WRC
WRC
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
22 Oca
-
26 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
İsveç Rallisi
12 Şub
-
16 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
4. Gün:
08 Saat
:
18 Dakika
:
05 Saniye
Tüm programı gör
R
WRC
Portekiz Rallisi
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
66 gün
Tüm programı gör
R
WRC
İtalya Rallisi
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
80 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
122 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Finlandiya Rallisi
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
143 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Yeni Zelanda Rallisi
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
171 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Türkiye Rallisi
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
192 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
213 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
227 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
248 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WRC / Meksika Rallisi / Yarış ayak raporu

Meksika Rallisi: Kısaltılan rallide zafer Ogier'in oldu!

paylaşım
yorumlar
Meksika Rallisi: Kısaltılan rallide zafer Ogier'in oldu!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 Mar 2020 06:11

2020 Meksika Rallisi'ni Toyota sürücüsü Sebastien Ogier kazandı ve yeni takımıyla ilk galibiyetini elde etti.

Sebastien Ogier 2013, 2014, 2015, 2018 ve 2019 yıllarında kazandığı Meksika Rallisi'ni, 2020 yılında da kazandı ve bu alanda Sebastien Loeb'ü yakalamış oldu.

Ralli, takımlara ve basına, Avrupa ile Avrupa'da uygulanması planlanan yeni seyahat yasaklarından önce gerekli yerlere gidebilme imkanı verebilmek için kısaltıldı ve pazar günkü son üç etap olmadan tamamlandı.

Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilen yedi etaptan 4'ünü Thierry Neuville kazanırken, 3'ünü Ott Tanak kazandı.

Bununla birlikte Ogier, bu etaplarda hep iyi bir derece yaptı ve zafere ulaşan isim olmayı başardı. Fransız pilot bu sonuçla Citroen, Volkswagen ve Ford dışında dördün bir araçla daha ralli zaferi elde etmiş oldu.

Ogier, "Bu hafta sonu benim için kesinlikle garip bir zafer oldu. Temel olarak yarışmak istiyordum ve işimi yaptım. Ama benim için önce insan hayatını korumalıyız ve umarım Meksika'daki dostlarımıza zarar vermemişizdir."

"Sanırım iyi bir yarış çıkardık. Hata iki iyi güç geçirdik. İhtiyaç duyduğumuz zaman zorladık ve sonunda yarışı kontrol altında götürmeye çalıştık. Meksika her defasında büyük bir mücadele olmaya devam ediyor." dedi.

Ott Tanak, cumartesi günü hata yapıp geriye düşmesinin ardından geriye dönmeyi başardı ve cumartesi günü öğleden sonra yapılan etaplarla birlikte M-Sport Ford sürücüsü Teemu Suninen'i geçerek ralliyi ikinci sırada bitirdi.

Suninen ise güçlü bir performans gösterdiği hafta sonunu üçüncü sırada noktalayarak bu yılki ilk podyumunu elde etmiş oldu.

Podyuma çıkan bu üç ismin gerisinde Toyota sürücüleri Elfyn Evans ve istikrarlı görüntüsüyle beğeni toplayan Kalle Rovanpera yer aldı.

Genç İngiliz sürücü Gus Greensmith, üç R5 aracının gerisinde kalsa da, WRC sürücüleri arasında altıncı sırada yer aldı.

Neuville, yaşadığı sorunların ardından ralliyi 16. sırada tamamlarken, WRC sürücüleri arasında yedinci oldu.

WRC2'de zafer Pontus Tidemand'ın olurken, en yakın rakibi ve Hyundai sürücüsü Nikolai Gryazin ikinci oldu.

WRC3'te ise Marco Bulacia zafere ulaştı.

WRC'de Arjantin Rallisi'nin ertelenmesinin ardından bir sonraki ralli Mayıs ayında Portekiz'de yapılacak.

Ogier bu zafer sonrası Toyota'dan takım arkadaşı Evans'ın 8, Neuville'in ise 20 puan önünde şampiyonayı ilk sırada götürüyor.

Meksika Rallisi sonucu:

Poz. No. Sürücü Araç Zaman/Fark
1 17 France Sebastien Ogier Toyota 2:47:47.6
2 8 Estonia Ott Tanak Hyundai +27.8
3 3 Finland Teemu Suninen Ford +37.9
4 33 United Kingdom Elfyn Evans Toyota +1:13.4
5 69 Finland Kalle Rovanpera Toyota +2:20.5
6 22 Sweden Pontus Tidemand Skoda +10:29.3
7 20 Russian Federation Nikolai Gryazin Hyundai +12:27.0
8 27 Bolivia Marco Bulacia Citroen +13:37.5
9 44 United Kingdom Gus Greensmith Ford +13:56.5
10 21 Norway Ole Christian Veiby Hyundai +15:32.2

Championship standings after three rounds:

Pos. Driver Car Points
1 France Sebastien Ogier Toyota 62
2 United Kingdom Elfyn Evans Toyota 54
3 Belgium Thierry Neuville Hyundai 42
4 Finland Kalle Rovanpera Toyota 40
5 Estonia Ott Tanak Hyundai 38
6 Finland Teemu Suninen Ford 26
Sonraki haber
Meksika Rallisi: Ogier, Suninen'in önünde liderliğini koruyor

Önceki haber

Meksika Rallisi: Ogier, Suninen'in önünde liderliğini koruyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Meksika Rallisi
Pilotlar Sébastien Ogier
Takımlar Toyota Gazoo Racing
Editör Nick Garton

Yarış merkezi

Meksika Rallisi

Meksika Rallisi

12 Mar - 15 Mar
4. Gün Başlangıç:
08 Saat
:
18 Dakika
:
05 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Shakedown
Per 12 Mar
Per 12 Mar
09:01
10:01
1. Gün
Per 12 Mar
Per 12 Mar
19:08
20:08
2. Gün
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
08:08
09:08
3. Gün
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
07:58
08:58
4. Gün
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
07:38
08:38
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ecclestone: "Ferrari'de olsaydım 'mühendis' Binotto yerine Briatore'yi alırdım"

2
Formula 1

Avustralya GP'nin kaderini değiştiren telefon görüşmesi!

3
Formula 1

Ferrari ve Mercedes başkanlarının telefon görüşmesi Mercedes-Ferrari krizini bitirdi!

4
Formula 1

Lewis Hamilton, Melbourne'den ayrılmadı

5
Formula 1

Pirelli, Avustralya GP’nin iptalinden sonra 1800 F1 lastiğini hurdaya çıkarttı

Son Videolar

WRC: Meksika Rallisi 10-13. etap özeti 01:53
WRC

WRC: Meksika Rallisi 10-13. etap özeti

WRC: Meksika Rallisi - Lappi'nin aracı yanıyor 01:46
WRC

WRC: Meksika Rallisi - Lappi'nin aracı yanıyor

WRC: Meksika Rallisi 1-4. etap özeti 01:48
WRC

WRC: Meksika Rallisi 1-4. etap özeti

WRC: Meksika Rallisi Shakedown 01:47
WRC

WRC: Meksika Rallisi Shakedown

WRC: Japonya Rallisi Trailer 02:05
WRC

WRC: Japonya Rallisi Trailer

Son Haberler

Meksika Rallisi: Kısaltılan rallide zafer Ogier'in oldu!
WRC

Meksika Rallisi: Kısaltılan rallide zafer Ogier'in oldu!

Meksika Rallisi: Ogier, Suninen'in önünde liderliğini koruyor
WRC

Meksika Rallisi: Ogier, Suninen'in önünde liderliğini koruyor

Lappi: "Yangının bu kadar büyük olduğunu fark etmemiştim"
WRC

Lappi: "Yangının bu kadar büyük olduğunu fark etmemiştim"

Meksika Rallisi: Hyundai sorun yaşadı, Ogier liderliği aldı
WRC

Meksika Rallisi: Hyundai sorun yaşadı, Ogier liderliği aldı

Arjantin Rallisi, Coronavirüs nedeniyle ertelendi!
WRC

Arjantin Rallisi, Coronavirüs nedeniyle ertelendi!

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
4 Haz - 7 Haz
Biletler
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.