Meksika Rallisi: Kısaltılan rallide zafer Ogier'in oldu!

Sebastien Ogier 2013, 2014, 2015, 2018 ve 2019 yıllarında kazandığı Meksika Rallisi'ni, 2020 yılında da kazandı ve bu alanda Sebastien Loeb'ü yakalamış oldu.

Ralli, takımlara ve basına, Avrupa ile Avrupa'da uygulanması planlanan yeni seyahat yasaklarından önce gerekli yerlere gidebilme imkanı verebilmek için kısaltıldı ve pazar günkü son üç etap olmadan tamamlandı.

Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilen yedi etaptan 4'ünü Thierry Neuville kazanırken, 3'ünü Ott Tanak kazandı.

Bununla birlikte Ogier, bu etaplarda hep iyi bir derece yaptı ve zafere ulaşan isim olmayı başardı. Fransız pilot bu sonuçla Citroen, Volkswagen ve Ford dışında dördün bir araçla daha ralli zaferi elde etmiş oldu.

Ogier, "Bu hafta sonu benim için kesinlikle garip bir zafer oldu. Temel olarak yarışmak istiyordum ve işimi yaptım. Ama benim için önce insan hayatını korumalıyız ve umarım Meksika'daki dostlarımıza zarar vermemişizdir."

"Sanırım iyi bir yarış çıkardık. Hata iki iyi güç geçirdik. İhtiyaç duyduğumuz zaman zorladık ve sonunda yarışı kontrol altında götürmeye çalıştık. Meksika her defasında büyük bir mücadele olmaya devam ediyor." dedi.

Ott Tanak, cumartesi günü hata yapıp geriye düşmesinin ardından geriye dönmeyi başardı ve cumartesi günü öğleden sonra yapılan etaplarla birlikte M-Sport Ford sürücüsü Teemu Suninen'i geçerek ralliyi ikinci sırada bitirdi.

Suninen ise güçlü bir performans gösterdiği hafta sonunu üçüncü sırada noktalayarak bu yılki ilk podyumunu elde etmiş oldu.

Podyuma çıkan bu üç ismin gerisinde Toyota sürücüleri Elfyn Evans ve istikrarlı görüntüsüyle beğeni toplayan Kalle Rovanpera yer aldı.

Genç İngiliz sürücü Gus Greensmith, üç R5 aracının gerisinde kalsa da, WRC sürücüleri arasında altıncı sırada yer aldı.

Neuville, yaşadığı sorunların ardından ralliyi 16. sırada tamamlarken, WRC sürücüleri arasında yedinci oldu.

WRC2'de zafer Pontus Tidemand'ın olurken, en yakın rakibi ve Hyundai sürücüsü Nikolai Gryazin ikinci oldu.

WRC3'te ise Marco Bulacia zafere ulaştı.

WRC'de Arjantin Rallisi'nin ertelenmesinin ardından bir sonraki ralli Mayıs ayında Portekiz'de yapılacak.

Ogier bu zafer sonrası Toyota'dan takım arkadaşı Evans'ın 8, Neuville'in ise 20 puan önünde şampiyonayı ilk sırada götürüyor.

Meksika Rallisi sonucu: