Meksika Rallisi: Ogier galibiyete gidiyor!
Dünya Ralli Şampiyonası efsanesi Sebastien Ogier kusursuz bir performans sergileyerek son güne lider girdi.
Bu yıl WRC'de yarı zamanlı olarak yarışan sekiz kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier, Hyundai sürücüsü Esapekka Lappi'nin 11. etapta yaptığı kaza sonrası genel klasman liderliğini almıştı.
Liderliği aldıktan sonra çok iyi bir tempo yakalayan Ogier, takım arkadaşı Elfyn Evans ile arasını her geçen etap daha da artırdı ve pazar gününe 35.8 saniye farkla lider girdi.
Ogier rahat görünüyor ancak takım arkadaşı Evans için aynı şey söylenemez. İngiliz sürücü, cumartesi öğleden sonra yapılan etaplar sonrası Thierry Neuville'in baskısı altına girdi ve ikili arasında 4.3 saniyelik fark var.
Dünya şampiyonu Kalle Rovanpera, Pazar gününe Hyundai sürücüsü Dani Sordo'nun (+2 dakika 21.2 saniye) önünde rahat bir dördüncülükle girerken, WRC2 genel klasman lideri Gus Greensmith günü altıncı sırada tamamladı.
Adrien Fouramux yedinci sırada yer alırken, kaybı telafi etmeye çalışan Ott Tanak 11. sıraya kadar çıktı.
Etap galipleri:
11. etap: S. Ogier
12. etap: T. Neuville
13. etap: T. Neuville
14. etap: T. Neuville
15. etap: İptal edildi
16. etap: S. Ogier
17. etap: T. Neuville
18. etap: O. Tänak
19. etap: O. Tänak
Meksika Rallisi - 19. etap sonrası klasman:
|Sıra
|Pilot / Co-pilot
|Araç
|Sınıf
|Toplam süre
|Fark
|1
| Sébastien Ogier
Vincent Landais
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:35'37.6
|2
| Elfyn Evans
Scott Martin
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:36'13.4
|35.8
|3
| Thierry Neuville
Martijn Wydaeghe
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:36'17.7
|40.1
|4
| Kalle Rovanperä
Jonne Halttunen
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:37'11.6
|1'34.0
|5
| Dani Sordo
Candido Carrera
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:37'58.8
|2'21.2
|6
| Gus Greensmith
Jonas Andersson
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|2:46'11.0
|10'33.4
|7
| Adrien Fourmaux
Alexandre Coria
|Ford Fiesta Rally2
|RC2
|2:46'32.6
|10'55.0
|8
| Emil Lindholm
Reeta Hämäläinen
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|2:46'48.6
|11'11.0
|9
| Oliver Solberg
Elliott Edmondson
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|2:47'29.8
|11'52.2
|10
| Kajetan Kajetanowicz
Maciek Szczepaniak
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|2:48'31.9
|12'54.3
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