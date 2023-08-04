M-Sport'a büyük şok: Tanak ve Loubet 3. etabın ardından ralli dışı!

Perşembe gecesi düzenlenen ilk etabı kazanan ve ralliye iyi bir başlangıç yapan Tanak için işler hızlıca tersine döndü.

Cuma sabahı düzenlenen ikinci etapta bir motor sorunu yaşayan Tanak, zaman kaybederek liderliği şampiyona lideri Kalle Rovanpera'ya kaptırdı.

Bu soruna rağmen üçüncü etap için yola devam eden Tanak, etabın 6. kilometresinde güç kaybetmeye başladı ve kaputundan yükselen gri dumanı gördükten sonra kenara çekti.

M-Sport, Tanak'ın aracında tamir edilemez bir sorun çıktığını ve Estonyalı sürücünün günü kapattığını duyurdu. Sorunun alt takımdaki bir hasardan kaynaklandığına inanılıyor.

Performans anlamında iyi bir sezon geçiren Tanak, birçok rallide dayanıklılık sorunları nedeniyle önemli puanlar kaybetti.

Son olarak kendi evindeki Estonya Rallisi'nde henüz ralli başlamadan motor değiştiren Tanak'a beş dakika zaman cezası verilmiş, bu da kendisinin sekizincilikten öteye gitmesini engellemişti.

Pierre-Louis Loubet, Nicolas Gilsoul, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

M-Sport'un sıkıntıları Tanak ile son bulmuyor, dağınık bir sezon geçiren Pierre-Louis Loubet de günü kapatmış vaziyette.

Üçüncü etapta bir sağ viraja epey genişten giren Loubet, arka tarafını bir kayaya çarptı ve aracın sol arkasına ciddi hasar verdi.

Uygun bir yerde kenara çeken Loubet'in aracı takım yetkililerince incelendi ve bir süspansiyon hasarı nedeniyle ralliye devam edemeyeceğine karar verildi.

M-Sport'un sorun üstüne sorun yaşadığı etabın galibi Rovanpera oldu, artık kendisi Elfyn Evans'ın 2.2 saniye önünde ralliye liderlik ediyor. Üçüncü sırada ise Thierry Neuville yer almakta.