M-Sport yeni WRC puan sistemini destekliyor

Bu hafta sonu WRC, FIA tarafından onaylanan ve rallilere ve özellikle de pazar günkü aksiyona renk katmak üzere tasarlanan yeni puanlama sistemini ilk kez görecek.

Yeni sisteme göre, cumartesi gününün sonunda 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1 şeklinde puanlar dağıtılacak. Ancak bu sadece bir ekibin pazar günkü final klasmanına ulaşması halinde geçerli olacak. Eğer bir ekip pazar günü finiş göremezse, cumartesi günü topladığı puanlar bir sonraki en iyi dereceyi elde eden ekibe verilecek.

Ekipler ayrıca pazar günkü ayağa tahsis edilen yedi puan için de mücadele edecekler. Puanlar ilk yedi yarışmacıya azalarak 7-6-5-4-3-2-1 şeklinde verilecek. Bu uygulamanın getirilmesinin başlıca nedeni, sürücülerin pazar günkü etaplarda ralli sonu Power Stage için lastiklerini koruyarak ilerlemelerini önlemektir. Bu etapta da en hızlı ilk beş sürücünün puan almasına yönelik sistem sürdürülecektir.

Bir sürücü mükemmel bir ralli tamamlarsa, önceki puan sisteminde olduğu gibi 30 puan almaya devam edecek. Ancak şimdi nihai ralli galibinin pazar günü bir sorun yaşayabileceği ve bu nedenle yarışı rakiplerinden daha az puanla tamamlayabileceği bir senaryo bulunuyor.

Karmaşık yeni puan sistemi sürücüler ve takımlar arasında şimdiden pek çok tartışmaya yol açtı. Toyota'dan Elfyn Evans ve Hyundai ikilisi Ott Tanak ve Thierry Neuville, yeni kurallar altında zaferin değerinin düştüğünü düşünüyor.

Ancak M-Sport patronu Millener, takımlara strateji açısından daha fazla güç kattığını düşündüğü ve genç isimler Adrien Fourmaux ve Gregoire Munster liderliğindeki takımına avantaj sağlayabilecek bu değişikliği memnuniyetle karşıladı.

Autosport'a konuşan Millener, "Bence bu harika bir sistem. Kimse değişimi sevmez ama bence değişmek zorundayız."

Photo by: M-Sport

The new look for M-Sport in 2024