Matton: ‘’Gelecekteki WRC takvimlerinde Birleşik Krallık’ın kesinlikle yeri var’’

2021 yılı için Birleşik Krallık’taki etkinliği Kuzey İrlanda’ya taşıma planları pandeminin yarattığı ekonomik şartlar dolayısıyla gerçekleştirilememişti.

Ancak, Matton Birleşik Krallık’ın WRC takvimine dönebileceğini söyledi.

Autosport’a konuşan Matton, ’’Bobby Willis ve takımı Dünya Ralli Şampiyonası’nı Kuzey İrlanda’ya taşımak için çok çaba sarf ediyor ve biz de bu yıl Birleşik Krallık’ta bir ralli olmayacağı için hayal kırıklığına uğramıştık.’’

‘’2021 takvimini, COVID-19 pandemisinin getirdiği zorluklar çerçevesinde hazırladık ve bu sezon önümüze sorunların çıkacağını biliyorduk.’’

‘’Aynı zamanda Birleşik Krallık ekibinin de, çözüm ve yenilikçi teklifler sunmak için ne kadar fazla çalıştığını da görebiliyoruz.’’

‘’WRC Promoter’la 2022 hakkında konuşmalarımız devam ediyor ve yapılan teklifler üzerinde çalışmayı dört gözle bekliyoruz.’’

‘’Britanya Rallisi ilk 1932 yılında gerçekleştirildi ve Dünya Ralli Şampiyonası serisinin 1973’teki başlangıcından beri kalıcı iki turdan biri oldu.’’

‘’Yaklaşık yarım yüzyıldır Avrupa’da rallinin temellerinden biri oldu ve kesinlikle Dünya Ralli Şampiyonası takviminde yeri var.’’

‘’Her zaman tecrübeli ve hevesli ortaklarımızla çalışmak isteriz.’’

‘’Birleşik Krallık’ın çeşitli yol seçenekleri var ve gelen tüm teklifleri incelemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.’’ dedi.

Autosport’a konuşan Willis de, bir taslak üzerinde çalıştıklarını ve Birleşik Krallık’ın dahiliyetinin parlamentoda konuşulduğunu ekledi.

James Sunderland ise Kültür, Medya ve Spor Departmanı’nın, FIA ve WRC Promoter’la anlaşma yapabilmek için biraz bütçe bulması gerektiğini söyledi ve şunları ekledi: ‘’Birleşik Krallık, iş ve geçim kaynağı olan motor sporları endüstrisiyle gurur duyuyor.’’

‘’Dünya Ralli Şampiyonası’nın Birleşik Krallık turunun yapılması mecburidir.’’