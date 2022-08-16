McRae’in yeğeni, 2023’te Junior WRC’ye geçmek istiyor

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Eski Dünya Ralli Şampiyonası sürücüsü Alister’ın oğlu ve 1995 Dünya Ralli Şampiyonu Colin’in yeğeni Max McRae, geçtiğimiz hafta Polonya’da JWRC aracı ile ilk sürüşünü Ford Fiesta Rally3 aracıyla gerçekleştirdi.

18 yaşındaki sürücü, Krakow’daki M-Sport tesisini ziyaret etmeden önce M-Sport Polonya’nın ürettiği dört çeker Fiesta ile asfalt yollarda 160 kilometrelik bir sürüş yaptı.

Geçtiğimiz ay ilk kez Britanya Ralli Şampiyonası’nda mücadele eden McRae, ülkesi Avustralya’da da Donegal Uluslararası Rallisi’nde de boy gösterdi.

McRae, Rally3 aracıyla yaptığı testin, JWRC’nin ralli kariyerindeki bir sonraki en mantıklı adım olduğu konusunda kendisini ikna ettiğini ve gelecek sene seriye katılma planlarının devam ettiğini söyledi.

McRae, “Fiesta Rally4 aracına göre daha fazla güç, daha fazla tork var ve dört çeker olduğu için kalkarken patinajda kalmıyor.”

“Araçta hoşuma giden şey, aracı zorlamanız gerektiği. Zorladığınızda, araç canlanıyor ve performans veriyor. Araçtan çok etkilendim.”

“Bu aracı WRC’de kullanma şansını kesinlikle değerlendirmek isterim ve şu anda bunun için çok çalışıyoruz.” dedi.

Genç sürücü şimdi Avustralya’ya dönecek ve 27-28 Ağustos tarihlerindeki Gippsland Rallisi’nde Maximum Motorsport tarafından hazırlanan bir Subaru Impreza WRX sürecek.

Max McRae Photo by: Uncredited