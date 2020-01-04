Meeke, tam zamanlı WRC kariyerinin sona erdiğini kabul ediyor

2018 sezonunun ortasında Citroen’den gönderilen ve 2019 için Toyota ile anlaşan Meeke’in sözleşmesi uzatılmadı.

Bu hafta yapılan açıklamayla beraber Esapekka Lappi’nin 2020’de M-Sport Ford’da mücadele edeceği kesinleşti ve böylece en üst sınıfta boş koltuk kalmamış oldu.

Toyota’nın Jari-Matti Latvala ve Meeke ile devam etmeme kararı üzerine Japon takım tamamen yeni bir sürücü kadrosuna sahip oldu. Meeke’in ise emekliliğini açıklayacağı düşünülüyordu.

Dakar Rallisi’nde medyaya konuşan 40 yaşındaki sürücü, yeni mücadelelere girişme zamanının geldiğini itiraf etti.

M-Sport’ta yarışma ihtimali sorulduğunda Meeke, “Sürücü pazarı bu şekildeyken, bu mümkün değil. Kariyerimin bu bölünde gerçekçi olmalıyım.”

“Boşu boşuna sürüş yapmam. Boşu boşuna ailemden senenin 200 günü uzak kalmam. Sanırım Lappi, maaşını Citroen’den alacak. Bu yüzden de paraya ihtiyacı yok.”

“Yani durum böyleyken, sanırım benim için WRC’de tam zamanlı kariyerim sona erdi.”

“Artık 40 yaşındayım. Devam etmeyi isterdim, ancak durum bu noktaya geldi.”

“Yarışmak için hâlâ Toyota ile temas halindeyim, belki bazı testlerde yer alırım, göreceğiz. Seçeneklerimi açık tutuyorum. Kesinlikle beni tutkulu hale getiren diğer şeylere de bakıyorum.” dedi.

Meeke, Dakar’a ilgi duyuyor

Meeke, beş kez Dakar motosiklet sınıfı şampiyonu Cyril Despres tarafından Suudi Arabistan’daki ralliye davet edildiğini söyledi.

Kuzey İrlandalı sürücü, Despres’in co-pilotu Mike Horn’un zamanında ralliye gelememe ihtimaline karşı beklemede kalmasının istendiğini belirtti.

Meeke, “Cyril ile iyi bir arkadaşlığımız var ve bu sene T3 sınıfında Red Bull Junior Team’de yer alacak. Buraya gelip Dakar’ın nasıl hissettirdiğini tecrübe etme şansım vardı.”

“Geçmişte Dakar’ı televizyondan hep takip ettim. Yıllar önce Ari Vatanen’in, Colin McRae’nin ralliden gelip bu mücadeleye katıldığını hatırlıyorum.”

“Buna karşı hep tutkum vardı, ayrıca motosikletimle birkaç dayanıklılık yarışına da katılmıştım. Ayrıca benim için WRC sona erdiğinde, buraya bakabileceğimi söylemiştim. Şimdi bunu görme fırsatım var.”

“Bu, çok büyük bir organizasyon ve sadece buraya gelip gördüğünüzde gerçek hissi alabiliyorsunuz. Bu, gelecekte keşfetmekten hoşlanacağım bir şey.” dedi.