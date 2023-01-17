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M-Sport'un yeni sezon için ana hedefi Ott Tanak'ı şampiyon yapmak

M-Sport, üreticiler şampiyonasına odaklanmaktan vazgeçtiklerini ve tüm kaynaklarını Ott Tanak'ın sürücüler şampiyonluğuna ulaşması için harcayacaklarını söyledi.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Altay Gök
M-Sport'un yeni sezon için ana hedefi Ott Tanak'ı şampiyon yapmak
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Hyundai ile sözleşmesini bir sene erkenden fesheden 2019 dünya şampiyonu Tanak'ı kadrosuna katan M-Sport, aptal sezonunun en büyük hamlesini yaptı.

Geçen sene iki tam zamanlı, iki yarı zamanlı araçla mücadele eden takım, bu sezon sadece dört rallide üç araçla mücadele edecek. Diğer tüm rallilerde ise yalnızca Tanak ve takım arkadaşı Pierre-Louis Loubet direksiyon başına geçecek.

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Takım patronu Malcolm Wilson, iki araca düşme sebeplerinin Tanak'a sürücüler şampiyonluğu için en iyi fırsatı sunmak olduğunu söyledi; nitekim kendisine göre özellikle de mali sebeplerden ötürü üreticiler şampiyonasında Hyundai ve Toyota'ya meydan okumaları mümkün değil.

Wilson Autosport'a verdiği demeçte "Elbette şampiyonluk yarışında olmak istiyoruz, muhtemelen rallilerin çoğunda sadece iki araçla mücadele edecek olmamızın da tek nedeni bu." 

"Dürüst olmak gerekirse, tüm çabamızı ralli galibiyetleri elde etmeye ve Ott'a sürücüler şampiyonluğunu kazandırmaya harcayacağız. Ona en iyi fırsatı vermek istiyoruz, iki araca düşerek kendisine daha fazla test imkanı sunuyoruz."

"Üreticiler şampiyonluğu için mücadele edecek derinliğe ve kaynağa sahip değiliz, bu nedenle her şeyimizi sürücüler şampiyonluğu ve galibiyetler için harcıyoruz."

"Tahmin edebileceğiniz gibi yeni sezon için çok heyecanlıyım, resmen gençleştim."

"Hem Ott hem de Pierre-Louis iyi bir test dönemini geride bıraktılar, her ikisi de oldukça mutlu görünüyor."

"Yapacak işlerimiz olduğunu biliyoruz, ancak kadromuz gerçekten cesaret verici. Testlerde iyi bir başlangıç yapmamızdan memnunum, bu takım zihniyeti için olumlu bir durum.

"Monte Carlo'ya dönmek ve neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

2023 M-Sport Ford Puma Rally1

2023 M-Sport Ford Puma Rally1

Photo by: M-Sport

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