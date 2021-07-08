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M-Sport, yeni 2022 Ford Puma WRC aracını tanıttı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

M-Sport Ford takımı, 2022 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda kullanacağı yeni hibrit güç üniteli Puma WRC modelini tanıttı.

Puma Rally1 WRC Prototype

Puma Rally1 WRC Prototype
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Fotoğraf: M-Sport M-Sport

Puma Rally1 WRC Prototype

Puma Rally1 WRC Prototype
2/5

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

Puma Rally1 WRC Prototype

Puma Rally1 WRC Prototype
3/5

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

Puma Rally1 WRC Prototype

Puma Rally1 WRC Prototype
4/5

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

Puma Rally1 WRC Prototype

Puma Rally1 WRC Prototype
5/5

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

M-Sport, yeni Rally1 prototip aracını bu hafta gösteri sürüşü yapacağı Goodwood'da görücüye çıkardı.

Takım arka planda 2022 aracını geliştirmeye devam ederken testleri daha çok Ford Fiesta temeli üzerinde sürdürdü.

Takımın 2017-2018'de Sebastien Ogier ile şampiyonluklar kazandığı Fiesta WRC aracını bırakabileceği iddia ediliyordu ancak bugüne kadar resmi bir açıklama gelmemişti.

M-Sport, bugünkü lansman ile 2022'den itibaren yeni Puma WRC aracı ile mücadele edeceğini duyurmuş oldu. Bu karar, M-Sport'un partneri Ford tarafından alındı.

WRC'nin yeni hibrit Rally1 kurallarına göre araçta 100 kW'lik elektrik motoru ve 3.9 kW'lik batarya olması gerekiyor. Bu sistem, biyo yakıtlı 1.6 litrelik Ford EcoBoost turbo motoru ile birleştirildi.

Ford Performance Global Direktörü Mark Rushbrook, "Ford, %100 elektrikli geleceğe adanmış durumda ve bu alandaki mücadele, günümüzde yol otomobillerimizde görülen birçok inovasyondan sorumlu."

"M-Sport Ford Puma Rally1 aracı hibrit gücünü en üst düzeyde test edecek ve teknolojinin heyecan verici bir performans sunabileceğini kanıtlayacak." dedi.

Puma Rally1 WRC Prototype

Puma Rally1 WRC Prototype

Fotoğraf: M-Sport

Puma Rally1 WRC Prototype

Puma Rally1 WRC Prototype

Fotoğraf: M-Sport

M-Sport Takım Patronu Malcom Wilson, "WRC araçlarının yeni dönemi, bugüne kadarki WRC tarihinin en büyük teknolojik adımı olabilir. Hibrit sistemin dahil edilmesi, araçların her zamandan daha güçlü olmasını sağlayacak ve güç aktarma organları doğrudan yoldaki otomobillerin yansıması olacak."

"Puma'ya geçiş, zaten ralli geçmişine bir isim olması nedeniyle çok heyecan verici. Yeni araba harika görünüyor ve onu 2022'nin başında ünlü Monte Carlo Rallisi'nin başlangıç çizgisinde görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

M-Sport henüz gelecek sene Puma WRC aracı ile mücadele edecek pilotlarını açıklamadı. Ancak yükselen yıldız Adrien Fourmaux'un aracın gelişiminde büyük paya sahip olduğu biliniyor.

Bu hafta sonu Goodwood Hız Festivali'nde aracı süren isim Fourmaux olacak. Onun dışında takımın sahibi Malcolm'un oğlu ve test pilotu Matthew Wilson da aracı kullanacak.

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