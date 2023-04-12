Marcus Gronholm, dört yılın ardından yeniden bir rallide yer alacak!

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24-27 Mayıs tarihleri arasında İtalya'nın kuzeyindeki Varzi'de düzenlenecek olan ve 1994-2021 yılları arasında kullanılan Group A ile World Rally Car araçlarının mücadele edeceği ralliye katılmaya hazırlanan Gronholm'un tercih ettiği araç 2008 model bir Subaru Impreza.

Geri dönen tek isim Gronholm değil; nitekim kendisinin iki şampiyonluğunda (2000 ve 2002) da yanında olan yardımcı sürücü Timo Rautiainen de rallide yer alacak.

Son olarak -yine Rautiainen'in yardımcı pilotluğuyla- 2019 İsveç Rallisi'nde mücadele eden Gronholm'un dört yılın ardından nasıl bir performans göstereceği merak konusu.

2007 sezonunun ardından aktif WRC kariyerini sonlandıran, ancak sporla bağlarını koparmayan Fin sürücü, 2022 WRC2 şampiyonu Emil Lindholm ve gelecek vadeden WRC yıldızı Jari Huttunen'in yanı sıra rallikros yarışçısı oğlu Niclas'ın yönetiminde aktif rol oynuyor.

Gronholm, "Andrea'dan [Adamo, Logiman Mythical Cars Ralli danışmanı] bu teklifi almak gerçekten çok güzeldi.

"Direksiyona geçmeyeli uzun zaman oldu - en son ne zaman kullandığımı hatırlamıyorum, sanırım İsveç'teydi."

"Benim için öncelik biraz eğlenmek, başka bir şey değil. İnsanların benden büyük bir sonuç beklemesini istemiyorum. Dünya şampiyonu olmak için geri dönmüyorum. Sadece sürüşün ve bu etkinlikteki atmosferin tadını çıkaracağım."

"Şehirde ve pistlerde çok sayıda taraftar olacağını biliyorum - onları eğlendirmeye ve onlarla iyi vakit geçirmeye çalışacağım. Benim için asıl önemli olan bu."

"Subaru'yu kullanmam Andrea için iyi bir plan olabilir; tamam, bu araçla bir geçmişim var ama çok büyük bir geçmiş değil. Eğer [Peugeot] 206 WRC'yi kullanıyor olsaydım, o zaman belki 2002'de olduğumuzu düşünebilirdim ve daha çok zorlayabilirdim!" dedi.

Petter Solberg, Subaru Impreza WRC Photo by: Sutton Images

Uzun süredir WRC'de yer almayan Subaru'nun kullandığı son araç olan 2008 Impreza, büyük ölçüde Subaru'nun resmi test pilotu olan Markko Martin tarafından geliştirildi.

Spordan emekli olduktan sonra 2019 dünya şampiyonu Ott Tanak'ın akıl hocalığını ve iş ortaklığını yapan Martin'in görevi kısa süre önce sona erdi.

Bu hafta konu hakkında açıklamada bulunan Tanak, "Uzun süredir akıl hocam olan Markko Martin hayatında yeni zorluklara göğüs germeye karar verdi."

"WRC'de geçirdiğimiz bunca yıl boyunca birlikte inanılmaz bir yolculuğa çıktık. Her zaman olaylara farklı bir açıdan bakabildi ve büyük kararlar almamda bana yardımcı oldu."

"Yaptığı her şey için sonsuza dek minnettar kalacağım. Gelecek için en iyi dileklerimle." dedi.