliği aldıktan sonra çok iyi bir tempo yakalayan Ogier, takım arkadaşı Elfyn Evans ile arasını her geçen etap daha da artırdı ve pazar gününe 35.8 saniye farkla lider girdi.

Ogier rahat görünüyor ancak takım arkadaşı Evans için aynı şey söylenemez. İngiliz sürücü, cumartesi öğleden sonra yapılan etaplar sonrası Thierry Neuville'in baskısı altına girdi ve ikili arasında 4.3 saniyelik fark var.

Dünya şampiyonu Kalle Rovanpera, Pazar gününe Hyundai sürücüsü Dani Sordo'nun (+2 dakika 21.2 saniye) önünde rahat bir dördüncülükle girerken, WRC2 genel klasman lideri Gus Greensmith günü altıncı sırada tamamladı.

Adrien Fouramux yedinci sırada yer alırken, kaybı telafi etmeye çalışan Ott Tanak 11. sıraya kadar çıktı.

Etap galipleri:

11. etap: S. Ogier

12. etap: T. Neuville

13. etap: T. Neuville

14. etap: T. Neuville

15. etap: İptal edildi

16. etap: S. Ogier

17. etap: T. Neuville

18. etap: O. Tänak

19. etap: O. Tänak

Meksika Rallisi - 19. etap sonrası klasman: