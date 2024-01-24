M-Sport yeni WRC puan sistemini destekliyor

Bu hafta sonu WRC, FIA tarafından onaylanan ve rallilere ve özellikle de pazar günkü aksiyona renk katmak üzere tasarlanan yeni puanlama sistemini ilk kez görecek.

Yeni sisteme göre, cumartesi gününün sonunda 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1 şeklinde puanlar dağıtılacak. Ancak bu sadece bir ekibin pazar günkü final klasmanına ulaşması halinde geçerli olacak. Eğer bir ekip pazar günü finiş göremezse, cumartesi günü topladığı puanlar bir sonraki en iyi dereceyi elde eden ekibe verilecek.

Ekipler ayrıca pazar günkü ayağa tahsis edilen yedi puan için de mücadele edecekler. Puanlar ilk yedi yarışmacıya azalarak 7-6-5-4-3-2-1 şeklinde verilecek. Bu uygulamanın getirilmesinin başlıca nedeni, sürücülerin pazar günkü etaplarda ralli sonu Power Stage için lastiklerini koruyarak ilerlemelerini önlemektir. Bu etapta da en hızlı ilk beş sürücünün puan almasına yönelik sistem sürdürülecektir.

Bir sürücü mükemmel bir ralli tamamlarsa, önceki puan sisteminde olduğu gibi 30 puan almaya devam edecek. Ancak şimdi nihai ralli galibinin pazar günü bir sorun yaşayabileceği ve bu nedenle yarışı rakiplerinden daha az puanla tamamlayabileceği bir senaryo bulunuyor.

Karmaşık yeni puan sistemi sürücüler ve takımlar arasında şimdiden pek çok tartışmaya yol açtı. Toyota'dan Elfyn Evans ve Hyundai ikilisi Ott Tanak ve Thierry Neuville, yeni kurallar altında zaferin değerinin düştüğünü düşünüyor.

Ancak M-Sport patronu Millener, takımlara strateji açısından daha fazla güç kattığını düşündüğü ve genç isimler Adrien Fourmaux ve Gregoire Munster liderliğindeki takımına avantaj sağlayabilecek bu değişikliği memnuniyetle karşıladı.

Autosport'a konuşan Millener, "Bence bu harika bir sistem. Kimse değişimi sevmez ama bence değişmek zorundayız."

Photo by: M-Sport The new look for M-Sport in 2024

"WRC bir bütün olarak power stage puanlarının uygulanmaya başlamasından bu yana herhangi bir değişiklik yapmadı. Bu değişiklik harika bir değişiklikti. Ancak daha sonra beş yıl boyunca bayatladık ve durgunlaştık. Bu büyük bir değişiklik ama bence çok daha fazla strateji getirdi."

"Muhtemelen dizilişimiz bizim için küçük bir avantaj. Güçlü bir cuma ve cumartesi günü geçirebiliriz. Belki avantajlı bir yol pozisyonundan sonra cumartesi gecesi tekrar değerlendirebiliriz ve belki pazar günü o kadar zorlamamıza gerek kalmaz. Geçmişte, cumartesi gecesi iyi bir pozisyonda olsaydınız pazar günü geçilebilirdiniz ve bu konuda endişelenirdiniz. Artık o kadar endişelenmenize gerek yok çünkü yarışı bitirdiğiniz sürece bir önceki günden puanınız var."

"Takımlardan daha fazla strateji geliyor. Çünkü şu anda daha çok sürücülerle ilgili, bu harika bir şey ama takım sporları tüm ekip işin içinde olduğunda işe yarıyor. Bunun gerçekten iyi bir adım olduğunu düşünüyorum."

"Bunun hala anlaşılması nispeten kolay bir sistem olduğunu düşünüyorum. Evet, rallinin genel galibi aynı miktarda puana sahip olmayabilir, ancak sürücü yine de genel klasman galibi olacaktır." dedi.

Daha önce bildirildiği üzere, FIA 'puan sistemindeki değişikliklerin etkisinin önümüzdeki sezon boyunca gözden geçirileceğini ve izleneceğini, böylece gerektiğinde ayarlamaların yapılabileceğini' belirtmiştir.

Millener puanlama sistemindeki değişikliği desteklemekle birlikte, bunun WRC'nin ilerlemesini sağlamak için yapılması gereken birkaç değişiklikten biri olduğuna inanıyor.

"Yapmamız gereken tek değişiklik bu değil. Gelişmeye devam etmeliyiz ve en azından her yıl bir değişikliğe ihtiyacımız var."

"FIA'nın ve WRC Organizatörünün amacının gelecekte nereye gideceğimize güçlü bir şekilde odaklanmak olduğunu biliyorum."

"Ralli son 12 ayda zor zamanlar geçirdi, bazıları haklı bazıları haksız. Ancak taraftarlara tam bir gerekçe sunmak zor çünkü bu geleceğe ve ileriye dönük güvenliğe sahip olduğumuzdan emin olmak için çalışıyoruz. Umarım puan sistemi de bunu gösterir. Bazı şüpheciler olduğunu biliyorum ama dediğim gibi değişim iyi bir şeydir." dedi.