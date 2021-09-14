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M-Sport'tan ayrılan Suninen, Hyundai ile anlaştı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Teemu Suninen, önümüzdeki ay İspanya'da yapılacak Dünya Ralli Şampiyonası ayağında, takımın WRC2 araçlarından birini sürmek üzere Hyundai Motorsport'la anlaştı.

M-Sport'tan ayrılan Suninen, Hyundai ile anlaştı

Hyundai, Oliver Solberg'in 14-17 Ekim'de gerçekleştirilecek rallide WRC araçlarından birini süreceğini duyurmasından kısa bir süre sonra, Suninen'in de WRC2 sınıfında Jari Huttunen'e katılacağını açıkladı.

Yeni mücadeleler için M-Sport'tan ayrıldığını duyuran Suninen, Finlandiya Rallisi'ne katılacağını ve orada WRC2 Volkswagen Polo GTi ile mücadele edeceğini açıklamıştı.

Şimdi Hyundai Motorsport ile anlaşan Suninen, böylelikle M-Sport sonrası iki farklı otomobil sürmüş olacak.

Buna göre Suninen önce 1-3 Ekim tarihleri arasında yapılacak Finlandiya Rallisi'nde Volkswagen Polo ile mücadele edecek, Sonrasında ise İspanya Rallisi'nde Hyundai'nin direksiyonunda olacak.

Suninen, "Hyundai Motorsport, güçlü bir takım ahlakının yanı sıra profesyonel ve motive edici zihniyete sahip olan harika bir takım olarak biliniyor."

"Takım her zaman WRC ve WRC2'de iyi sonuçlar almaya odaklandı."

"Bu büyük takımın bir parçası olmak harika ve birkaç hafta içinde yapılacak İspanya Rallisinde, yeni Hyundai i20 N Rally2 aracıyla WRC2'de yaşayacağım tüm deneyimi ve alacağım sonucu sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Teemu Suninen, Mikko Markkula, M-Sport Ford WRT, Ford Fiesta Rally2

Teemu Suninen, Mikko Markkula, M-Sport Ford WRT, Ford Fiesta Rally2

Photo by: M-Sport

Suninen gelecek yıl ne yapacağını henüz açıklamadı ancak rallinin en üst sınıfına geri dönmek istemesi halinde, yalnızca iki boş WRC koltuğu var.

27 yaşındaki sürücünün adı Toyota'daki boş koltukla anılmıştı ancak bu koltuğun favorisi eski Toyota, Citroen ve M-Sport sürücüsü Esapekka Lappi  gibi görünüyor.

Lappi, beşinci Yaris WRC'yi kullanacağı Finlandiya Rallisi'yle beraber eski takımına dönecek. Araç Toyota fabrika ekibi tarafından yönetilecek fakat özel renklere sahip olacak.

Hyundai'nin üçüncü i20 WRC Coupe'sini Dani Sordo ve Oliver Solberg'in paylaşacağı düşünülürken, Craig Breen'in adı da M-Sport'a geçişle anılıyor.

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