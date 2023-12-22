M-Sport yepyeni WRC 2024 pilot kadrosunu açıkladı

Ford ekibi, 2019 dünya şampiyonu Ott Tanak'ın 2024 için Hyundai'ye katılmayı seçmesinin ardından gelecek yıl için genç bir sürücü kadrosunu tercih etme niyetini daha önce açıklamıştı.

Fourmaux, M-Sport'un Fransız'a WRC2'de takım için sürüş yaptığı bir dizi güçlü gösterinin ve bu yılki İngiliz Ralli Şampiyonası şampiyonluğunun ödülü olarak geçen ay Kasım ayında Japonya'daki sezon finalinde Puma Rally1 ile bir yarış teklifinin ardından boşluğu doldurmak için olası bir aday olarak ortaya çıktı.

Fourmaux ve co-pilot Alex Coria, zorlu bir 2022 sezonunun ardından gelecek yıl Puma Rally1 ile ikinci bir sezon için tam zamanlı olarak Rally1'e geri dönecek.

Fourmax, "2024'te Rally1'e geri döndüğüm için çok mutluyum. Bu koltuğu almak 2023 sezonunun ana hedefiydi ve gelecek yıl Puma ile tam bir sezon için geri dönmekten heyecan duyuyorum."

"M-Sport, Ford ve Red Bull'a bana güvenerek en üst seviyede bir yıl daha verdikleri ve yeteneklerimi göstermeme izin verdikleri için minnettarım."

"2023'te Fiesta Rally2'nin gelişiminin bir parçası olmaktan keyif aldım. Bunun Rally1 aracıyla önümüzdeki sezon için bana yardımcı olacağını düşünüyorum. Özellikle yeni düzenlemeler ve puan sistemi ile herkes için çok ilginç bir sezon olacak."

"Sıkı çalışmak ve elimizden gelen en iyi sonuçları elde etmek, takımı desteklemek ve hak ettiği yere geri getirmek için uygun bir planımız var. WRC'nin en üst seviyesinde tüm sezon boyunca yarışan tek Fransız sürücü olmaktan da gurur duyuyorum." dedi.

28 yaşındaki isme, bu sezon M-Sport ile ilk Rally1 deneyimini yaşayan Munster eşlik edecek.

Photo by: Red Bull Content Pool Grégoire Munster, Louis Louka, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Munster ve co-Louis Louka yıla M-Sport'un Rally2 Ford Fiesta'sında yarışarak başladılar. Daha sonra Şili ve Orta Avrupa'daki turlar için Jourdan Serderidis'in Puma'sını devralarak takımı etkilediler.

24 yaşındaki Munster, Orta Avrupa Rallisi'ndeki zorlu koşullarda yedinci bitirerek güçlü bir tempo ortaya koymuştu.

Munster, "2023'te WRC2'de neredeyse tüm sezonu sürmek bizim içim olumluydu. İlk kez neredeyse tüm WRC yarışlarını koşma ve kilometre yapma şansım oldu."

"Puma'daki iki sürüş, 2024'teki Rally1 sürüşüne hazırlanmamda bana çok yardımcı oldu."

"M-Sport ekibi içinde çalışmak da inanılmaz faydalı oldu. WRC2 ve Rally1 ekibini aynı yapı içinde görüyorsunuz, bu yüzden Rally1 için tanıdık ve evde hissetmek iyi bir hazırlık oldu."

"Monte-Carlo'da başlamak için sabırsızlanıyorum. 2024 için hedefim öncelikle iyi sonuçlar almak. Ralliden ralliye hızımı arttırmak, hata yapmamaya çalışmak ve tüm deneyimi kazanmak olacak. Dünya şampiyonlarına karşı yarışacağız, bu yüzden büyük bir meydan okuma olacak ama gerçekten dört gözle bekliyorum." dedi.

M-Sport takım patronu Richard Millener, 25-28 Ocak tarihleri arasında Monte Carlo'da başlayacak olan gelecek sezonda genç ekibinin iyi sonuçlar elde edeceğinden emin.

Millener, "Genç yetenekleri geliştirmek ve kendilerini kanıtlamalarına yardımcı olmak bir WRC sezonunu ele almanın heyecan verici bir yoludur. En iyi sürücülerin birçoğunun şampiyonanın tamamında yarışmaması nedeniyle bazı güçlü ve şaşırtıcı performanslar ortaya koyma fırsatımız var."

"Sonuç almak için gerekli tüm unsurlara hâlâ sahibiz ve ekip birkaç hafta içinde neler başarabileceğimize dair neredeyse boş bir kâğıtla yeniden başlamak için motive olmuş durumdayız." dedi.

Taze WRC2 şampiyonu Andreas Mikkelsen M-Sport'un hedefleri arasındaydı. Norveçli Motorsport.com'a yaptığı açıklamada 2024 için İngiliz takımına katılma teklifi aldığını, ancak Hyundai ile üçüncü i20 N pilotu olarak yarı zamanlı bir sürüş yapmayı seçtiğini söyledi.

Rally2 pilotları Emil Lindholm ve Oliver Solberg de gelecek yıl için M-Sport'la anılıyorlardı. Solberg, Skoda ile yeni bir anlaşma imzaladıktan sonra WRC2'de kalmayı planladığını açıklarken, Lindholm ise gelecek yılki programını henüz açıklamadı.

Bu sezon M-Sport'un ikinci Puma Rally1 aracını kullanan Pierre-Louis Loubet, yeni Toyota GR Yaris Rally2 ile Rally2'ye geri dönmek istiyor.

M-Sport, 2024 Puma Rally1'i 12 Ocak'ta Autosport International fuarında tanıtacak.

WRC 2024 Rally1 sürücü kadroları:

Toyota – Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Kalle Rovanpera*, Sebastien Ogier*

Hyundai – Thierry Neuville, Ott Tanak, Esapekka Lappi*, Andreas Mikkelsen*, Dani Sordo*

M-Sport-Ford – Adrien Fourmaux, Gregoire Munster

*sezon içerisinde bazı yarışlarda yarışacak isim