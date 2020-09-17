Marmaris, 2020 Türkiye Rallisi'ne hazır

WRC'de sezon Monte Carlo'da başladı ve ardından İsveç ile Meksika Rallisi gerçekleşti. Bu üç etkinlikten sonra küresel koronavirüs pandemisi patladı ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle Mart ayı başından Eylül ayı başına kadar herhangi bir ralli yapılamadı. Takımlar, bu ayın başında yapılan Estonya Rallisi ile aksiyona geri döndüler.

WRC yetkilileri, bu sezonun bir "şampiyona" olmasını sağlamak için FIA ile birlikte çok çalıştı ve bu hafta sonu Marmaris ve Muğla bölgelerinde, toplamda 12 etaplık bir ralli düzenlenecek. Sonrasında Sardunya ve Belçika'da en az iki etkinlik daha yapılması planlanıyor.

Marmaris'in ünlü zorlu etapları öncesinde sürücüler şampiyonasını Toyota Gazoo Racing sürücüsü Sebastien Ogier ve takım arkadaşı Elfyn Evans birinci ile ikinci sıralarda götürüyorlar. Altı kez dünya şampiyonu Ogier, şampiyonada dokuz puanlık bir avantaja sahip. Diğer tarafta Toyota takımı, takımlar şampiyonasında Hyundai'nin 21 puan önünde ilk sırada yer alıyor.

Toyota son zamanlarda Yunanistan'da faydalı bir test gerçekleştirdi, ancak Elfyn Evans geçen yılki Türkiye Rallisi etkinliğini, geçirdiği yaralanma nedeniyle kaçırdı. Bu da kendisinin galibiyet şansını etkileyebilir.

Ralli öncesinde konuşan Evans şunları söyledi: "Farkı azaltma hedefiyle Estonya'ya gittik, ancak benim için değişen hiçbir şey yoktu. Türkiye'de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bazı insanların bizden daha iyi bir yol pozisyonuna sahip olacağının farkındayız, ancak Türkiye çok öngörülemez bir etkinlik ve her şey olabilir. Ekip gerçekten çok çalıştı ve her üç sürücü de teste geldiği için son derece mutluydu.”

Ogier şunları ekledi: "Açıkçası Julien ile Türkiye ile ilgili bazı güzel anılarımız var çünkü geçen yıl orada kazanmayı başarmıştık. Bu başarıyı tekrarlamak kolay olmayacak. Bu herkes için zor bir ralli, ama etaplara önce çıktığımız için bizim için özellikle zor olacak. Ama bazı iyi testler gerçekleştirdik ve kesinlikle ilerleme kaydettiğimizi ve araçla bazı adımlar attığımızı hissediyorum."

Geçen yılki İspanya Rallisi'nde şampiyonluğunu ilan eden Hyundai Shell Mobis World Rally Team sürücüsü Ott Tanak, Estonya'da gerçekleştirilen ralliyi kazanarak şampiyonada üçüncü sıraya çıktı. i20 Coupe WRC sürücüsü, Ogier'in 13 puan ardında ve Türkiye'de alacağı galibiyetin şampiyonluk umutları için hayati önem taşıdığını biliyor.

Tıpkı Toyota gibi, Hyundai de kısa bir süre önce Yunanistan'da özel bir test yaptı ve Tänak, Meksika'dan bu yana şasi tarafında kaydettikleri gelişimden memnun. Takım, 2018 Türkiye Rallisi'nde Hayden Paddon ve geçen yıl Andreas Mikkelsen ile üçüncü olmayı başarmıştı. Bu yıl bu sonucu geliştirmeye çalışacaklar.

Son Dünya Şampiyonu, Türkiye Rallisi'nden önce yaptığı açıklamada, "Otomobil testte iyi hissettirdi fakat ne bekleyebileceğimi bilmiyorum. Kazanmak için yeterince hızlı olup olmadığımızı yakın zamanda öğreneceğiz ama kazanmaya çalışan tek taraf biz olmayacağız.” dedi.

Genç Kalle Rovanpera, Toyota'ya üçüncü sürücü olarak katıldı ve şampiyonada Belçikalı sürücü Thierry Neuville'in 13 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor. Estonya'da hayal kırıklığıyla dolu bir sonuç alan genç sürücünün şampiyonluk umutları ciddi bir darbe aldı. Rovanpera, bu yıl WRC2'den WRC'ye geçti ve ilk kez Türkiye Rallisi'nde bir Dünya Ralli Şampiyonası arasında sürüş yapacak.

M-Sport World Rally Team sürücüleri Teemu Suninen ve Esapekka Lappi bu yıl şampiyonluk mücadelesinden çok uzaktalar. Fakat İngiliz ekip, özellikle Lappi'nin 2019'da Citroen'le Türkiye Rallisi'ni ikinci bitirmesi ve Suninen'in hem 2018 hem de 2019'da dördüncü olmasından ötürü bu yıl Türkiye'de güçlü bir performansa sahip olmayı bekliyorlar.

M-Sport takım patronu Richard Millener şunları söyledi: "Aracın hızlı olduğunu biliyoruz ve bu hafta neler yapabileceğimizi ve ne elde etmek istediğimizi de biliyoruz. Olumlu bir ruh halimiz olması son derece önemli bir şey. Türkiye, her şeyin olabileceği çılgın bir ralli olabilir ve sürücülerimizin o mücadelede olabilecek kadar hızlı olmalarını istiyoruz."

Dokuz kez Dünya Ralli Şampiyonu Sébastien Loeb, Türkiye'de üçüncü Hyundai sürecek ve uzun bir aradan sonra etkinliğe geri dönecek. İngiliz Gus Greensmith üçüncü M-Sport Ford Fiesta WRC'yi sürecek. Fransız genç yıldız Pierre-Louis Loubet, Hyundai i20 Coupe ile yarışacak.

Uluslararası katılımcı listesinde toplamda 26 araç yer alacak ve WRC2'de Pontus Tidemand, Fransız Adrien Forumaux ve Norveçli Eyvind Brynildsen gibi önemli isimler de yer alacak.

WRC3'ün katılımcı listesini Bolivyalı Marco Bulacia ve Şilili Emilio Fernandez, Dakar efsanesi Nasser Saleh Al-Attiyah, Türkiye'den Yağız Avcı, Burak Çukurova ve Uğur Soylu'nun da içinde bulunduğu 12 güçlü sürücü süslüyor.

Ayrıca etkinlikte pek çok yerel sürücü de ulusal klasmanda yer alacak. 31 sürücü arasında Orhan Avcıoğlu, Buğra Banaz ve Ümit Can Özdemir de yer alıyor.

Bu yılın Türkiye Rallisi, geçtiğimiz iki yıla göre biraz daha kısa olacak. Heyecan, Cuma sabahında Asparan'da yapılacak olan geleneksel Shakedown etabı ile başlayacak. Saat 16.15'te Marmaris'teki seremoni startından sonra ekipler 13.90 kilometrelik İçmeler etabını ve 11.32 kilometrelik Gökçe etabını - rallinin en kuzeyde bulunan etabı - hava kararmadan önce geçecekler.

Cumartesi, aynı 2019'da olduğu gibi, en uzun gün olacak ve gün boyunca 107.38 kilometre uzunluğunda altı özel etap koşulacak. Takımlar, Yeşilbelde (31.79 km) etabını iki kez geçtikten sonra Datça (8.75 km) ve Kızlan (13.15 km) etaplarını geride bırakacak, bu etaplar ise Asparan'da yapılacak olan yakıt yükleme ve servis molaları ile ayrılacak. En üst düzey sürücülerin sırası, akşam üzeri Marmaris'in batısında, denizin inanılmaz manzarası ve dalgaları altında, Kızlan'daki yüksek hızlı etapta yer değiştirecek.

Pazar günü ise, dört sene önce koşulan Meksika Rallisi'nden beri en uzun final gününe ev sahipliği yapacak. Çetibeli, 38.15 kilometrelik rotası ile rallinin en uzun etabı olacak ve Marmaris 1 etabının 7.05 kilometrelik bir kısmına ilerleyecek. Zorlayıcı toprak etap, sabah saat 11.10'da tekrardan koşulacak ve daha sonrasında Wolf Power Stage etabına geçilerek lider sürücüler, ekstra puan almaya çalışacaklar.

707,81 km'lik bir parkuda toplam 223.00 kilometrelik özel etap geçilecek.

2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası: 4. ralli sonrası sürücüler şampiyonasındaki durum

1. Sébastien Ogier (Fransa) 79 puan

2. Elfyn Evans (Britanya) 70 puan

3. Ott Tänak (Estonya) 66 puan

4. Kalle Rovanperä (Finlandiya) 55 puan

5. Thierry Neuville (Belçika) 42 puan

6. Teemu Suninen (Finlandiya) 34 puan

7. Esapekka Lappi (Finlandiya) 30 puan

8. Craig Breen (İrlanda) 25 puan

2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası: 4. ralli sonrası takımlar şampiyonasındaki durum

1. Toyota Gazoo Racing WRT 110 puan

2. Hyundai Shell Mobis WRT 89 puan

3. M-Sport Ford WRT 65 puan

2020 FIA WRC2: 4. ralli sonrası sürücüler şampiyonasındaki durum

1. Mads Østberg (Norveç) 75 puan

2. Pontus Tidemand (İsveç) 55 puan

3. Nikolas Gryazin (Rusya ) 51 puan

4. Adrien Fourmaux (Fransa) 48 puan

5. Ole Christian Veiby (Norveç) 33 puan

6. Rhys Yates (Britanya) 22 puan