M-Sport yeni 2022 WRC aracı ile "iyi bir gelişim" sağlıyor

COVID-19 pandemisi sebebiyle durdurulan WRC'de, 2022'de getirilecek olan yeni düzenlemeler için çalışmalar sürüyor. M-Sport takım patronu Richard Millener, oluşan ara nedeniyle projelerinin hızlı aktığını söyledi, ancak yeni Ford aracının hangi model üzerinden geliştirildiği konusunda açıklama yapmadı.

Millener ilk test aracını, bir sonraki senenin başında sürüşe hazır bir hale getirmeyi amaçlıyor. An itibariyle kullanılan Fiesta WRC aracı ile aynı motor temeline sahip olacak olan araçta, ek olarak Compact Dynamics tarafından sağlanacak olan hibrit enerji bataryası bulunacak.

Bu batarya sayesinde yeni Ralli1 araçları, asfalt zeminlerde ve özel etaplarda, organizatörlerin izin verdiği alanlarda ekstra güç kullanabilecek.

Millener'e göre, birkaç hafta önce teknik kurallarda FIA ve rakip üreticiler olan Hyundai ve Toyota ile yapılan anlaşma, gelişimlerine yardımcı oldu.

Motorsport.com'a konuşan Millener şunları söyledi: "An itibariyle olan ara sayesinde tasarımcılarımız, aracın dizaynı hakkındaki araştırma ve geliştirmede iyi bir ilerleme gösterdiler."

"Gayet iyi bir ilerlemeye sahibiz ancak aynı zamanda önümüzde yeni zorluklar var ve elimizde olan çok küçük iş gücü ile bu proje üzerinde çalışıyoruz, bu yüzden her şey tam hızıyla ilerleyemiyor."

"2022 aracının şu anki durumuna gelmesinde, çalışmış olan pek çok insan organizasyonlara seyahat etmiyordu, ancak yarışların azalması, elimizde olan göreve daha rahat odaklanabileceğimiz anlamına geliyordu."

Ford Performans - Ford Şirketi'nin sportif ayağı ve M-Sport'un Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki teknik partneri - Millener ve takımı ile düzenli bir iletişime sahip.

"Onlar olmasaydı bu projeyi yapmak imkansız olurdu." diyen Millener ekledi: "Bize yardım ediyorlar ve araç için tüm parçaları dizayn ediyorlar - sadece belirli bir alanı değil."

"Hem Avrupa'daki hem de Amerika'daki pek çok Ford çalışanı ile günlük toplantılar yapıyoruz ve yapabileceğimiz en iyi aracı yapmak konusunda beraber çalışıyoruz."

"2022'nin ilk yarışından itibaren uygulanacak olan yeni kurallar sebebiyle, aracı bir an önce tamamlamamız lazım."

"Olaya gerçekçi olarak yaklaşırsak, sezon başlangıcına 12 ay kala, araçlardan bir tanesinin çalıştığını görmek isteriz. Sizin de gördüğünüz gibi, aslında pek de fazla vaktimiz kalmadı."

Jason Craig