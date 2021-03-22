Matton: "WRC'nin yeni kurallarına başka bir üretici daha katılabilir"

2022 sonrasında, şu anda Dünya Ralli Şampiyonası’nda kullanılan 1.6 litrelik turbo motorların yerini, geçen Mart ayında ihaleyi kazanan Compact Dynamics tarafından tedarik edilecek elektrikli motorlar alacak.

Yeni kuralların amacı ileriye yönelik üreticilere daha çekici kurallar sunulmasıydı ancak Matton, 2022 yılında herhangi yeni bir markanın seriye katılmayacağını söyledi.

Autosport’a konuşan Matton, ‘’Rally1 düzenlemeleri, yeni kuralları olabildiğince ulaşılabilir kılmak adına yazılmıştı.’’

‘’Sürdürülebilirlik, güvenlik ve ulaşılabilirlik, gelişimin birkaç ana bileşeni olacak.’’

‘’Pandeminin bir sürü insanın planlarını ertelediğine şüphe yok, ancak yeni kurallar, dünya çapında daha fazla üreticinin bunu markalarını geliştirmek adına iyi bir yol olduğunu düşündürmek adına tasarlandı.’’

‘’Bir dahaki homologasyon döneminden önce bir üretici daha gelebilir, ancak 2022’de olmayacak.’’

İki WRC takımı, 2024 sonuna kadar seride kalacaklarını duyurmuştu.

2017’de tekrar ralliye dönen Toyota Gazoo Racing de gelmekte olan hibrit dönemine tam desteğini verdi. M-Sport ise, seride Ford’la olan birliğini devam ettirecek.

Hyundai Motorsport hâlâ kararını vermiş olmasa da, takım patronu Andrea Adamo, üreticinin seride kalacağı konusunda ‘’iyimser’’ olduğunu söyledi.

Matton, ‘’Hyundai, artık WRC’nin önemli bir parçası. Kendilerini güçlü rakipler ve Dünya Ralli Şampiyonası hikayesinin önemli bir parçası olarak gösterdiler.’’ dedi.

Ott Tänak (EST), Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 Coupe WRC 2021 Arctic Rally Photo by: McKlein / Motorsport Images