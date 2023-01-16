M-Sport, yeni Ford Puma'yı tanıttı!

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2023 sezonunda eski şampiyon Ott Tanak ve yükselen yıldızlardan Pierre-Louis Loubet ile mücadele etmeye hazırlanan M-Sport, yeni aracını tanıtan son takım oldu.

Rally1 dönemiyle birlikte uzun süredir kullanımda olan Fiesta'yı terkedip Puma'ya geçiş yapan takım, bu sezon da Puma ile devam edecek.

Kariyerine M-Sport ile başladıktan sonra iki sezon Toyota, üç sezon ise Hyundai ile yarışan Tanak, Hyundai ile sözleşmesini bir sene erkenden feshetti ve eski takımına dönüş yaptı.

Loubet ise yedi rallide mücadele ettiği ve zaman zaman etkileyici performanslar sergilediği bir 2022 sezonunun ardından artık tam zamanlı bir ralli sürücüsü.

Takımın geçen sezon dört ralliye çıkan Sebastien Loeb'i geri getirip getiremeyeceği belli değil, ancak takım, Monte Carlo, Meksika, Sardinya ve Kenya olmak üzere yine dört rallide fazladan bir araçla mücadele edecek.

Üçüncü aracın direksiyonundaki isimse özel statüyle yarışacak Jourdan Serderidis.

2023 M-Sport Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Ön kapının tamamında bir kez daha ana sponsorlardan Red Bull'un logosu yer aldı; ancak takım, popüler mor renk düzenini parlak mavi ve pembe renklerinin bir karışımıyla değiştirmeyi tercih etti.

Aracın kaputundaki Ford logosu ve ön kapının hemen arkasında bulunan Castrol logosu da öne çarpan diğer detaylar.

Red Bull ile sponsorluk anlaşmasının devam etmesi, hem Tanak hem de Loubet'in artık resmi Red Bull sporcuları olarak kabul edileceği anlamına geliyor.

Serderidis de Monte Carlo'da yeni renk düzeniyle mücadele edecek.

2023 M-Sport Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Basın açıklamasında M-Sport, "Synthwave türünden esinlenen ve hibrit çağına bir selam olarak elektrikli görünümünü koruyan yeni aracın görünümü, ikonik Ford mavisi bir tuval üzerinde canlı pembe ve elektrik mavisinin neon cıvatalarını içeriyor."

"Takım, geçen sezonki çarpıcı renk düzeninin başarısını bir adım öteye taşıyarak 2023'te hem renk hem de performans açısından bir etki yaratmayı umuyor." ifadelerini kullandı.

Rekabetçi olup olmayacağı henüz bilinmeyen araç, bu hafta sonu Monte Carlo'da ilk kez görücüye çıkacak.

2023 M-Sport Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport