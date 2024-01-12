M-Sport yeni 2024 WRC Ford Puma'yı tanıttı

İngiliz ekip, bu ayın sonunda (25-28 Ocak) Monte Carlo'da yapılacak sezon açılışı öncesinde Autosport International Show'da yeni görünümünü tanıttı.

Bu, takımın sırasıyla 2022 ve 2023 yıllarında mor ve mavi renkleri tercih etmesinin ardından M-Sport Ford Puma Rally1'i süsleyen son çarpıcı renk düzeni.

Enerji içecekleri firması Red Bull'un belirgin markası, artık ön, arka ve tavanı beyaz olan otomobilin yan taraflarında yer almaya devam ediyor.

Yeni renk düzenine ek olarak M-Sport, Adrien Fourmaux ve Gregoire Munster'den oluşan yepyeni bir genç sürücü kadrosu oluşturdu.

Fourmaux, 2023'te Britanya Ralli Şampiyonası şampiyonluğuna taşıdığı M-Sport Rally2 Ford Fiesta ile geçirdiği bir sezonun ardından tam zamanlı olarak Rally1'e geri dönüyor. Fransız pilot geçen yıl WRC2'de de yarışmıştı.

Munster ayrıca Şili ve Orta Avrupa Rallisi'nde [CER] M-Sport ekibini etkileyerek CER'de yedinci olarak en iyi sonucu elde etmesinin ardından tam zamanlı olarak Puma'ya geçiyor.

M-Sport tarafından yayınlanan fotoğraflarda Puma Rally1'in karoserinde herhangi bir değişiklik yapıldığına dair bir işaret yok, ancak ekip son zamanlarda modifiye edilmiş bir arka kanada sahip bir araç kullanıyor.

M-Sport takım patronu Richard Millener, yeni arka kanadın bu yıl devreye girmesinin beklendiğini ima etti.

Geçen yıl Japonya Rallisi'nde Autosport/Motorsport.com'a verdiği demeçte Millener, "Birkaç testte gördüğümüz bir aero geliştirme üzerinde çalışıyorduk ancak bunun sezonun bu son rallisi için uygun olmadığını düşündük."

"Bunu gelecek yıla [2024] kadar ertelemeye karar verdik ve ideal olarak bu bize hazırlanmak için daha fazla zaman veriyor. Çok heyecan verici bir şey değil ama önümüzdeki yılın başında gelmesi gerekiyor." dedi.

Fourmaux, bu hafta sonu Monte Carlo'da yapılacak yarış öncesi test için aracın direksiyonuna geçmeye hazırlanıyor.

M-Sport, geleneksel kırmızı, beyaz ve siyah renkleri yerine değişen mat siyah bir görünüm kullanacak olan son dünya şampiyonu Toyota'nın ardından 2024 renk düzenini sergileyen en son WRC takımı oldu. Hyundai 2024 i20N Rally1 aracını önümüzdeki hafta tanıtacak.